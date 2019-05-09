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      Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса

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      Новости Украины сегодня 9 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 9 мая / Колаж 24 канала

      В Украине прошел День победы над нацизмом, не обошлось без пророссийской акции "Бессмертный полк". В Донецке начали принимать заявки на получение паспортов РФ. Оккупанты передали украинской стороне тело военного, который накануне исчез во время боя. Такими были главные новости четверга, 9 мая, в Украине и мире.

      День победы над нацизмом

      В Украине 9 мая отметили День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В массовых мероприятиях в разных городах страны приняли участие тысячи людей.

      Читайте также: Вторая мировая война 1939-45: история, как началась и закончилась

      Утром действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. В свою очередь, новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и отметил, что вклад Украины эту победу является огромным и никто не имеет права ее приватизировать. Зеленский также посетил в этот день могилу своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, а фото вместе с обращением к украинцам опубликовал на своей странице в Facebook.

      Как прошли акции "Бессмертного полка" и "Бессмертного Грута"?

      Читайте также: Как проходит 9 мая в Украине: главные инциденты

      В Киеве прошла пророссийская акция "Бессмертный полк". На нее вышло около 4 тысяч участников. Люди держали в руках портреты участников Второй мировой войны. Возле Мемориала вечной славы участники акции скандировали: "Фашизм не пройдет!"

      безмертний полк київ
      Акция "Бессмертного полка" в Киеве // Фото: 24 канал

      Возле металлоискателей задержали Елену Бережную – мать погибшей нардепки-регионалки Ирины Бережной за изображение на одежде георгиевской ленты. Женщину отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы.

      Об атмосфере акции "Бессмертный полк" в нескольких цитатах читайте здесь.

      В общем полиция доставила в райотдел полиции 3 человек из-за использования георгиевской ленты и портрета Иосифа Сталина. Относительно двух из них составили админпротоколы за использование запрещенной символики.

      Читайте также: 9 мая в оккупированном Крыму: Аксенов, БТРы и дети в георгиевских лентах

      Акция "Бессмертный полк" в Киеве: смотрите видео

      В противовес сторонникам СССР вышли патриотически настроенные украинцы. В центре Киева они устроили акцию "Бессмертный Грут". Акцию организовало объединение "Демократическая топор". Люди выкрикивали традиционные лозунги "Слава Украине – героям слава" и менее традиционные "Слава Таносу – смерть врагам", "Мстители с народом", "Валар Моргулис – Валар дахарис", "Свободу Винтерфелу", "Север наступает" и другие отсылки к популярным фильмам и сериалам.

      Акция "Бессмертного Грута" в Киеве: смотрите видео

      К слову, в Москве состоялся также парад по случаю Дня победы. В нем приняли участие более 13 тысяч военнослужащих и колонны военной техники, а за всем действом уже традиционно следили снайперы. Спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, который прибыл на военный парад 9 мая. В Кремле заявили, что они никого и не приглашали. Больше о том, как прошло 9 мая во столицы России читайте по ссылке.

      Российские паспорта для украинцев

      Оккупационные власти в Донецкой области уже начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Этому процессу активно способствует российская пропаганда.

      Читайте также: Сколько украинцев получили гражданство РФ с начала 2019 года

      СММ ОБСЕ подтвердила, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует сложившейся пропагандистской практике России.

      Ранее Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными, а в Кремле заявили, что это решение никак не повлияет на выдачу паспортов всем желающим.

      Что известно о выдаче паспортов России?24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.

      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      – Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      Основные условия изменения гражданства наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Украина потеряла еще одного героя

      5 мая во время боя возле села Николаевка, Донецкой области, исчез украинский морской пехотинец Денис Козьма. Пророссийские боевики вернули украинской стороне тело военного.

      Читайте также: Украина в ОБСЕ назвала коварные задачи наемников России на оккупированных территориях

      5 мая боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения у позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли боевое дежурство, открыли огонь по оккупантам. Впоследствии к украинским военным подошла резервная группа. Враг начал их обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя и исчез Козьма.

      Похороны состоятся 11 мая в 11 часов утра в его родном селе Приозерное.

      Что известно о Денисе Козьме?Денис Козьма – 31-летний боец 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Дед". Он уроженец села Приозерное в Одесской области. Денис с детства занимался футболом и играл в спортивной школе. После трагических событий 2 мая в Одессе мужчина пошел на Донбасс добровольцем, а затем продолжил службу по контракту. У него остались мама, брат и маленькая дочь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Новости России Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Российская пропаганда Война на Донбассе День Победы 9 мая
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