Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: фото и видео
Полиция задержала 12 января группу киллеров, которых подозревают в убийстве добровольца АТО на Донбассе Амины Окуевой в 2017 году.
О задержании подозреваемых в убийстве Окуевой сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла авто Окуевой и ее мужа Адама Осмаева под Киевом. Киллеры бросили на месте свое автоматическое оружие.
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Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... В том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Продолжаются следственные действия,
– написал Аваков.
Заметим, что в 2017 году полиция заявляла, что на найденном неподалеку убийства автомате не было следов ДНК.
Смотрите видео задержания предполагаемых убийц Амины Окуевой:
В прокуратуре Киева подтвердили задержание злоумышленников и сообщили, что на их счету есть еще 2 заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и январе 2019 года, которые также раскрыты.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители принимают меры для задержания всех участников преступной организации и установления заказчиков.
Кто такая Амина Окуева
- Общественная активистка, медик и военнослужащая.
- Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
- Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
- Во время Евромайдана Окуева вступила в" Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
- С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
- Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
- После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.
Что известно об убийстве Амины Окуевой
30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.
Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что убийство Окуевой было выполнено киллером из России.
Преступление совершили не менее 4 человек, заявлял советник глава МВД Антоне Геращенко.