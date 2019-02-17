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      Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію

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      Новини України сьогодні 17 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 17 лютого / Колаж 24 каналу

      На виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун знову подали до суду. Жителів Тернопільщини налякали фейковим повідомленням про небезпеку радіації. Клімкін поділився думками щодо участі України в Мюнхенській безпековій конференції. Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Такими були головні новини неділі, 17 лютого, в Україні та світі.

      Новий позов проти Супрун

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      На Уляну Супрун знову подали до суду. Цього разу претензії до неї має знову народний депутат від фракції "Радикальної партії", щоправда, вже не Ігор Мосійчук, а Олексій Ленський. Автоматизована система 15 лютого визначила головуючою суддю Любов Маруліну.

      Заступник голови фракції Радикальної партії Андрій Лозовий пояснив, що позов Ленського стосується нібито незаконного призначення Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я.

      Кабінет міністрів призначив Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я, хоча заступників повинен затверджувати сам міністр. Однак на той момент ця посада була вакантною. Таким чином, чинна влада витерла ноги об закон,
      – розповів Лозовий.

      Це не перший судовий позов проти Супрун. Раніше до суду її затягнув нардеп від тої ж таки "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. Він вимагав заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я і суд частково задовольнив прохання політика. Супрун заборонили брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      Тернополян налякали небезпекою радіації

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      У Тернопільській області вранці 17 лютого помилково спрацювала сигналізація з оповіщення радіаційної небезпеки. Про ймовірну загрозу жителям регіону повідомили по проводовому радіо та у низці місцевих ЗМІ.

      Так, тривожне повідомлення перервало ефір Українського радіо о 9:30 ранку. У ньому йшлося про те, що підвищений рівень радіації на Тернопільщині начебто зумовлений її витоком на одній із АЕС (у Рівненській чи Хмельницькій області).

      Проте сповіщення про небезпеку фактично відразу спростували і у ДСНС, і в облдержадміністрації, і у ЗМІ.

      Шановні мешканці Тернопільщини! У засобах масової інформації з'явилось повідомлення щодо радіаційної небезпеки. Ця інформація – фейк. Радіаційна ситуація в області в нормі. На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій,
      – спростував поширене тернопільськими ЗМІ повідомлення глава ДСНС на Тернопільщині Віктор Маслей.

      Походження фейку ще мають з’ясувати й провести службове розслідування.


      Спростування від "Суспільного радіо" у Тернополі

      Появу фейкового повідомлення, яке не на жарт налякало людей, в управлінні з питань цивільного захисту населення пояснюють тим, що у програмному забезпеченні системи оповіщення Тернопільської області стався збій. Також там не виключають: це могло бути і зовнішнє втручання.

      Українське радіо Тернопіль сьогодні не передавало ніякої інформації, яка стосується радіаційної небезпеки. Те, як такі повідомлення потрапили в ефір, наразі з'ясовують,
      – написала у соцмережі продюсер обласного радіо Ірина Моргун.

      Завершення Мюнхенської конференції: думки Клімкіна про подію

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      Російську агресію проти України за кордоном досі сприймають як драматичне кіно, за яким комфортно спостерігати із дивану. Так само немає жодного конкретного рішення щодо країни-агресора, хоча з’являється все більше тих, хто усвідомлює: із Росією слід щось робити.

      Такими думками після відвідин Мюнхенського безпекового форуму поділився глава українського МЗС Павло Клімкін.

      Він вважає, що поки міжнародній спільноті зручно лиш спостерігати за тим, що відбувається, проте висловив сподівання: у майбутньому трансатлантична спільнота та Європа все ж обов’язково оцінить значення і внесок України у глобальну безпеку та стабільність.

      Остаточної відповіді, що і як потрібно робити поки що немає. Як і немає відповіді, як протистояти тенденції, що світ стає все більш небезпечним. А поки, безпеки в цьому світі стає все менше, а безпекових форумів все більше. З такими темпами майбутній глобальний світ ризикує бути дуже злим,
      – підсумував Клімкін.

      Трампа номінували на Нобелівську премію миру

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      Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Нагороду Трамп може здобути за внесок у денуклеаризацію (зменшення запасів ядерної зброї) Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

      Рішення про номінацію Трампа було прийнято в Токіо минулої осені, після отримання відповідного запиту від американської адміністрації. Висуненню американського лідера на премію передувала перша в історії зустріч на вищому рівні глав КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.


      Трамп і Кім Чен Ин під час спільної зустрічі у 2018 році

      Сам господар Білого дому 15 лютого повідомив журналістам, що отримав "найпрекраснішу копію" 500-сторінкоовго листи Абе, в якому було написано про номінацію.

      У Білому домі інформацію офіційно не підтвердили. А в МЗС Японії заявили, що знають про слова Трампа, однак утримаються від коментарів щодо взаємин двох лідерів.

      На сайті Нобелівського комітету написано, що претендента на премію може номінувати будь-яка особа, яка відповідає критеріям. Зокрема, це може бути чинний глава держави або уряду. Розголошення інформації про кандидатів, що не отримають нагороду, допустиме лише після закінчення 50 років.

      За що присуджують Нобелівську премію миру?Премія щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру.

      Лауреатами премії у 2018 році стали лікар із Конго Деніс Муквеге та іракська правозахисниця Надя Мурад. Нагороди вони отримали за зусилля у боротьбі із сексуальним насильством у військовий час.

      Епіфаній пояснив, хто приймає рішення про перехід парафії до ПЦУ

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      Лише парафіяни, а не священики, мають право розпоряджатися церковним майном і приймати рішення про перехід громади від УПЦ МП до ПЦУ.

      Так вважає настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. На його думку, лише за вірянами залишається право змінювати релігійний центр. Про це священнослужитель розповів після свого богослужіння у Чернівцях.

      Громада більшістю своїх голосів приймає рішення про перехід, про зміну релігійного центру, це право належить громаді. Вона має право визначитись, прийняти рішення і звернутися до певного ієрарха Єдиної помісної православної церкви на свій власний розсуд. Отримавши дозвіл, указ про те, що з цього часу вона вже належить до Єдиної помісної православної церкви, з часом отримає юридичну перереєстрацію,
      – пояснив Епіфаній.

      Митрополит Епіфаній додав, що наразі він бачить велике бажання українців до єднання.

      "Ті провокації, на які очікують особливо наші північні сусіди – вони всі, щоб скомпрометувати цю добру ідею. Ми бачимо великий запит українського суспільства до єднання. Церква дала добрий сигнал того, що українці можуть єднатися", – наголосив священнослужитель.

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      Теги: Новини України Тернопіль Уляна Супрун Православна церква України Релігія Нобелівська премія Дональд Трамп Мюнхенська конференція Новини політики
      Джерело: 24 канал
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