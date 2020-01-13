Главные новости 13 января: Украина возвращается в ПАСЕ, ГПУ открыла дело против Трубы

ГПУ открыла дело против экс-главы ГБР Романа Трубы. Украинская делегация возобновляет свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Детали задержания подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой. С 2021 года изменятся правила безвизовых поездок в Евросоюз. В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Такими были главные новости понедельника, 13 января.

Самые главные новости за понедельник, 13 января, в Украине и мире:

Дело против Трубы

Знайте больше: Трубу продолжает рвать: в сеть слили новую порцию прослушки из кабинета экс-главы ГБР

В Генпрокуратуре открыли дело против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Экс-главу подозревают во вмешательстве в деятельность полиции.

В соответствующем документе, который пришел в ответ на запрос депутата Алексея Гончаренко, говорится о том, что начато досудебное расследование. Дело против Трубы будет вести главный следователь управления Нацполиции.

Гончаренко также сообщил, что записи из кабинета Трубы могут доказать, что экс-глава ведомства неоднократно нарушал закон.



Этот документ пришел в ответ на запрос Гончаренко / Фото из фейсбука

В чем подозревают Романа Трубу

Романа Трубу назначили на должность главы Государственного бюро расследований в 2017 году. В сентябре 2019 года Роман Труба сообщил, что в его кабинете нашли профессионально установленную прослушку. Тогда сам глава ГБР не исключал, что такая находка может быть связана с делами против топовых лиц государства. Однако каким образом прослушка попала в его кабинет и где записи с нее, установлено не было.

20 ноября 2019 года в сеть слили диктофонные записи из кабинета Романа Трубы. В них в частности речь идет о резонансных уголовных делах против топ чиновников Украины. На одной из записей слышно, что дело против Петра Порошенко контролирует глава Офиса Президента Андрей Богдан. А в записи от 19 сентября президент Зеленский поставил главе ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется в должности в 2020 году.

Подробнее! Что известно о Романе Трубе

Адвокаты Порошенко подали в НАБУ и Генпрокуратуру заявления о фигурантах опубликованных записей разговоров из кабинета Романа Трубы. Они считают, что в этих разговорах речь идет о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины.

24 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. А уже 27 числа подписал указ, которым уволил Трубу с должности директора ГБР. А назначил на его место временно исполнять обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Украина возвращается в ПАСЕ

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Украинская делегация возобновляет свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Верховная Рада должна в ближайшее время принять соответствующее постановление. Комитет по международным делам Верховной Рады принял это решение 13 января, сообщила народная избранница Елизавета Ясько.

Автор проекта постановления Ясько отметила, что Украина является членом Совета Европы с 1995 года и выполняет все свои обязательства, поэтому должна работать в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

Резюмируя, она отметила, что сделать это будет непросто, но новая делегация имеет новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ.

Отметим, что ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ

Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

7 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она состоит из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ/ Инфографика 24 Канала

Убийство Амины Окуевой: новые обстоятельства

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Задержанные подозреваемые в убийстве Амины Окуевой подозреваются в еще нескольких заказных убийствах. В полиции заявили, что они могли прибегать к подобным преступлениям не только в Украине, но и в странах Европейского Союза. Сейчас украинские правоохранители изучают возможную причастность подозреваемых к таким преступлениям, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он также отметил, что убитая Амина Окуева и ее вероятный убийца не были знакомыми лично. Поэтому правоохранители имеют основания полагать, что убийство военной могло быть совершено по заказу.

Сейчас следствие изучает деятельность этой преступной организации не только в Украине, но и заграницей, в частности, в странах Евросоюза.

В то же время, Адам Осмаев, муж Амины Окуевой, который находился вместе с ней в авто в день ее убийства, заявил, что никогда лично не знал задержанного по подозрению в этом преступлении. В то же время, он заверил, что не имеет никаких сомнений в объективности следствия.

Вопрос вызывает судебная система, которая отпускает подозреваемых в убийствах, заявил Адам Осмаев. Он также выразил благодарность правоохранителям за их работу. Он отметил, что большой удачей было выйти на организаторов убийства, выполняя ежедневную работу.

Еще после убийства в 2017 году советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на оружии нашли образцы ДНК предполагаемого стрелка. Позже информацию опровергли, но уже в 2020 году после задержания подозреваемого в убийстве в полиции сказали, что это таки было правдой.

Что известно о вероятных убийцах Амины Окуевой

В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.

Собственно накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.

Кто такая Амина Окуева

Общественная активистка, медик и военнослужащая.

Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.

Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.

Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.

С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".

Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

Что известно об отношениях Осмаева и Окуевой?Адам Осмаев был мужем покойной Амины Окуевой. Именно он ехал в автомобиле с военной, когда ту расстреляли 30 октября 2017 года. Это уже было третье покушение на Осмаева и Окуеву, в результате которого последняя погибла.



Во время предыдущего покушения киллер, который притворился французским журналистом, открыл огонь, находясь в машине вместе с супругами. Амина Окуева, благодаря своему профессионализму смогла ликвидировать киллера, чем спасла жизнь себе и мужу. Адам Осмаев отделался огнестрельными ранениями.



Амина Окуева неоднократно в различных интервью заявляла, что не хочет детей, потому что не намерена приводить их в такой жестокий мир, где постоянно идут войны.

Смотрите сюжет об убийстве Амины Окуевой:

Изменение правил безвизовых поездок в ЕС

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С 2021 года в ЕС начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий – ETIAS. Перед путешествием украинцам нужно будет получить предварительное разрешение онлайн, оно обойдется в 7 евро. Детали изменений пояснили в миссии Украины при Евросоюзе.

Заметим, что изменения касаются не только Украины, а всех граждан третьих стран, имеющих безвиз с ЕС.

5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года:

Что вводит ЕС

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий – ETIAS. Она предусматривает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран. С 2021 года эти изменения будут касаться Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Почему было принято такое решение

Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

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Как это будет работать

С 2021 года перед путешествием в Евросоюз гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение. Это можно будет сделать в онлайн-режиме.

В целом выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия оговорок у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения.

Такое разрешение будет стоить 7 евро. Авторизация будет действительна 3 года или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Внимание! Для лиц, моложе 18 и старше 70 лет – справку можно сделать бесплатно.

ETIAS – это не виза

Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Это просто разрешение к поездке. В случае отказа во въезде через ETIAS, человек будет иметь право подать апелляцию на решение системы.

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Для чего нужна система ETIAS

Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут быть опасными. Система повысит безопасность внешних границ блока.

Кроме того, ETIAS позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, потому что путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС оговорок относительно их поездки.

В Миссии заверили, что с разрешением ETIAS украинцы смогут и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Список стран, которые украинцы могут посещать без виз / Инфографика 24 канала

Аномальный снег в Саудовской Аравии

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В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства.

Так, снег выпал на приграничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.

Саудовский принц Абдул-Азиз бен Турки аль-Файсал поделился заснеженным видом города Неом со своими подписчиками в твиттере.

نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning pic.twitter.com/5Iw7WNNFVb — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 10, 2020

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp — Arab News (@arabnews) January 10, 2020

Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местная власть просит людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.



Снег в Саудовской Аравии/ фото aawsat.com

Впрочем, это не первый снег в Саудовской Аравии. В прошлом году в апреле королевство наблюдало за несколькими весенними снегопадами, которые удивили всех.

Интересно! Две три недели в год жители Саудовской Аравии могут наслаждаться снегопадами в горах, на северо-западе страны. Заметает гору Джабал аль-Лоуз. Название переводится как "миндаль", на подножии горы растет много миндальных деревьев.