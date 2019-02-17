Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

На исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун снова подали в суд. Жителей Тернопольщины напугали фейковым сообщением об опасности радиации. Климкин поделился мнением об участии Украины в Мюнхенской конференции по безопасности. Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Такими были главные новости воскресенье, 17 февраля, в Украине и мире.

Новый иск против Супрун

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На Ульяну Супрун снова подали в суд. На этот раз претензии к ней имеет снова народный депутат от фракции "Радикальной партии", правда, уже не Игорь Мосийчук, Алексей Ленский. Автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судью Любовь Марулину.

Заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой пояснил, что иск Ленского касается якобы незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

Кабинет министров назначил Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги об закон,

– рассказал Лозовой.

Это не первый судебный иск против Супрун. Ранее в суд ее затянул нардеп от той же "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. Он требовал запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, и суд частично удовлетворил просьбу политика. Супрун запретили принимать участие в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие МЗ. Однако она в дальнейшем могла выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

Тернополян напугали опасностью радиации

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В Тернопольской области утром 17 февраля по ошибке сработала сигнализация с оповещением о радиационной опасности. О вероятной угрозе жителям региона сообщили по проводному радио и в ряде местных СМИ.

Так, тревожное сообщение прервало эфир Украинского радио в 9:30 утра. В нем говорилось о том, что повышенный уровень радиации на Тернопольщине вроде бы обусловлен ее утечкой на одной из АЭС (в Ровенской или Хмельницкой области).

Однако оповещение об опасности фактически сразу опровергли и в ГСЧС, и в облгосадминистрации, и в СМИ.

Уважаемые жители Тернопольщины! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности. Эта информация – фейк. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без чрезвычайных происшествий,

- опроверг распространенное тернопольскими СМИ сообщение глава ГСЧС на Тернопольщине Виктор Маслей.

Происхождение фейка еще должны выяснить и провести служебное расследование.

Опровержение от "Громадського радио" в Тернополе

Появление фейкового сообщения, которое не на шутку напугало людей, в управлении по вопросам гражданской защиты населения, объясняют тем, что в программном обеспечении системы оповещения Тернопольской области произошел сбой. Также там не исключают: это могло быть и внешнее вмешательство.

Украинское радио Тернополь сегодня не передавало никакой информации, которая касается радиационной опасности. То, как такие сообщения попали в эфир, сейчас выясняют,

– написала в соцсети продюсер областного радио Ирина Моргун.

Завершение Мюнхенской конференции: мнение Климкина о событии

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Российскую агрессию против Украины за рубежом до сих пор воспринимают как драматическое кино, за которым комфортно наблюдать с дивана. Так же нет никакого конкретного решения относительно страны-агрессора, хотя появляется все больше тех, кто осознает: с Россией нужно что-то делать.

Такими мыслями после посещения Мюнхенского форума поделился глава украинского МИД Павел Климкин.

Он считает, что пока международному сообществу удобно лишь наблюдать за тем, что происходит, однако выразил надежду: в будущем трансатлантическое сообщество и Европа все же обязательно оценит значение и вклад в глобальную безопасность и стабильность.

Окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а безопасностных форумов все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым,

– подытожил Климкин.