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      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму

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      Новости Украины сегодня 16 октября 2019 – новости Украины и мира
      Какими были главные новости 16 октября / Коллаж 24 канала

      Отныне парламентариев, которые без уважительных причин будут прогуливать заседания в Раде, будут лишать права на депутатские выплаты. НАБУ открыло уголовное производство против Юрия Луценко. Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. Такими были главные новости 16 октября.

      Главные новости Украины и мира за сегодня

      Прогульщиков в Раде теперь будут штрафовать

      Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №1035-2, в соответствии с которым нардепов будут лишать права на депутатские выплаты, если они без уважительных причин пропускают заседания парламента. За соответствующий документ проголосовали 265 народных депутатов, воздержались – 25 парламентариев, не голосовали 92 человека.

      Согласно проекту закона №1035-2 депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

      – в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

      – в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

      Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

      Распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета. А решение о прогулах будут принимать на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов (карты) и данных по учету рабочего времени народных депутатов. Всю эту информацию будет предоставлять Аппарат ВР.

      В комментарии 24 каналу глава Центра "Эйдос" Виктор Таран отметил, что сегодня депутаты по сути получают двойную зарплату. Одна – оклад, вторая – на возмещение депутатских расходов (приемная народного избранника, закупка канцтоваров, аренда квартиры и т. п). О последних парламентарии не отчитываются и используют деньги по своему усмотрению. Именно этих средств закон предлагает лишать за прогулы. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, невыплаченные депутатам-прогульщикам деньги будут возвращать в государственный бюджет.

      Аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун добавил, что ранее часто депутат приходил в Раду, регистрировался, и потом его никто не видел. Теперь избранник должен будет не только приходить и регистрироваться, но и голосовать в течение дня.

      То есть речь идет о 70% голосований за одно заседание. Только в таком случае ему начислят зарплату за заседание. Если депутат пришел и "тусуется" в кулуарах или буфете – ему оклад за этот день не начислят. Хочешь зарплату – должен голосовать,
      подчеркнул эксперт в комментарии 24 каналу.

      Обратите внимание! Кара депутатская: насколько и за что юудут штрафовать парламентских прогульщиков

      За Луценко взялось НАБУ

      Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против Юрия Луценко. Бывшего генпрокурора обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением. Это дело открыли из-за решения Соломенского районного суда Киева за 5 августа 2019 года.

      В зависимости от классификации преступления Луценко теперь грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет. Заметим, что пока официальной информации об открытии дела против Луценко нет.

      Это уже не впервые, когда украинские правоохранители берутся за Луценко. В частности, в октябре ГБР возбудило дело против него по заявлению председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он обвиняет Луценко в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Арахамия заявлял, что Луценко является акционером сети нелегальных казино. Между тем последний назвал эти обвинения "фантазией".

      Кстати, экс-генпрокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию.

      Советуем ознакомиться! Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы

      Рада поддержала законопроект о судьях

      Верховная Рада Украины во втором чтении приняла изменения в законы о судейских органах. За инициативу Президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 236 депутатов. Против проголосовали 66, еще 23 – воздержались, а 62 – не голосовали вовсе.

      Президентская инициатива предлагает сразу несколько законодательных изменений:

      1. Изменения в закон о люстрации:
        законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей;
      2. Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;
      3. Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и главой ГСАУ;
      4. Основания для увольнения членов ВККС:
        новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

      В пояснительной записке к законопроекту Руслан Рябошапка, который на момент его регистрации был заместителем главы Офиса Президента, подчеркнул, что его целью является комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и ОСУ.

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что говорится, в частности, об уменьшении количества членов Верховного суда Украины вдвое.

      Сокращение не приведет к коллапсу в судах. Над этим уже работают и готовят соответствующие решения. Готовим еще ряд инициатив по так называемому кассационному фильтру, который снизит количество дел, доходящих до Верховного суда, в несколько раз. Когда будет меньшее количество людей, то их будет хватать,
      – отметил он.

      В то же время он подчеркнул, что и нынешний состав в 200 судей не до конца справляется с работой, хотя зарплаты каждого из судей – большие.

      "Есть много запросов от избирателей относительно огромных зарплат. Они – высокие, но эффективность деятельности является очень низкой. Это надо менять. Если не изменить саму систему по сути, суд не будет работать, сколько людей не посади. Есть шанс, что за 3-4 месяца Верховный суд будет перезагружен", – добавил Арахамия.

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      Кернес снова отличился

      Мэр Харькова Геннадий Кернес не дает оснований о себе забыть. На этот раз он во время заседания Харьковского горсовета матюкнулся.

      Так, харьковские депутаты рассматривали вопрос о переименовании станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом". Кернес отметил, очень правильно, что в Харькове отметят людей из коллектива "Турбоатома", потому что они причастны к развитию города.

      По итогам голосования, решение о переименовании не поддержал только один народный избранник. Кернесу это сильно не понравилось, потому он назвал его змеем и приправил все матом "б**дь".

      Впоследствии этот горе-депутат вышел и объяснил, что воздержался, поскольку кнопка "За" якобы не сработала.

      Кернес матюкнулся во время заседания горсовета Харькова: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховный суд Украины Геннадий Кернес НАБУ Юрий Луценко Судьи Законодательство Верховная Рада
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