Головні новини 12 жовтня: тайфун в Японії і Шуфрич ледь не "обнулився"

У Японії бурує потужний тайфун Хагібіс. Віктор Шуфрич знову ледь не напросився на бійку – назвав ветеранів війни на Донбасі "гастролерами". Туреччина продовжує наступ на Сирію, поки увесь світ вимагає його припинити. Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Української православної церкви. Такими були головні новини 12 жовтня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Тайфун Хагібіс у Японії

Береги Японії атакував потужний тайфун Хагібіс. У країні вже встигли заявити: природнє лихо найпотужніше за останні 60 років. Через негоду загинули вже двоє людей.

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Мешканець Токіо загинув у перекинутому від вітру автомобілі. Ще одна людина померла під завалами власного будинку.

Руйнівна стихія залишила без світла, за різними оцінками, до 800 тисяч будинків у столиці та сусідніх із Токіо районах.

Місцева влада порадила понад шести мільйонам мешканців тимчасово покинути їхні домівки. Влада також повідомила про загрози повені та зсувів, зокрема і в густонаселених районах Токіо.

У столиці закрили магазини, фабрики, метро, скасували низку публічних заходів та понад 1600 рейсів літаків.

Що таке тайфун?Тайфун – місцева назва тропічних циклонів у північно-західній частині Тихого океану. Тайфуни супроводжуються липневими дощами та стійкими вітрами з максимальною постійною швидкістю вітру, що перевищує 119 кілометрів за годину у районі їх епіцентрів.

Руйнівний тайфун Хагібіс: дивіться відео

Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2019

江戸川区

今ごろ避難勧告してる

大丈夫ですか？！ pic.twitter.com/CZWrbxy8Qc — 山本たかひら コールセンター NHKから国民を守る党 (@NHK29) October 12, 2019

Шуфрич ледь не "обнулився"

Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич знову потрапив у скандал через свої проросійській політичні заяви. Цього разу народний обранець назвав ветеранів війни на Донбасі "гастролерами", чим ледь не нарвався на бійку з політиком Юрієм Михальчишиним.

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Та, на щастя для Шуфрича, але на жаль для глядачів медведчуківського телеканалу ZIK, в ефірі якого трапивсі інцидент, усе завершилося лише словесною перепалкою.

Я зв’язався з людьми, які спілкувалися з нашими спецпризначенцями на блокпосту. Ви знаєте, що їх обурило? Вони 5 років стоять на лінії розмежування. 5 років. Вони не повернулися додому. Втратили своїх друзів. І коли вони побачили, що приїхали гастролери…,

– заявив Шуфрич.

Ці слова не сподобалися Юрію Михальчишину, який виправив нардепа та наголосив, що люди, про яких мовиться у заяві Шуфрича – це офіцери Національної гвардії України.

"Несторе, зараз получиш! Я кажу тобі. Це офіцери Нацгвардії з орденами за мужність. Які гастролери? Я прошу, щоб про питання війни і миру говорили ті, хто воював, а не ті, хто розказує про гастролерів", – заявив Михальчишин.

У відповідь Шуфрич навіть заявив, що був на Донбасі більше, ніж Михальчишин. Після того, як політики помірялися своїми термінами перебування на Сході, ефір продовжився.

Сварка між Шуфричем та Михальчишиним: дивіться відео

Чому Шуфрич міг "обнулитися"?Після спроби народної люстрації Нестора Шуфрича в Одесі у 2014 році у нього виник конфлікт з активістами. Внаслідок цього інциденту побитий Шуфрич потрапив до лікарні, а в просторах інтернету почав гуляти жарт про "Шуфрич не пи***ений вже * днів".

Турецький наступ на Сирію

Туреччина продовжує свій наступ на сирійських курдів. Так активно, що під випадковий обстріл потрапили навіть спецпризначенці союзних Сполучених Штатів.

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Турецьке військо продовжує встановлювати контроль за населеними пунктами у Сирії, захоплюючи їх один за одним. Загалом таких вже є 20, а найбільшим серед них стало 30-тисячне місто Рас-ель-Айн.

Турецькі війська також встановили контроль за шосе між провінційними центром Хасаке та містом Кобані та змогли захопити блокпост на перетині доріг, що йдуть у міста Телль-Тамер, Айн-Іса і Ракка.

Тим часом на Заході все активніше закликають Туреччину виводити свої війська з Сирії. Так, французький президент Макрон закликав американського – Дональда Трампа – зупинити турецький наступ.

Тим часом Німеччина заявила про призупинення експорту військової техніки до Туреччини на тлі військової операції у Сирії.

Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

Грецька православна церква визнала ПЦУ

Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

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Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця,

– повідомив Епіфаній.

Відреагувати на визнання ПЦУ вже встигли у Росії. Священний синод Російської православної церкви невдовзі "розгляне наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.

Риторика росіян незмінна. За словами Балашова, РПЦ буде розглядати "правомірність присвоєння автономії розкольницькій церкві в Україні", яка "позначиться на світовому православ'ї та міжцерковних відносинах Москви й Афін".