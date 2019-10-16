Головні новини 16 жовтня: штрафи за прогули у Раді, Луценко може загриміти до в'язниці

Відтепер парламентарів, які без поважних причин прогулюватимуть засідання у Раді, позбавлятимуть права на депутатські виплати. НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Юрія Луценка. Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законів про суддівські органи. Такими були головні новини 16 жовтня.

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Прогульників у Раді тепер штрафуватимуть

Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону №1035-2, за яким нардепів позбавлятимуть права на депутатські виплати, якщо вони без поважних причин пропускатимуть засідання парламенту. За відповідний документ проголосували 265 народних депутатів, утримались – 25 парламентарів і не голосували 92 особи.

Згідно з проєктом закону №1035-2, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

– у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;

– у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

Депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

Розпорядження про припинення виплат підписує спікер парламенту за рішенням регламентного комітету. А рішення про прогули ухвалюватимуть на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів (картки) та даних з обліку робочого часу народних депутатів. Усю цю інформацію надаватиме Апарат ВР.

У коментарі 24 каналу голова центру "Ейдос" Віктор Таран зауважив, що сьогодні депутати по суті отримують подвійну зарплату. Одна – оклад, друга – на відшкодування депутатських витрат (приймальня народного обранця, закупівля канцтоварів, оренда квартири тощо). Щодо останніх парламентарі не звітують і використовують гроші на свій розсуд. Саме цих коштів закон пропонує позбавляти через прогули. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, невиплачені депутатам-прогульникам гроші повертатимуть до державного бюджету.

Аналітик руху ЧЕСНО Дмитро Черетун додав, що раніше часто депутат приходив у Раду реєструвався, і потім його ніхто не бачив. Тепер обранець повинен буде не лише приходити та реєструватись, а й голосувати протягом дня.

Тобто мовиться про 70% голосувань за одне засідання. Лише в такому разі йому нарахують зарплату за засідання. Якщо депутат прийшов і "тусується" в кулуарах чи буфеті – йому оклад за цей день не нарахують. Хочеш зарплату – маєш голосувати,

– наголосив експерт у коментарі 24 каналу.

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За Луценка взялося НАБУ

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти Юрія Луценка. Колишнього генпрокурора звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Цю справу відкрили через рішення Солом’янського районного суду Києва від 5 серпня 2019 року.

Залежно від класифікації злочину Луценку тепер загрожують виправні роботи або позбавлення волі від 3 до 12 років. Зауважимо, що наразі офіційної інформації про порушення справи проти Луценка немає.

Це вже не вперше, коли українські правоохоронці беруться за Луценка. Зокрема, у жовтні ДБР порушило справу проти нього за заявою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він звинувачує Луценка у причетності до нелегального грального бізнесу. Арахамія заявляв, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Натомість останній назвав ці звинучачення "фантазією".

До речі, ексгенпрокурор Юрій Луценко поїхав до Великої Британії.

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Рада підтримала законопроєкт про суддів

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законів про суддівські органи. За ініціативу Президента України Володимира Зеленського проголосували 236 депутатів. Проти проголосували 66, ще 23 – утримались, а 62 – не голосували зовсім.

Президентська ініціатива пропонує одразу декілька законодавчих змін:

Зміни до закону про люстрацію :

законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників;

: законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників; Зменшення кількості суддів Верховного Суду України :

ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні;

: ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні; Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів :

відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ;

: відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ; Підстави для звільнення членів ВККС:

новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.

У пояснювальній записці до законопроєкту Руслан Рябошапка, який на момент його реєстрації був заступником голови Офісу Президента, підкреслив, що його метою є комплексне врегулювання питань організації діяльності ВККС і ВРП.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що мовиться, зокрема, про зменшення кількості членів Верховного суду України удвічі.

Скорочення не призведе до колапсу у судах. Над цим уже працюють і готують відповідні рішення. Готуємо ще низку ініціатив щодо так званого касаційного фільтру, який знизить кількість справ, які доходять до Верховного Суду, у декілька разів. Коли буде менша кількість людей, то їх вистачатиме, ­

– зазначив він.

Водночас він підкреслив, що і нинішній склад у 200 суддів не до кінця дає раду з роботою, хоча зарплати кожного з суддів – великі.

"Є багато запитів від виборців щодо величезних зарплат. Вони – високі, але ефективність діяльності є дуже низькою. Це треба змінювати. Якщо не змінити саму систему по суті, суд не буде працювати, скільки людей не посади. Є шанс, що за 3-4 місяці Верховний суд буде перезавантажено", – додав Арахамія.

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Кернес знову відзначився

Мер Харкова Геннадій Кернес не дає підстав про себе забути. Цього разу він під час засідання Харківської міськради матюкнувся.

Так, харківські депутати розглядали питання щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". Кернес зауважив, дуже правильно, що у Харкові відзначать людей з колективу "Турбоатому", адже вони є причетними до розбудови міста.

За підсумками голосування, рішення щодо перейменування не підтримав лише один народний обранець. Кернесу це неабияк не сподобалося, і він назвав його змієм і приправив все матом "б**дь".

Згодом це горе-депутат вийшов депутат і пояснив, що утримався, оскільки кнопка "За" нібито не спрацювала.

Кернес матюкнувся під час засідання міськради Харкова: дивіться відео