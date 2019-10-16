Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму

Отныне парламентариев, которые без уважительных причин будут прогуливать заседания в Раде, будут лишать права на депутатские выплаты. НАБУ открыло уголовное производство против Юрия Луценко. Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. Такими были главные новости 16 октября.

Главные новости Украины и мира за сегодня

Прогульщиков в Раде теперь будут штрафовать

Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №1035-2, в соответствии с которым нардепов будут лишать права на депутатские выплаты, если они без уважительных причин пропускают заседания парламента. За соответствующий документ проголосовали 265 народных депутатов, воздержались – 25 парламентариев, не голосовали 92 человека.

Согласно проекту закона №1035-2 депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

– в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

– в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета. А решение о прогулах будут принимать на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов (карты) и данных по учету рабочего времени народных депутатов. Всю эту информацию будет предоставлять Аппарат ВР.

В комментарии 24 каналу глава Центра "Эйдос" Виктор Таран отметил, что сегодня депутаты по сути получают двойную зарплату. Одна – оклад, вторая – на возмещение депутатских расходов (приемная народного избранника, закупка канцтоваров, аренда квартиры и т. п). О последних парламентарии не отчитываются и используют деньги по своему усмотрению. Именно этих средств закон предлагает лишать за прогулы. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, невыплаченные депутатам-прогульщикам деньги будут возвращать в государственный бюджет.

Аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун добавил, что ранее часто депутат приходил в Раду, регистрировался, и потом его никто не видел. Теперь избранник должен будет не только приходить и регистрироваться, но и голосовать в течение дня.

То есть речь идет о 70% голосований за одно заседание. Только в таком случае ему начислят зарплату за заседание. Если депутат пришел и "тусуется" в кулуарах или буфете – ему оклад за этот день не начислят. Хочешь зарплату – должен голосовать,

– подчеркнул эксперт в комментарии 24 каналу.

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За Луценко взялось НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Юрия Луценко. Бывшего генпрокурора обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением. Это дело открыли из-за решения Соломенского районного суда Киева за 5 августа 2019 года.

В зависимости от классификации преступления Луценко теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет. Заметим, что пока официальной информации об открытии дела против Луценко нет.

Это уже не впервые, когда украинские правоохранители берутся за Луценко. В частности, в октябре ГБР возбудило дело против него по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он обвиняет Луценко в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино. Между тем последний назвал эти обвинения "фантазией".

Кстати, экс-генпрокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию.

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Рада поддержала законопроект о судьях

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. За инициативу Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Против проголосовали 66, еще 23 – воздержались, а 62 – не голосовали вовсе.

Президентская инициатива предлагает сразу несколько законодательных изменений:

Изменения в закон о люстрации:

законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей; Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:

принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни; Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:

отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и главой ГСАУ; Основания для увольнения членов ВККС:

новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

В пояснительной записке к законопроекту Руслан Рябошапка, который на момент его регистрации был заместителем главы Офиса Президента, подчеркнул, что его целью является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и ОСУ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что говорится, в частности, об уменьшении количества членов Верховного суда Украины вдвое.

Сокращение не приведет к коллапсу в судах. Над этим уже работают и готовят соответствующие решения. Готовим еще ряд инициатив по так называемому кассационному фильтру, который снизит количество дел, доходящих до Верховного суда, в несколько раз. Когда будет меньшее количество людей, то их будет хватать,

– отметил он.

В то же время он подчеркнул, что и нынешний состав в 200 судей не до конца справляется с работой, хотя зарплаты каждого из судей – большие.

"Есть много запросов от избирателей относительно огромных зарплат. Они – высокие, но эффективность деятельности является очень низкой. Это надо менять. Если не изменить саму систему по сути, суд не будет работать, сколько людей не посади. Есть шанс, что за 3-4 месяца Верховный суд будет перезагружен", – добавил Арахамия.

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Кернес снова отличился

Мэр Харькова Геннадий Кернес не дает оснований о себе забыть. На этот раз он во время заседания Харьковского горсовета матюкнулся.

Так, харьковские депутаты рассматривали вопрос о переименовании станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Кернес отметил, очень правильно, что в Харькове отметят людей из коллектива "Турбоатома", потому что они причастны к развитию города.

По итогам голосования, решение о переименовании не поддержал только один народный избранник. Кернесу это сильно не понравилось, потому он назвал его змеем и приправил все матом "б**дь".

Впоследствии этот горе-депутат вышел и объяснил, что воздержался, поскольку кнопка "За" якобы не сработала.

Кернес матюкнулся во время заседания горсовета Харькова: смотрите видео