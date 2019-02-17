Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
На исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун снова подали в суд. Жителей Тернопольщины напугали фейковым сообщением об опасности радиации. Климкин поделился мнением об участии Украины в Мюнхенской конференции по безопасности. Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Такими были главные новости воскресенье, 17 февраля, в Украине и мире.
Новый иск против Супрун
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На Ульяну Супрун снова подали в суд. На этот раз претензии к ней имеет снова народный депутат от фракции "Радикальной партии", правда, уже не Игорь Мосийчук, Алексей Ленский. Автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судью Любовь Марулину.
Заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой пояснил, что иск Ленского касается якобы незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.
Кабинет министров назначил Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги об закон,
– рассказал Лозовой.
Это не первый судебный иск против Супрун. Ранее в суд ее затянул нардеп от той же "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Он требовал запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, и суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун запретили принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие МЗ. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.
Тернополян напугали опасностью радиации
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В Тернопольской области утром 17 февраля по ошибке сработала сигнализация с оповещением о радиационной опасности. О вероятной угрозе жителям региона сообщили по проводному радио и в ряде местных СМИ.
Так, тревожное сообщение прервало эфир Украинского радио в 9:30 утра. В нем говорилось о том, что повышенный уровень радиации на Тернопольщине вроде бы обусловлен ее утечкой на одной из АЭС (в Ровенской или Хмельницкой области).
Однако оповещение об опасности фактически сразу опровергли и в ГСЧС, и в облгосадминистрации, и в СМИ.
Уважаемые жители Тернопольщины! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности. Эта информация – фейк. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без чрезвычайных происшествий,
- опроверг распространенное тернопольскими СМИ сообщение глава ГСЧС на Тернопольщине Виктор Маслей.
Происхождение фейка еще должны выяснить и провести служебное расследование.
Опровержение от "Громадського радио" в Тернополе
Появление фейкового сообщения, которое не на шутку напугало людей, в управлении по вопросам гражданской защиты населения, объясняют тем, что в программном обеспечении системы оповещения Тернопольской области произошел сбой. Также там не исключают: это могло быть и внешнее вмешательство.
Украинское радио Тернополь сегодня не передавало никакой информации, которая касается радиационной опасности. То, как такие сообщения попали в эфир, сейчас выясняют,
– написала в соцсети продюсер областного радио Ирина Моргун.
Завершение Мюнхенской конференции: мнение Климкина о событии
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Российскую агрессию против Украины за рубежом до сих пор воспринимают как драматическое кино, за которым комфортно наблюдать с дивана. Так же нет никакого конкретного решения относительно страны-агрессора, хотя появляется все больше тех, кто осознает: с Россией нужно что-то делать.
Такими мыслями после посещения Мюнхенского форума поделился глава украинского МИД Павел Климкин.
Он считает, что пока международному сообществу удобно лишь наблюдать за тем, что происходит, однако выразил надежду: в будущем трансатлантическое сообщество и Европа все же обязательно оценит значение и вклад в глобальную безопасность и стабильность.
Окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а безопасностных форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым,
– подытожил Климкин.
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Награду Трамп может получить за вклад в денуклеаризацию (уменьшение запасов ядерного оружия) Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Решение о номинации Трампа было принято в Токио прошлой осенью, после получения соответствующего запроса от американской администрации. Выдвижению американского лидера на премию предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
Трамп и Ким Чен Ын во время совместной встречи в 2018 году
Сам хозяин Белого дома 15 февраля сообщил журналистам, что получил "самую прекрасную копию" 500-страничного письма Абэ, в котором было написано про номинацию.
В Белом доме информацию официально не подтвердили. А в МИД Японии заявили, что знают о словах Трампа, однако воздержатся от комментариев относительно взаимоотношений двух лидеров.
На сайте Нобелевского комитета написано, что претендента на премию может номинировать любое лицо, которое соответствует критериям. В частности, это может быть действующий глава государства или правительства. Разглашение информации о кандидатах, которые не получат награду, допустимо лишь по истечении 50 лет.
За что присуждают Нобелевскую премию мира?
Премия ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.
Лауреатами премии в 2018 году стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Награды они получили за усилия в борьбе с сексуальным насилием в военное время.
Епифаний объяснил, кто принимает решение о переходе прихода в ПЦУ
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Только прихожане, а не священники, имеют право распоряжаться церковным имуществом и принимать решения о переходе от общины УПЦ МП в ПЦУ.
Так считает настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. По его мнению, только за прихожанами остается право менять религиозный центр. Об этом священнослужитель рассказал после своего богослужения в Черновцах.
Община большинством своих голосов принимает решение о переходе, об изменении религиозного центра, это право принадлежит общине. Она имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху Единой поместной православной церкви на свое усмотрение. Получив разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к Единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию,
- объяснил Эпифаний.
Митрополит Епифаний добавил, что сейчас он видит большое желание украинцев к единению.
"Те провокации, которые ожидают особенно наши северные соседи – они все, чтобы скомпрометировать эту хорошую идею. Мы видим большой запрос украинского общества к единению. Церковь дала хороший сигнал того, что украинцы могут объединиться", – подчеркнул священнослужитель.
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