Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"

В Японии бушует мощный тайфун Хагибис. Виктор Шуфрич снова едва не напросился на драку – назвал ветеранов войны в Донбассе "гастролерами". Турция продолжает наступление на Сирию, пока весь мир требует его прекратить. Епископы Греческой церкви признали независимость Украинской православной церкви. Такими были главные новости 12 октября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Тайфун Хагибис в Японии

Берега Японии атаковал мощный тайфун Хагибис. В стране уже успели заявить: природное бедствие самое мощное за последние 60 лет. Из-за непогоды погибли уже два человека.

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Житель Токио погиб в перевернутом от ветра автомобиле. Еще один человек скончался под завалами собственного дома.

Разрушительная стихия оставила без света, по разным оценкам, около 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах.

Местные власти посоветовали более шести миллионам жителей временно покинуть их дома. Власти также сообщили об угрозах наводнении и оползней, в частности в густонаселенных районах Токио.

В столице закрыли магазины, фабрики, метро, ​​отменили ряд публичных мероприятий и более 1600 рейсов самолетов.

Что такое тайфун?

Тайфун – местное название тропических циклонов в северо-западной части Тихого океана. Тайфуны сопровождаются июльскими дождями и устойчивыми ветрами с максимальной постоянной скоростью ветра, превышающей 119 километров в час в районе их эпицентров.

Разрушительный тайфун Хагибис: смотрите видео

Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2019

江戸川区

今ごろ避難勧告してる

大丈夫ですか？！ pic.twitter.com/CZWrbxy8Qc — 山本たかひら コールセンター NHKから国民を守る党 (@NHK29) October 12, 2019

Шуфрич едва не "обнулился"

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич снова попал в скандал из-за своих пророссийских политических заявлений. На этот раз народный избранник назвал ветеранов войны в Донбассе "гастролерами", из-за чего едва не нарвался на драку с политиком Юрием Михальчишиным.

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Но, к счастью для Шуфрича, и к сожалению для зрителей медведчуковского телеканала ZIK, в эфире которого произошел инцидент, все завершилось лишь словесной перепалкой.

Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они 5 лет стоят на линии разграничения. 5 лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры...,

– заявил Шуфрич.

Эти слова не понравились Юрию Михальчишину, который поправил нардепа и отметил, что люди, о которых говорится в заявлении Шуфрича – это офицеры Национальной гвардии Украины.

"Нестор, сейчас получишь, я говорю тебе. Это офицеры Нацгвардии с орденами за мужество. Какие гастролеры? Я прошу, чтобы о вопросах войны и мира говорили те, кто воевал, а не те, кто рассказывает про гастролеров", – заявил Михальчишин.

В ответ Шуфрич даже заявил, что был на Донбассе больше, чем Михальчишин. После того, как политики померялись своими сроками пребывания на Востоке, эфир продолжился.

Ссора между Шуфричем и Михальчишиным: смотрите видео

Почему Шуфрич мог "обнулиться"?

После попытки народной люстрации Нестора Шуфрича в Одессе в 2014 году у него возник конфликт с активистами. В результате инцидента избитый Шуфрич попал в больницу, а на просторах интернета начал гулять шутка о "Шуфрич не пи***ений уже * дней".

Турецкое наступление на Сирию

Турция продолжает свое наступление на сирийских курдов. Так активно, что под случайный обстрел попали даже спецназовцы союзных Соединенных Штатов.

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Турецкое войско продолжает устанавливать контроль за населенными пунктами в Сирии, захватывая их друг за другом. Всего таких уже 20, а самым крупным среди них стал 30-тысячный город Рас-эль-Айн.

Турецкие войска также установили контроль за шоссе между провинциальными центром Хасака и городом Кобан и смогли захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Между тем на Западе все активнее призывают Турцию выводить свои войска из Сирии. Так, французский президент Макрон призвал американского – Дональда Трампа – остановить турецкое наступление.

Между тем Германия заявила о приостановлении экспорта военной техники в Турцию на фоне военной операции в Сирии.

Что известно о военной операции Турции в Сирии?

Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.



Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

Реакция мирового сообщества на наступление Турции

В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на север Сирии.

Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

Греческая православная церковь признала ПЦУ

Епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

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Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца,

– сообщил Епифаний.

Отреагировать на признание ПЦУ уже успели в России. Священный синод Русской православной церкви вскоре "рассмотрит последствия" решения Греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.

Риторика россиян неизменна. По словам Балашова, РПЦ будет рассматривать "правомерность присвоения автономии раскольнической церкви в Украине", которая "скажется на мировом православии и межцерковных отношениях Москвы и Афин".