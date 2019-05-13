Главные новости 13 мая: Климкин об отказе от Минских соглашений, новые даты инаугурации

Глава МИД Украины Павел Климкин удивил громким заявлением о вероятном отказе Украины от Минских соглашений. Нардепы предложили уже несколько вариантов даты инаугурации Владимира Зеленского. Раскол в ПЦУ: Филарет выступает с противоречивыми заявлениями. Как выглядит интерьер Нотр-Дама после масштабного пожара. Такими были главные новости понедельника, 13 мая, в Украине и мире.

Откажется ли Украина от минских соглашений?

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Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Такое громкое заявление сделал глава МИД Павел Климкин.

Дело в том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления на Россию. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряд других государств. Заметим, что именно Германия и Франция являются участниками нормандской четверки. Они помогали внедрять Минский процесс, чтобы уменьшить интенсивность военных действий на Донбассе.

Если вы пойдете (на снятие санкционного давления – 24 канал), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы,

– сказал Климкин на брифинге в Брюсселе.

Однако сожаления относительно отказа от Минских соглашений, по его мнению, быть не должно. Потому что Украине не нужна "пустая декларация, где только слова меняют местами" – ей нужен действенный механизм.

В комментарии 24 канала аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк отметил: заявление Климкина о выходе Украины из Минских соглашений – ответ на нежелание европейцев усиливать антироссийские санкции после указа Путина об упрощенном предоставлении украинцам в ​​ОРДЛО и Крыму гражданства РФ.

Украина требует от Европы более жестких санкций из-за указа Путина об упрощенном российское гражданство для украинцев. А европейцы считают, что санкции будут вредить урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе,

– говорит Тарас Семенюк.

Международник подчеркивает: первый сигнал того, что европейцы не готовы усиливать санкции, был после захвата Россией украинских кораблей и военных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда наказали лишь нескольких работников ФСБ, которые, возможно, никогда и в Европе не были.

Что такое Минские договоренности?

"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения участвовали представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

Даты инаугурации Зеленского

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В Верховной Раде уже зарегистрировали аж шесть постановлений о дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Седьмое могут зарегистрировать во вторник, 14 мая. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй и члены "БПП" Александр Сугоняко и Сергей Каплин. Первые два предлагают провести мероприятие 19 мая, третий – 20 и 26 мая, а представители фракции действующего президента – 19 мая и 1 июня. В свою очередь, депутаты из фракции "Народный фронт" предлагают свой вариант – 28 мая.



Про инаугурацию Владимира Зеленского – в инфографике 24 канала

Все зарегистрированные проекты постановлений о дате инаугурации Зеленского будет рассматривать Верховная Рада. Но только после того, как их изучит комитет Рады по вопросам регламента. Сейчас информация о дате заседания этого комитета – противоречива.

Плановое заседание комитета должно состояться в среду, 15 мая. Однако, внеочередное заседание может состояться уже во вторник, 14 мая. В самом комитете говорят, что на данный момент распоряжения о проведении внеочередного заседания – нет.

Больше о том, когда в Раде все же определятся с датой инаугурации и почему с этим вопросом возникли проблемы – в материале.

Разделение ПЦУ?

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил раскол православия и утверждает, что уполномочен созвать Собор. Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с настоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".

Нарушается то, о чем мы договорились и принял архиерейский собор. Пошли путем лжи. Он должен сотрудничать со мной как с патриархом ... Мы общались 4 или 5 раз за 5 месяцев – разве это общение? Из-за того, что общения нет, церковь разделилась. Поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь,

– заявил Филарет.

Он рассказал, что признает настоятеля Православной церкви и якобы перед ее созданием была договоренность, что Епифаний будет представлять церковь за границей, а руководить ею Филарет.

Патриарх убежден, что Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую распустили еще в декабре 2018 во время Объединительного собора, до сих пор существует, ведь "Киевский патриархат может ликвидировать тот, кто его создал".

Кроме того, Филарет заявил, что архиерейский собор, на котором ПЦУ получила Томос, был собором Константинопольского патриархата, а не Киевского. Священнослужитель также допускает раскол Православной церкви Украины: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

А вот в Минкульте говорят, что информация о якобы возобновлении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата не соответствует действительности.

Кстати, 13 мая новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский обнародовал на своей Facebook-странице видеообращение религиозных лидеров Украины к жителям оккупированного Крыма и Донбасса. Примечательно, что в ролике не снимался настоятель ПЦУ митрополит Епифаний. В то же время, обращается к украинцам Филарет. Его в ролике не представили ни в качестве почетного патриарха ПЦУ, ни как настоятеля несуществующей УПЦ КП. Кроме того, среди религиозных лидеров на кадрах ролика оказался настоятель УПЦ МП Онуфрий. Кто еще снялся в видеообращении – в материале.

Смотрите видеообращение религиозных лидеров Украины:

Как выглядит Нотр-Дам после пожара?

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В сети появились уникальные фото интерьера культового Собора Парижской Богоматери. Снимки сделали на днях, почти через месяц после масштабного пожара, который разрушил готический шпиль и кровлю Нотр-Дама.

На кадрах зафиксированы обгоревшие остатки леса и камни, которые до сих пор не убрали из помещения собора.







Как выглядит после пожара Собор Парижской Богоматери// фото – ABC News



Уцелевшая скульптура в Нотр-Даме// фото – ABC News

Что известно о пожаре в Нотр-Даме?

15 апреля 2019 года часть Собора Парижской Богоматери – одного из самых известных культурных памятников мира охватил крупный пожар.



Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.



В результате обрушения крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам восстановят в течение 5 лет.



Сейчас продолжается международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши Собора Парижской Богоматери.