Головні новини 13 січня: Україна повертається в ПАРЄ, ГПУ відкрила справу проти Труби

ГПУ відкрила справу проти ексголови ДБР Романа Труби. Українська делегація відновлює свою участь у Парламентській асамблеї Ради Європи. Деталі затримання підозрюваного у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої. З 2021 року зміняться правила безвізових поїздок до Євросоюзу. У Саудівській Аравії несподівано випав сніг. Такими були головні новини понеділка, 13 січня.

Найголовніші новини за понеділок, 13 січня, в Україні та світі:

Справа проти Труби

Знайте більше: Трубу продовжує рвати: у мережу злили нову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР

У Генпрокуратурі відкрили справу проти колишнього голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Ексочільника підозрюють у втручанні в діяльність поліції.

У відповідному документі, який прийшов у відповідь на запит депутата Олексія Гончаренка, мовиться про те, що розпочато досудове розслідування. Справу проти Труби буде вести Головний слідчий управління Нацполіції.

Гончаренко також повідомив, що записи із кабінету Труби можуть довести, що ексглава відомства неодноразово порушував закон.



Цей документ прийшов у відповідь на запит Гончаренка / Фото з фейсбуку

У чому підозрюють Романа Трубу

Романа Трубу призначили на посаду голови Державного бюро розслідувань у 2017 році. У вересні 2019 року Роман Труба повідомив, що у його кабінеті знайшли професійно встановлену прослушку. Тоді сам голова ДБР не виключав, що така знахідка може бути пов'язаною зі справами проти топових осіб держави. Однак яким чином прослушка потрапила до його кабінету та де записи з неї встановлено не було.

20 листопада 2019 року у мережу злили диктофонні записи із кабінету Романа Труби. У них зокрема йдеться про резонансні кримінальні справи проти топ чиновників України. На одному із записів чути, що справу проти Петра Порошенка контролює голова Офісу Президента Андрій Богдан. А у записі від 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

Детальніше! Що відомо про Романа Трубу

Адвокати Порошенка подали до НАБУ та Генпрокуратури заяви щодо фігурантів опублікованих записів розмов з кабінету Романа Труби. Вони вважають, що у цих розмовах мовиться про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України.

24 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. А вже 27 числа підписав указ, яким звільнив Трубу з посади директора ДБР. А призначив на його місце тимчасово виконувати обов'язки нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедіктову.

Україна повертається в ПАРЄ

До теми: За ПАРЄ соромно, але прогинатися не збираємося, – Кулеба про подальшу долю України в Асамблеї

Українська делегація відновлює свою участь у Парламентській асамблеї Ради Європи. Верховна Рада має найближчим часом ухвалити відповідну постанову. Комітет з міжнародних справ Верховної Ради ухвалив це рішення 13 січня, повідомила народна обраниця Єлизавета Ясько.

Авторка проєкту постанови Ясько наголосила, що Україна є членом Ради Європи 1995 року і виконує усі свої зобов'язання, тому має працювати у Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї.

Резюмуючи, вона наголосила, що зробити це буде непросто, але нова делегація має нову стратегію та конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ.

Відзначимо, що найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі.

Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ

Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

7 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складається з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ / Інфографіка 24 Каналу

Вбивство Аміни Окуєвої: нові обставини

До теми: Підозрювані у замовному вбивстві Окуєвої могли діяти і на території Євросоюзу

Затримані підозрювані у особи вбивстві Аміни Окуєвої підозрюються у ще декількох замовних вбивствах. У поліції заявили, що вони могли вдаватися до схожих злочинів не лише в Україні, а й в країнах Європейського Союзу. Наразі українські правоохоронці вивчають імовірну причетність підозрюваних до таких злочинів, розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він також зауважив, що вбита Аміна Окуєва та її імовірний вбивця не були знайомими особисто. Відтак правоохоронці мають підстави вважати, що вбивство військової могло бути здійснене на замовлення.

Наразі слідство вивчає діяльність цієї злочинної організації не тільки в Україні, а й закордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу.

Водночас, Адам Осмаєв, чоловік Аміни Окуєвої, який перебував разом із нею в авто у день її вбивства, заявив, що ніколи особисто не знав затриманого за підозрою у цьому злочині. Водночас, він запевнив, що не має жодних сумнівів в об'єктивності слідства.

Питання викликає судова система, яка відпускає підозрюваних у вбивствах, заявив Адам Осмаєв. Він також висловив вдячність правоохоронцям за їхню роботу. Він зазначив, що великою вдачею було вийти на організаторів убивства, виконуючи щоденну роботу.

Ще після вбивства у 2017 році радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на зброї знайшли зразки ДНК імовірного стрілка. Згодом інформацію спростували, але вже у 2020 році після затримання підозрюваного у вбивстві у поліції сказали, що це таки було правдою.

Що відомо про імовірних вбивць Аміни Окуєвої

У неділю, 12 січня, поліція затримала групу професійних кілерів. Їх підозрюють у цілій низці замовних вбивств, серед яких і вбивство військової Аміни Окуєвої. У поліції заявили, що до групи могли входити одразу 7 осіб, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.

Власне напередодні затримали особу, яку підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. У поліції розповіли, що чоловік є уродженцем Дагестану, але тривалий час живе на території України та має українське громадянство.

Хто така Аміна Окуєва

Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.

Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.

Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.

Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.

З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".

Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.

Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

Що відомо про відносини Осмаєва і Окуєвої?Адам Осмаєв був чоловіком покійної Аміни Окуєвої. Саме він їхав в автівці з військовою, коли ту розстріляли 30 жовтня 2017 року. Це вже був третій замах на Осмаєва та Окуєву, внаслідок якого остання загинула.



Під час попереднього замаху кілер, який притворився французьким журналістом, відкрив вогонь, перебуваючи в автівці разом з подружжям. Аміна Окуєва, завдяки своїй професійності змогла ліквідувати кілера, врятувавши життя собі і чоловіку. Адам Осмаєв відбувся вогнепальними пораненнями.



Аміна Окуєва неодноразово у різних інтерв'ю заявляла, що не хоче дітей, бо не має наміру приводити їх у такий жорстокий світ, де постійно тривають війни.

Дивіться сюжет про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої:

Зміна правил безвізових поїздок у ЄС

Це цікаво: Рейтинг українського закордонного паспорта у світі у 2020: що змінилося

З 2021 року у ЄС почне діяти Європейська інформаційна система авторизації подорожей – ETIAS. Перед мандрівкою українцям треба буде отримати попередній дозвіл онлайн, він обійдеться у 7 євро. Деталі змін пояснили у місії України при Євросоюзі.

Зауважимо, що зміни стосуються не лише України, а всіх громадян третіх країн, які мають безвіз з ЄС.

5 фактів, які необхідно знати про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року:

Що запроваджує ЄС

З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей – ETIAS. Вона передбачає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн. З 2021 року ці зміни будуть стосуватися України, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії.

Чому було прийнято таке рішення

Ініціатива щодо створення Європейської інформаційної системи авторизації подорожей виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), яка поширюватиметься на громадян третіх країн, що користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

Важливо: Українці зможуть їздити до Шенгену без закордонного паспорта

Як це буде працювати

З 2021 року перед мандрівкою до Євросоюзу громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл. Це можна буде зробити в онлайн-режимі.

Загалом видача авторизації на подорож займатиме декілька хвилин у разі відсутності застережень у правоохоронних органів ЄС або елементів, що потребують подальшого вивчення.

Такий дозвіл коштуватиме 7 євро. Авторизація буде дійсна 3 роки або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.

Увага! Для осіб, молодших 18 та старших 70 років – довідку можна зробити безкоштовно.

ETIAS – це не віза

Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Це просто дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, людина матиме право подати апеляцію на рішення системи.

До речі: Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

Для чого потрібна система ETIAS

Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть бути небезпечними. Система підвищить безпеку зовнішніх кордонів блоку.

Окрім того, ETIAS дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, бо мандрівники будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.

У Місії запевнили, що з дозволом ETIAS українці зможуть і надалі спокійно насолоджуватись перевагами безвізових подорожей до ЄС.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн , раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, які українці можуть відвідувати без віз / Інфографіка 24 каналу

Аномальний сніг у Саудівській Аравії

Актуально: Потужні снігопади обрушились на Афганістан: кількість загиблих збільшилася до 24

У спекотній Саудівській Аравії неочікувано випав сніг. Щоправда, він засипав лише північні регіони королівства.

Так, сніг випав на прикордонній з Йорданією ділянці. Він став справжньою дивовижею для місцевих, оскільки є неабиякою рідкістю у Саудівській Аравії. Фото засніжених просторів пустельної країни користувачі активно поширюють у соцмережах.

Саудівський принц Абдул-Азіз бен Туркі аль-Файсал поділився засніженим краєвидом міста Неом зі своїми підписниками у твіттері.

نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning pic.twitter.com/5Iw7WNNFVb — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 10, 2020

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp — Arab News (@arabnews) January 10, 2020

Температура в деяких районах опустилася нижче 0 градусів. Місцева влада просить людей бути обережними на дорогах та перебувати у теплі.



Сніг у Саудівській Аравії/ фото aawsat.com

Втім, це не перший сніг у Саудівській Аравії. Торік у квітні королівство спостерігало за декількома весняними снігопадами, які здивували усіх.

Цікаво! Два – три тижні на рік жителі Саудівської Аравії можуть насолоджуватися снігопадами у горах, на північному заході країни. Замітає гору Джабал аль-Лоуз. Назва перекладається як "мигдаль", на підніжжі гори росте багато мигдалевих дерев.