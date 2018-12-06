Новини України сьогодні 6 грудня 2018 - новини України і світу

Україна відзначила День Збройних сил. Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ. ВР надала воякам УПА статус учасників бойових дій. Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу. Такими були головні новини у четвер, 6 грудня, в Україні та світі.

День Збройних сил України

6 грудня Україна відзначила День Збройних сил. Цього дня 27 років тому Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України".

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Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили – основний склад ЗСУ. Та окрім цього до них належать внутрішні війська, державна прикордонна служба та оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

День Збройних Сил України: дивіться відео

Зараз ми – у десятці найпотужніших армій Європи. У світовому рейтингу – на 30 місці. Україна не тільки взялася за переозброєння війська, а й за оснащення та екіпіровку самих військовослужбовців за стандартам НАТО. Проте найголовніше нині в армії – це її склад. Солдати та командири загартовані війною, які довели, що часто просто сила духу здатна змусити відступити навіть добре оснащеного ворога.

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Ми змогли відновити свою боєздатність та не допустити, щоб Росія відтяла пів-України. Зокрема, ми відмовились від позаблокового статусу і заявили про свої наміри вступити до НАТО.

Відео Міноборони до Дня Збройних Сил України

24 канал вітає всіх військовослужбовців та військовослужбовиць з Днем Збройних Сил України! Українська армія перестала існувати тільки номінально, наші воїни захищають нас щодня!

Відео Міноборони до Дня Збройних Сил України

Сьогодні у Залі пам'яті Міністерства оборони Президент України вшановав пам'ять полеглих у війні героїв. Відзначили цей день і на передовій – нагородженям військовослужбовців.

У Залі пам’яті разом з Мариною помолилися за упокій українських воїнів, які загинули, захищаючи Батьківщину. Зала пам’яті – це перший і єдиний великий меморіальний проект в Україні за роки збройного протистояння російській агресії. Вічна пам'ять Героям… pic.twitter.com/ndVLqgHTrr — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 декабря 2018 г.

Росія нам більше не друг

Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією, який ініціював Президент Петро Порошенко.

За це рішення з технічно-юридичними правками проголосували 277 нардепів. Натомість не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", із групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів, а з групи "Відродження" – 4 парламентарі.

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Також підтримали документ 108 нардепів з фракції БПП, 72 – з фракції "Народний фронт", 34 – позафракційні, 17 представників "Самопомочі" та 16 – від "Батьківщини".

Відповідно до документу, дія Договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року, а не розривається достроково. За словами голови Комітету закордонних справ Ганни Гопко, це зробили для того, що Росія не могла заявити, що вона не визнає одностороннє припинення.

Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання та не впливає на права, обов'язки або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії,

– мовиться у проекті закону.

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Крім того, у пояснювальній записці мовиться, що Договір було укладено терміном на десять років і, відповідно до статті 40 цього договору, його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду (тобто не пізніше ніж 30 вересня 2018 року).

Що відомо про Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ?Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.



У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.



17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його мали включити до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглянути позачергово. У четвер, 6 грудня, Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією.

УПА – учасники бойових дій

У четвер, 6 грудня, Верховна Рада надала воякам Української повстанської армії статус учасників бойових дій. Для цього депутати схвалили зміни в законопроект про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Документ після кількох невдалих спроб підтримали 236 народних обранців.

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Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та були визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

Порядок надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам встановлює Кабінет міністрів.

Що таке УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.

Угорський паспорт більше неможливо отримати на території України

Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

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Угорці кажуть, що не видають зараз паспортів. І вони не будуть цього робити. Це вже добре, бо я пам’ятаю заяви Сійярто, коли він казав, що видача паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось,

– додав Павло Клімкін.

Павло Клімкін додав, що угорське законодавство про спрощене надання громадянства закордонним угорцям зберігається, і процедура може бути продовжена за кордоном України. Крім того, Україна запропонувала Угорщині підписати угоду про уникнення подвійного громадянства, але відповіді не отримала.

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У чому полягає скандал з угорськими паспортами?У вересні 2018 року стало відомо про те, що громадянам України видають паспорти Угорщини. У мережу потрапило відео, на якому знято як мешканці Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Також новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади. Це спричинило дипломатичний скандал. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України.

Перемога!

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу у словенській Поклюці.

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Українка зуміла пройти гонку за 43:06.6, не допустивши жодної помилки на вогневому рубежі. Джима випередила полячку Хойниш майже на 6 секунд. Третє місце за чешкою Давидовою.

It's a first time win for Yuliya Dzhima! #POK18 pic.twitter.com/rJ0GHaxUDu — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18



Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

Ще троє українок зуміли фінішувати у топ-20. Олена Підгрушна – 15-та, Анастасія Меркушина – 16-та, Юлія Журавок – 20-та, Віта Семеренко посіла 41-е місце.