Новости Украины сегодня 6 декабря 2018 - новости Украины и мира

Украина отметила День Вооруженных сил. Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. ВР предоставила воинам УПА статус участников боевых действий. Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира. Такими были главные новости в четверг, 6 декабря, в Украине и мире.

День Вооруженных сил Украины

6 декабря Украина отметила День Вооруженных сил. В этот день 27 лет назад Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины".

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Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы – основной состав ВСУ. И кроме этого к ним относятся внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

День Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

Сейчас мы - в десятке мощнейших армий Европы. В мировом рейтинге на 30 месте. Украина не только взялась за перевооружение войска, но и за оснащение и экипировку самих военнослужащих по стандартам НАТО. Однако самое главное сейчас в армии – это ее состав. Солдаты и командиры, закаленные войной, которые доказали, что часто просто сила духа способна заставить отступить даже хорошо оснащенного врага.

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Мы смогли восстановить свою боеспособность и не допустить, чтобы Россия отрезала пол-Украины. В частности, мы отказались от внеблокового статуса и заявили о своих намерениях вступить в НАТО.

Видео Минобороны ко Дню Вооруженных Сил Украины

24 канал поздравляет всех военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины! Украинская армия перестала существовать лишь только номинально, наши воины защищают нас каждый день!

Видео Минобороны ко Дню Вооруженных Сил Украины

Сегодня в Зале памяти Министерства обороны Президент Украины почтил память павших в войне героев. Отметили этот день и на передовой – награждением военнослужащих.

У Залі пам’яті разом з Мариною помолилися за упокій українських воїнів, які загинули, захищаючи Батьківщину. Зала пам’яті – це перший і єдиний великий меморіальний проект в Україні за роки збройного протистояння російській агресії. Вічна пам'ять Героям… pic.twitter.com/ndVLqgHTrr — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

Россия нам больше не друг

Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который инициировал Президент Петр Порошенко.

За это решение с технико-юридическими правками проголосовали 277 нардепов. Зато не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, а из группы "Відродження" – 4 парламентария.

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Также поддержали документ 108 нардепов из фракции БПП, 72 – из фракции "Народный фронт", 34 – внефракционные, 17 представителей "Самопомочи" и 16 – от "Батькивщины".

Согласно документу, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года, а не расторгается досрочно. По словам председателя Комитета по иностранным делам Анны Гопко, это сделали для того, чтобы Россия не могла заявить, что она не признает одностороннее прекращение.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия,

– говорится в проекте закона.

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Кроме того, в пояснительной записке говорится, что Договор был заключен сроком на десять лет и, согласно статье 40 настоящего договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее, чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода (то есть не позднее 30 сентября 2018 года).

Что известно о Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?

Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской федерации Борисом Ельциным. Фактически договор является действующим, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и фактически.



В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.



17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был обозначен как неотложный, а это означает, что после завершения предварительного рассмотрения его должны были включить в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и рассмотреть вне очереди. В четверг, 6 декабря, Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

УПА – участники боевых действий

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада предоставила воинам Украинской повстанческой армии статус участников боевых действий. Для этого депутаты одобрили изменения в законопроект об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 народных избранников.

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Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и были признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

Что такое УПА?

Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, которое действовало в Украине в течение 1942-1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук. С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее воины сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

Венгерский паспорт больше невозможно получить на территории Украины

Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.

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Венгры говорят, что не выдают сейчас паспортов. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось,

– добавил Павел Климкин.

Павел Климкин добавил, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется, и процедура может быть продлена за границей Украины. Кроме того, Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но ответа не получила.

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В чем заключается скандал с венгерскими паспортами?В сентябре 2018 года стало известно о том, что гражданам Украины выдают паспорта Венгрии. В сеть попало видео, на котором снято как жители Берегова получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Также новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти. Это вызвало дипломатический скандал. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины.

Победа!

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

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Украинка сумела пройти гонку за 43:06.6, не допустив ни одной ошибки на огневом рубеже. Джима опередила полячку Хойниш почти на 6 секунд. Третье место за чешкой Давидовою.

It's a first time win for Yuliya Dzhima! #POK18 pic.twitter.com/rJ0GHaxUDu — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18



Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

Еще трое украинок сумели финишировать в топ-20. Елена Пидгрушная – 15-и, Анастасия Меркушина – 16, Юлия Журавок – 20-я, Вита Семеренко заняла 41-е место.