Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии

Шестеро кандидатов в президенты подписали меморандум о честных выборах. В Бразилии во время пожара на футбольной базе погибли 10 юношей-спортсменов. Россия передумала отправлять своих наблюдателей на президентские выборы в Украину. Порошенко утвердил границы и список оккупированных населенных пунктов на Донбассе. Такими были главные новости 8 февраля в Украине и мире.

Меморандум кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты Украины Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Александр Шевченко, Виктор Бондар и Владимир Зеленский подписали Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций.

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В нем содержится ряд обязательств со стороны кандидатов относительно удержания от фальсификации результатов выборов.

Мы, кандидаты в президенты Украины, осознавая, что основой демократического общества являются свободные демократические выборы, объединяем усилия для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины. Сегодня честность и прозрачность выборов снова под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов. Такие попытки фальсифицировать выборы уничтожают будущее наших детей,

– говорится в документе.

Меморандум призван защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.



Меморандум "За честные выборы" подписан кандидатами в президенты

Также, 8 февраля ЦИК зарегистрировала последних двух кандидатов в президенты. Всего участие в президентской гонке примут 44 человека. Среди них только 4 кандидата являются женщинами.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, что для того, чтобы войти в парламент или баллотироваться на должность президента, как женщине, так и мужчине надо пройти определенную партийную школу. Также иметь опыт работы в местных органах власти, тогда такой человек будет более подготовленным.

"Только нынешний парламент начал серьезно работать над реформами, которые приближают Украину к Европе. В частности, что касается соблюдения гендерных квот. Увеличение процента женщин-политиков автоматически приводит к уменьшению конфликтности. Парламент больше работает над вопросами, на которые меньше обращают внимание депутаты-мужчины: защиты детей, образования, материнства. Гендерный баланс – не просто формальное соблюдение практик ЕС. Это изменение самого качества политики", – отмечает Алексей Кошель.

По его мнению, женщины в политике продемонстрировали свою результативность, поэтому со временем участие в президентских выборах будут принимать все больше женщин.



Президентские выборы 2019: главные даты

Трагедия с футболистами в Бразилии

В ночь на 8 февраля на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" возник масштабный пожар, в результате чего погибло 10 человек. Ими оказались юные футболисты, которым было по 14-17 лет. Еще трое ребят получили сильные ожоги.

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Пожар произошел в общежитии на тренировочной базе "Фламенго" в Ниньо де Урубу вблизи Рио-де-Жанейро. На базе жили игроки молодежной и юношеской команд.



В Бразилии во время пожара погибли 10 юных футболистов

Известно, что один из пострадавших спортсменов находится в тяжелом состоянии, поскольку получил почти 40% ожогов тела. Большое количество жертв обусловлено тем, что пожар возник под утро (в 5:10 часов по местному времени), когда все спали.

РФ передумала отправлять наблюдателей на выборы в Украину

Россия не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решения в МИД РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

Решение Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ россияне "ожидаемым" и обвинили Киев в якобы нарушении международных обязательств.

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Представители страны-агрессора также отметили, что отсутствие их наблюдателей и невозможность гражданам Украины голосовать на территории России якобы ставит под сомнение прозрачность и объективность президентских выборов.

В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину,

– заявили в МИД.

Однако, ранее стало известно, что 11 февраля в Киев планируют прилететь две российские наблюдательницы Кристина Богданова от Института электоральной дипломатии и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права для мониторинга выборов под мандатом ОБСЕ.

В ОБСЕ негативно отозвались о решении Украины не допускать российских представителей на выборы. Там заявили, что наблюдатели от БДИПЧ, среди которых и россияне, представляют прежде всего ОБСЕ, а не собственные страны и придерживаются строгого кодекса поведения.

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Однако, за позицию Украины вступился спецпредставитель США Курт Волкер. Он подчеркнул, что Россия является страной-агрессором, поэтому обеспокоенность Киева относительно безопасности в контексте участия российских наблюдателей на президентских выборах в Украине является очень реальной.

Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах. Мы уверены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Надо помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит замечания Украины относительно безопасности очень реальные,

– отметил Волкер.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.



Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

Порошенко утвердил границы и список оккупированных населенных пунктов на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко утвердил список оккупированных населенных пунктов на территории Луганской и Донецкой областей. Он утвержден в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

В документе приводятся координаты границ временно оккупированных территорий на Донбассе, определенных фактической линией разграничения сторон, и предоставляется список оккупированных населенных пунктов.

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В Донецкой области в список внесены: Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая и другие. Также к временно оккупированным районам Донецкой области вошли Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский.

В Луганской области оккупированными городами определено: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Довжанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие. В список временно оккупированных районов Луганщины вошли Антрацитовский, Довжанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский.

Янукович и его охрана

Бывший Президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной, которую ему назначил президент России Владимир Путин.

Кроме того, спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина".

"Янукович, который въехал в этом качестве, как и раньше находится в РФ", – отметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".

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