Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої: фото і відео

Поліція затримала 12 січня групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві доброволиці АТО на Донбасі Аміни Окуєвої в 2017 році.

Про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої глава МВС України Арсен Аваков. Він нагадав, що в 2017 році група невідомих розстріляла авто Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва під Києвом. Кілери кинули на місці свою автоматичну зброю.

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Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств... У тому числі – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутій на місці злочині зброї. Тривають слідчі дії,

– написав Аваков.

Зауважимо, що в 2017 році поліція заявляла, що на знайденому неподалік вбивства автоматі не було слідів ДНК.

Дивіться відео затримання ймовірних убивць Аміни Окуєвої:

У прокуратурі Київщини підтвердили затримання зловмисників і повідомили, що на їхньому рахунку є ще 2 замовні вбивства, скоєні у вересні 2016 року та в січні 2019 року, які також розкрито.

Зараз тривають слідчі дії. Правоохоронці вживають заходів для затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників.

Хто така Аміна Окуєва

Громадська активістка, медик та військовослужбовиця.

Народилась в Одесі, жила у Москві та Грозному. В Україну повернулась у 2003 році.

Жінка сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб.

Під час Євромайдану Окуєва вступила до "Самооборони", була лікарем 8-ої Афганської сотні.

З початком бойових бій на Донбасі у липні 2014 року пішла воювати на стороні України у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2".

Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого. При цьому згідно з документами, Окуєва була фельдшером на фронті.

Була помічницею тодішнього нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

Що відомо про вбивство Аміни Окуєвої

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха, що під Києвом, невідомі розстріляли авто, в якому їхала Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Внаслідок нападу Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення.

Поліція взялася розслідувати цю справу як замовне вбивство. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що вбивство Окуєвої було виконане кілером з Росії.

Злочин скоїли не менш ніж 4 особи, заявляв радник глава МВС Антоне Геращенко.