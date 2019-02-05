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      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука

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      Новини України сьогодні 5 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 5 лютого в Україні та світі: Супрун відсторонили, кримінальне провадження проти Медвечука щодо держзради / Колаж 24 канал

      Окружний адміністративний суд Києва відсторонив з посади виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради проти Віктора Медведчука. У Парижі в одній із багатоповерхівок сталася пожежа, внаслідок чого щонайменше 8 осіб загинули. Такими були головні новини вівторка, 5 лютого, в Україні та світі.

      Супрун – більше не очолює МОЗ

      Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву нардепа від "Радикальної партії" Ігора Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відповідне рішення ухвалив суддя суду Сергій Каракашьян.

      Читайте також: Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати та чим це може завершитись

      Відповідно до ухвали суду, Супрун відсторонили, оскільки та виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я з "ознаками очевидної протиправності" упродовж більше ніж одного місяця після того, як вона зайняла цю посаду (з 27 липня 2016 року).

      Водночас суд встановив, що поза межами цього терміну перший заступник міністра охорони здоров’я України може виконувати виключно ті повноваження очільника МОЗ, які йому надано за дорученням вищезазначеного міністра. Станом на час ухвалення рішення щодо Супрун, суд не отримав доказів щодо прийняття такого розпорядчого документу.

      Окрім того суд врахував докази позивача про те, що у 2015 році Уляна Супрун отримала громадянство України та, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство,
      – наголосили в суді.

      Додамо, що Підтримку Уляні Супрун вже висловили уряд на чолі з Володимиром Гройсманом – вони домагатимуться скасування рішення щодо відсторонення Супрун, а також президент Петро Порошенко.

      "Як Президент коментувати рішення суду за законом не маю права. Перша інстанція ще не зазнала судової реформи. Хочу нагадати, що питання громадянства стосується виключної компетенції президента. Наголошую: Уляна Супрун – громадянка України відповідно до указу про надання їй громадянства України, який я підписав", – заявив гарант.

      За словами адвоката Ростислава Кравця, хоча суд уже прийняв ухвалу про забезпечення позову щодо відсторонення Супрун, однак спор по суті ще не розглядався.

      "Ухвалу може бути пред'явлено до виконання до відповідної виконавчої служби до 5 лютого 2022 року. Тому що саме виконання рішень покладається на виконавчу службу, а коли мовиться про такі спори, то на державну", – розповів юрист.

      Уляна Супрун має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 15 днів.

      Детальніше з біографією Уляни Супрун Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Хто така Уляна Супрун: дивіться відео 

      Читайте також: Відсторонення Супрун: які повноваження залишилися у реформаторки

      Кримінальне провадження проти Медведчука

      Проти кума Путіна Віктора Медведчука Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження. Справу порушили після відповідного звернення народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.

      Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в Києві, заявивши про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас" з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план–концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва,
      – пояснила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

      У Генпрокуратурі зауважили, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою. Окрім того, Росія, забезпечуючи окупаційні адміністрації на Донбасі живою силою, озброєнням та іншими матеріалами проводить агресивні дії щодо України.

      Як підкреслив політолог Віктор Таран, Медведчук завжди був в тіні, його називали сірим антикризовим менеджером. Він ніколи не робив публічних заяв, але всі розуміли зло, яке він робив для української державності.

      За його словами, публічно вхопити його за ці заяви було дуже важко.

      Віктор Медведчук завжди маскувався, як змія, вперше минулого тижня на з'їзді він публічно проявився, озвучивши тези, які можна трактувати як заклик до повалення держави,
      – зазначив Віктор Таран.

      Якщо подивитися на медіапростір, то це перша заява за багато років й цілком очевидно, що за неї вхопилися.

      Віктор Медведчук – це точка виходу на Володимира Путіна. Президент РФ нікому не довіряє в Україні, він співпрацює з декількома людьми в Україні і серед них – Медведчук. Це не добре і не погано. Це принцип візантійської політики, яку веде Москва, тобто не через інституції як Захід, а через персоналії,
      – розповів політолог.

      Що відомо про Віктора Мдведчука: дивіться відео 

      Читайте також: Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?

      Смертельна пожежа у Парижі

      Під ранок 5 лютого за Києвом у заможному районі Парижа в одному з багатоповерхових будинків 16 адміністративного округу спалахнула пожежа. Полум'я виникло у верхній частині будівлі, на сьомому поверсі, і дуже швидко охопило решту поверхів. Жертвами вогню стали щонайменше восьмеро людей, ще близько 30 осіб отримали поранення.

      Очевидці трагедії розповідають, що деякі люди загинули під час пожежі у своїх квартирах від вогню або задихнулися димом. Частина мешканців будинку виходили на балкони та кричали про допомогу, інші – перелазили на дахи сусідніх будинків, аби врятуватися.

      Під час інциденту також шестеро пожежників отримали поранення та опіки. Проте, їм вдалося врятувати та вивести з вогню понад півсотні людей.

      Мер Парижа Анн Ільдаго оголосила жалобу у місті через цю трагедію.

      Мої перші думки з родинами загиблих і зниклих без вісті. Висловлюю їм свої щирі співчуття... Я дякую рятувальникам, які всю ніч боролися з вогнем, і знову ризикували своїм життям, щоби допомогти парижанам. Без їхньої мужності, відданості та професіоналізму ця жертва була б ще більшою,
      – зазначила вона.

      Прокурор Парижа Ремі Хейц повідомив, що поліцейські вже затримали жінку, яку підозрюють у навмисному підпалі багатоповерхівки. Наразі вона перебуває під вартою. За даними французьких ЗМІ, вона страждає на психічні розлади.

      Читайте також: Загибель зірки "Дизель Шоу" Поплавської у ДТП під Києвом: з'явилися висновки розслідування

      Google сконфузився з російською 

      Компанія Google запустила рекламу свого додатку для перекладу. При цьому у тексті російського меню, який перекладає застосунок, можна побачити очевидну помилку, на що вказали користувачі. 

      Де translator промахнувся?

      У ролику користувач, що має встановлений додаток від Google, наводить смартфон на текст з іноземною мовою, і той перекладає його англійською. Так, один із варіантів перекладу є меню з російського ресторану. І в оригінальному тексті ми бачимо просто набір слів кирилицею. Наприклад, "Импортные черный фермы подняли икра".

      Крім того, на екрані мобільного бачимо перекладений текст вже англійською, при цьому слово "икра" так і залишається російською. Хоча можна припустити, що це слово розміщене за межею області перекладу.

       

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      Теги: ГПУ Віктор Медведчук Міністерство охорони здоров’я Судді Уляна Супрун Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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