15:59
12 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: фото и видео

      429 Читати новину українською
      Вероятных убийц Амины Окуевой задержала украинская полиция / apostrophe.ua

      Полиция задержала 12 января группу киллеров, которых подозревают в убийстве добровольца АТО на Донбассе Амины Окуевой в 2017 году.

      О задержании подозреваемых в убийстве Окуевой сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла авто Окуевой и ее мужа Адама Осмаева под Киевом. Киллеры бросили на месте свое автоматическое оружие.

      Читайте также: Убийство Окуевой: мать добровольца рассказала о важной детали

      Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... В том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Продолжаются следственные действия,
      – написал Аваков.

      Заметим, что в 2017 году полиция заявляла, что на найденном неподалеку убийства автомате не было следов ДНК.

      Смотрите видео задержания предполагаемых убийц Амины Окуевой:

      В прокуратуре Киева подтвердили задержание злоумышленников и сообщили, что на их счету есть еще 2 заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и январе 2019 года, которые также раскрыты.

      Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители принимают меры для задержания всех участников преступной организации и установления заказчиков.

      Кто такая Амина Окуева

      • Общественная активистка, медик и военнослужащая.
      • Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
      • Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
      • Во время Евромайдана Окуева вступила в" Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
      • С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
      • Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
      • После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

      Что известно об убийстве Амины Окуевой

      30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.

      Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что убийство Окуевой было выполнено киллером из России.

      Преступление совершили не менее 4 человек, заявлял советник глава МВД Антоне Геращенко.

      Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
      сегодня
      21074
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Убийство Амины Окуевой Министерство внутренних дел Полиция Арсен Аваков Убийство Криминал Криминальные новости Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 779
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Геннадии Боголюбове
      Світлана Попова 616
      сегодня , 03:12 Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео
      Наталя Боднар 2391
      11 января , 23:35 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Вихрущ 95386
      11 января , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1971
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук