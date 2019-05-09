Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу

В Україні минув День перемоги над нацизмом, не обійшлося без проросійської акції "Безсмертний полк". У Донецьку розпочали приймати заявки на отримання паспортів РФ. Окупанти передали українській стороні тіло військового, який напередодні зник під час бою. Такими були головні новини четверга, 9 травня, в Україні та світі.

День перемоги над нацизмом

В Україні 9 травня відзначали День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У масових заходах у різних містах країни взяли участь тисячі людей.

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Вранці чинний президент Петро Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави. У свою чергу, новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до українців і наголосив, що внесок України цю перемогу є величезним і ніхто не має права її приватизувати. Зеленський також відвідав у цей день могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського, а фото разом із зверненням до українців опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як минули акції "Безмертного полку" та "Безмертного Груту"?

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У Києві пройшла проросійська акція "Безсмертний полк". На неї вийшло близько 4 тисячі учасників. Люди тримали в руках портрети учасників Другої світової війни. Біля Меморіалу вічної слави учасники акції скандували: "Фашизм не пройде!"



Акція "Безсмертного полку" у Києві//Фото: 24 канал



Біля металошукачів затримали Олену Бережну – матір загиблої нардепки-регіоналки Ірини Бережної за зображення на одязі георгіївської стрічки. Жінку відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди.

Про атмосферу акції "Безсмертний полк" у кількох цитатах читайте тут.

Загалом поліція доставила до райвідділу поліції 3 людей через використання георгіївської стрічки та портрету Йосипа Сталіна. Щодо двох із них склали адмінпротоколи за використання забороненої символіки.

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Акція "Безмертного полку" у Києві: дивіться відео

На противагу прихильникам СРСР вийшли патріотично налаштовані українці. У центрі Києва вони влаштували акцію "Безсмертний Грут". Акцію організувало об’єднання "Демократична сокира". Люди вигукували традиційні гасла "Слава Україні — героям слава" та менш традиційні "Слава Таносу — смерть ворогам", "Месники з народом", "Валар моргуліс — Валар дахаріс", "Свободу Вінтерфелу", "Північ наступає" та інші відсилки до популярних фільмів і серіалів.

Акція "Безсмертного Груту" у Києві: дивіться відео

До слова, у Москві відбувся також парад з нагоди Дня перемоги. У ньому взяли участь понад 13 тисяч військовослужбовців та колони військової техніки, а за всім дійством вже традиційно наглядали снайпери. Спікер парламенту Словаччини став єдиним європейським політиком, що прибув на військовий парад 9 травня. У Кремлі заявили, що вони нікого і не запрошували. Більше про те, як минуло 9 травня у столиці Росії читайте за посиланням.

Російські паспорти для українців

Окупаційна влада на Донеччині уже почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів. Цьому процесу активно сприяє російська пропаганда.

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СММ ОБСЄ підтвердила, що російська окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання російських паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, що відповідає усталеній пропагандистській практиці Росії.

Раніше Кабмін визнав російські паспорти жителів Донбасу незаконними, а у Кремлі заявили, що це рішення ніяк не впливатиме на видачу паспортів усім бажаючим.

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Україна втратила ще одного героя

5 травня під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині, зник український морський піхотинець Денис Козьма. Проросійські бойовики повернули українській стороні тіло військового.

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5 травня бойовики намагалися непомітно пройти через смугу забезпечення біля позиції ООС поблизу Миколаївки. Військові, які в цей час несли бойове чергування, відкрили вогонь по окупантах. Згодом до українських військових підійшла резервна група. Ворог почав їх обстрілювати з кулеметів і стрілецької зброї. Саме під час цього бою і зник Козьма.

Похорон відбудеться 11 травня о 11 годині ранку у його рідному селі Приозерне.

Що відомо про Дениса Козьму?Денис Козьма – 31-річний боєць 35-ої окремої бригади морської піхоти з позивним "Дєд". Він уродженець села Приозерне в Одеській області. Денис з дитинства займався футболом та грав у спортивній школі. Після трагічних подій 2 травня в Одесі чоловік пішов на Донбас добровольцем, а потім продовжив службу за контрактом. У нього залишилися мама, брат і маленька дочка.