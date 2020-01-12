Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої: фото і відео
Поліція затримала 12 січня групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві доброволиці АТО на Донбасі Аміни Окуєвої в 2017 році.
Про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої глава МВС України Арсен Аваков. Він нагадав, що в 2017 році група невідомих розстріляла авто Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва під Києвом. Кілери кинули на місці свою автоматичну зброю.
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Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств... У тому числі – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочині зброї. Тривають слідчі дії,
– написав Аваков.
Зауважимо, що в 2017 році поліція заявляла, що на знайденому неподалік вбивства автоматі не було слідів ДНК.
Дивіться відео затримання ймовірних убивць Аміни Окуєвої:
У прокуратурі Київщини підтвердили затримання зловмисників і повідомили, що на їхньому рахунку є ще 2 замовні вбивства, скоєні у вересні 2016 року та в січні 2019 року, які також розкрито.
Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронці вживають заходів для затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.
Хто така Аміна Окуєва
- Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.
- Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.
- Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.
- Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.
- З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".
- Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.
- Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
- Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.
Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої
30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Внаслідок нападу Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення.
Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що вбивство Окуєвої було виконане кілером з Росії.
Злочин скоїли не менш ніж 4 особи, заявляв радник глава МВС Антоне Геращенко.