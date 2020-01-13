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      Підозрювані у замовному вбивстві Окуєвої могли діяти і на території Євросоюзу: деталі

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      Поліція перевіряє діяльність імовірних замовних вбивць Окуєвої на території Євросоюзу / фото з фейсбуку

      У неділю, 12 січня, поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої, яке відбулося ще у 2017 році. Затримані особи підозрюються у ще декількох замовних вбивствах. У поліції заявили, що вони могли вдаватися до схожих злочинів не лише в Україні, а й в країнах Європейського Союзу.

      Наразі українські правоохоронці вивчають імовірну причетність підозрюваних до таких злочинів, розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Про це повідомляє поліція.

      Важливо! Поліція затримала ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої: фото і відео

      "Ми розуміємо, що ті замовні вбивства, які були скоєні, наприклад, вбивство у вересні 2016 року – це був тиск на бізнес з метою отримання певної вигоди. Зараз ми зможемо це більш відкрито досліджувати, підключати економічні підрозділи, податкову інспекцію, фінансовий моніторинг для здобуття іншої інформації про мотиви скоєння цих злочинів", – розповів глава київської обласної поліції.

      Він зауважив, що вбита Аміна Окуєва та її імовірний вбивця не були знайомими особисто. Відтак правоохоронці мають підстави вважати, що вбивство військової могло бути здійснене на замовлення.

      Наразі слідство вивчає діяльність цієї злочинної організації не тільки в Україні, а й закордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу. Сподіваюся, що за допомогою наших західних партнерів нам вдасться більше просунутися та отримати інформацію, як передавалися кошти, хто був замовником,
      – резюмував Андрій Нєбитов.

      Хто така Аміна Окуєва

      • Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
      • Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
      • Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
      • Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
      • З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
      • Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
      • Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
      • Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

      Що відомо про імовірних вбивць Аміни Окуєвої

      У неділю, 12 січня, поліція затримала групу професійних кілерів. Їх підозрюють у цілій низці замовних вбивств, серед яких і вбивство військової Аміни Окуєвої. У поліції заявили, що до групи могли входити одразу 7 осіб, частину з яких затримали ще у вересні 2019 року.

      Власне напередодні затримали особу, яку підозрюють у безпосередньому вбивстві Окуєвої. У поліції розповіли, що чоловік є уродженцем Дагестану, але тривалий час живе на території України та має українське громадянство.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Євросоюз Вбивство Вбивство Аміни Окуєвої
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