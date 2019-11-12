Головні новини 12 листопада: В’ятрович буде нардепом, Кива-Джокер та підозра Букіну

Замість Ірини Луценко місце нардепа у Раді займе Володимир В’ятрович. Навколо майбутнього парламентаря та його призначення вже розгорівся скандал. Скандальний Ілля Кива прийшов у Раду в масці Джокера. Колишньому гендиректору Укроборонпрому Букіну оголосили підозру. Рекордний сніг у Чикаго. Такими були головні новини 12 листопада.

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В’ятрович таки у Раді

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Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Луценко. Народна обраниця сама звернулася з таким проханням до парламенту через проблеми з серцем.

За позбавлення мандату парламентарки проголосували 275 нардепів.

Стан здоров’я не дає мені можливості працювати у повну силу, а відлежуватись за спинами команди не звикла,

– аргументувала своє рішення Луценко у фейсбуці.

Тим часом стало відомо, що місце парламентарки в Раді займе не Наталя Бойко, як планувалося раніше, а колишній директор Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

Спершу таку інформацію поширив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

В черзі за Іриною Луценко йшла Наталія Бойко. Щоб до парламенту замість неї зайшов Володимир В'ятрович, ця Наталія Бойко зняла кандидатуру і опинилася радником нашого прем'єра-міністра,

– заявив він з трибуни Ради.

Пізніше інформацію підтвердив і сам В’ятрович. На своїй фейсбук-сторінці він написав: йде в політику, щоб зупиняти "русскій мір".

Що відомо про Володимира В’ятровича? Він – історик та публіцист, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху у Львові, а також – член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького". Раніше обіймав посаду директора архіву СБУ.



Захистив кандидатську дисертацію "Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи".



З березня 2014 по вересень 2019 року був директором Українського інституту національної пам'яті.

Скандальне листування

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Знову Джокер… Або Бужанський, – точно невідомо. Так-от, після того, як стало відомо про майбутнє депутатство В’ятровича, сам політик оприлюднив переписку з чинним парламентарем від "Слуги народу" Максимом Бужанським. У своєму повідомленні Бужанський не добирає слів і використовує ненормативну лексику.

Так, він погрожує "бити є*ало", якщо В’ятрович вдаватиметься до провокацій і "відкриє рот" у бік "слуги народу".

Я тебе попередив. Я таких, як ти, бандерівських "пі***асів є**в і буду є**ти, зрозумів,

– підсумував у своєму повідомленні до В’ятровича Бужанський.

Листування В'ятровича начебто з Бужанським: обережно фото 18+

Сам Бужанський заперечує усі обвинувачення з боку В'ятровича та переконує, що він з ним жодних переписок не розпочинав. Також нардеп назвав дії В'ятровича провокацією.

В'ятрович на такі слова відреагував саркастично. Він начебто вибачився, що сприйняв повідомлення з погрозами, як таке, що написав Бужанський. Також іронічно додав, що Бужанський є відомим "своєю ввічливістю та неприхованими симпатіями" до нього та його роботи.

Проте, цілком імовірно, що з В'ятровичем від імені Бужанського спілкувався відомий пранкер "Джокер". Останній у своєму телеграм-каналі опублікував фрагменти листування, яке начебто вів із В’ятровичем.

Ми зібрали всі деталі гучного скандалу у матеріалі – читайте його на сайті 24 каналу.

Кива-Джокер

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відзначився. Цього разу тим, що прийшов до парламенту у масці Джокера. Він розгулював у ній по Верховній Раді, а згодом залишив її на трибуні.Зробив він це зі словами:

Це те, що слідкує за вами і вас контролює.

Ймовірно, у такий спосіб Кива намагався потролити нардепів від "Слуги народу", з якими від імені генпрокурора Рябошапки листувався пранкер під ніком Джокер.



Кива в масці Джокера/ фото з соцмереж

На такі слова Киви зухвало відповів спікер Разумков:

Ми не боїмося гумових виробів,

– сказав він.

Як Кива розгулював по Раді у масці Джокера та, як з нього тепер глузують у соцмережах – у матеріалі 24 каналу.

Кива в масці Джокера прийшов у Раду: відео

Підозра Букіну

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Детективи НАБУ повідомили колишньому гендиректору Укроборонпрому Павлові Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації.

Слідство з’ясувало, що Букін не задекларував у 2016 році:

2 квартири вартістю понад 3 мільйони гривень

автомобіль Range Rove вартістю 10 мільйонів гривень, який є власністю цивільної дружини Букіна

Розслідування цих фактів детективи проводять з серпня 2019 року

Що ще відомо про Букіна? Він – колишній гендиректор державного концерну Укроборонпром та дочірнього підприємства Укрспецекспорт. Цікаво, що він є фігурантом розслідування про корупцію в оборонній галузі України.

Чикаго засипало снігом

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У США на Чикаго обрушився рекордний снігопад. Міжнародний аеропорт імені О’Хара через негоду скасував понад 1200 рейсів.

Циклон приніс сильні снігопади, а також перетворив автодороги в каток. Потужний потік холодного полярного повітря назвали "Сибірським експресом". Стихія рухається від Канади в південно-східному напрямку до США.

Кількість снігу, яка випала в аеропорту імені О'Хара, побила рекорд, встановлений в 1995 році.

Користувачі запостили чимало фото та відео у соціальні мережі. Негода влаштувала справжній колапс на дорогах.

Рекордний сніг у Чикаго: відео

Більше засніжених американських просторів – на сайті 24 каналу.