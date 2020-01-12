Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: фото и видео

Полиция задержала 12 января группу киллеров, которых подозревают в убийстве добровольца АТО на Донбассе Амины Окуевой в 2017 году.

О задержании подозреваемых в убийстве Окуевой сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он напомнил, что в 2017 году группа неизвестных расстреляла авто Окуевой и ее мужа Адама Осмаева под Киевом. Киллеры бросили на месте свое автоматическое оружие.

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Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... В том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Продолжаются следственные действия,

– написал Аваков.

Заметим, что в 2017 году полиция заявляла, что на найденном неподалеку убийства автомате не было следов ДНК.

Смотрите видео задержания предполагаемых убийц Амины Окуевой:

В прокуратуре Киева подтвердили задержание злоумышленников и сообщили, что на их счету есть еще 2 заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и январе 2019 года, которые также раскрыты.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители принимают меры для задержания всех участников преступной организации и установления заказчиков.

Кто такая Амина Окуева

Общественная активистка, медик и военнослужащая.

Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.

Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.

Во время Евромайдана Окуева вступила в" Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.

С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".

Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом, согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

Что известно об убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха, что под Киевом, неизвестные расстреляли авто, в котором ехала Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев получил ранения.

Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что убийство Окуевой было выполнено киллером из России.

Преступление совершили не менее 4 человек, заявлял советник глава МВД Антоне Геращенко.