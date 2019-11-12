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      Главные новости 12 ноября: Вятрович будет нардепом, Кива-Джокер и подозрение Букину

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      Новости Украины сегодня 12 ноября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 12 ноября / Коллаж 24 канала

      Вместо Ирины Луценко место нардепа в Раде займет Владимир Вятрович. Вокруг будущего парламентария и его назначения уже разгорелся скандал. Скандальный Илья Кива пришел в Раду в маске Джокера. Бывшему гендиректору Укроборонпрома Букину объявили подозрение. Рекордный снег в Чикаго. Такими были главные новости 12 ноября.

      Главные новости за сегодня в Украине и мире:

      Вятрович таки в Раде

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      Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Народная избранница сама обратилась с такой просьбой в парламент из-за проблем с сердцем.

      За лишение мандата парламентария проголосовали 275 нардепов.

      Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла,
      – аргументировала свое решение Луценко в фейсбуке.

      Между тем стало известно, что место парламентария в Раде займет не Наталья Бойко, как планировалось ранее, а бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

      Сначала такую ​​информацию распространил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

      В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советником нашего премьер-министра,
      – заявил он с трибуны Рады.

      Позже информацию подтвердил и сам Вятрович. На своей фейсбук-странице он написал: идет в политику, чтобы останавливать "русский мир".

      Что известно о Владимире Вятровиче?Он – историк и публицист, глава ученого совета Центра исследований освободительного движения во Львове, а также – член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Ранее занимал должность директора архива СБУ.

      Защитил кандидатскую диссертацию "Заграничные рейды УПА в контексте реализации антитоталитарной национально-демократической революции народов Центрально-Восточной Европы".

      С марта 2014 года по сентябрь 2019 года был директором Украинского института национальной памяти.

      Скандальная переписка

      К теме: Вятрович станет нардепом: коротко обо всем, что известно

      Опять Джокер... Или Бужанский, – точно неизвестно. Так вот, после того, как стало известно о будущем депутатстве Вятровича, сам политик обнародовал переписку с действующим парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским. В своем сообщении Бужанский не выбирает слов и использует ненормативную лексику.

      Так, он угрожает "бить е*ало", если Вятрович будет прибегать к провокациям и "откроет рот" в сторону "слуги народа".

      Я тебя предупредил. Я таких, как ты, бандеровских "пи***асов е**л и буду е**ть, понял,
      – подытожил в своем сообщении к Вятровичу Бужанский.

      Переписка Вятровича якобы с Бужанским: осторожно фото 18+

      Сам Бужанский отрицает все обвинения со стороны Вятровича и утверждает, что он с ним никаких переписок не начинал. Также нардеп назвал действия Вятровича провокацией.

      Вятрович на такие слова отреагировал саркастически. Он якобы извинился, что воспринял сообщение с угрозами, как такое, что написал Бужанский. Также иронично добавил, что Бужанский является известным "своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями" к нему и его работе.

      Однако, вполне вероятно, что с Вятровичем от имени Бужанского общался известный пранкер "Джокер". Последний в своем телеграмм-канале опубликовал фрагменты переписки, которую якобы вел с Вятровичем.

      Мы собрали все детали громкого скандала в материале – читайте его на сайте 24 канала.

      Кива-Джокер

      Интересно: Назарбаев хочет организовать встречу Зеленского и Путина

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова отличился. На этот раз тем, что пришел в парламент в маске Джокера. Он разгуливал в ней по Верховной Раде, а потом оставил ее на трибуне. Сделал он это со словами:

      Это то, что следит за вами и вас контролирует.

      Вероятно, в такой способ Кива пытался потроллить нардепов от "Слуги народа", с которыми от имени генпрокурора Рябошапки переписывался пранкер под ником Джокер.

      Кива Джокер
      Кива в маске Джокера/ фото из соцсетей

      На такие слова Кивы дерзко ответил спикер Разумков:

      Мы не боимся резиновых изделий,
      – сказал он.

      Как Кива разгуливал по Раде в маске Джокера и как над ним теперь насмехаются в соцсетях – в материале 24 канала.

      Кива в маске Джокера пришел в Раду: видео

      Подозрение Букину

      Актуально: Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома

      Детективы НАБУ сообщили бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в электронную декларацию.

      Следствие выяснило, что Букин не задекларировал в 2016 году:

      • 2 квартиры стоимостью более 3 миллионов гривен
      • автомобиль Range Rove стоимостью 10 миллионов гривен, который является собственностью гражданской жены Букина

      Расследование этих фактов детективы проводят с августа 2019 года.

      Что еще известно о Букине?Он – бывший гендиректор государственного концерна Укроборонпром и дочернего предприятия "Укрспецэкспорт". Интересно, что он является фигурантом расследования о коррупции в оборонной отрасли Украины.

      Чикаго засыпало снегом

      Крупнейший торговый центр мира затопило: вода потоками льется с потолка – фото, видео

      В США на Чикаго обрушился рекордный снегопад. Международный аэропорт имени О'Хара из-за непогоды отменил более 1 200 рейсов.

      Циклон принес сильные снегопады, а также превратил дороги в каток. Мощный поток холодного полярного воздуха назвали "Сибирским экспрессом". Стихия движется от Канады в юго-восточном направлении к США.

      Количество снега, выпавшего в аэропорту имени О'Хара, побило рекорд, установленный в 1995 году.

      Пользователи запостили немало фото и видео в социальные сети. Непогода устроила настоящий коллапс на дорогах.

      Рекордный снег в Чикаго: видео

      Больше заснеженных американских пространств – на сайте 24 канала.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Укроборонпром Павел Букин Владимир Вятрович Илья Кива
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