Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію

На виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун знову подали до суду. Жителів Тернопільщини налякали фейковим повідомленням про небезпеку радіації. Клімкін поділився думками щодо участі України в Мюнхенській безпековій конференції. Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Такими були головні новини неділі, 17 лютого, в Україні та світі.

Новий позов проти Супрун

Читайте також: Гібридний омбудсмен, – Геращенко різко висловилась про попередницю Денісової

На Уляну Супрун знову подали до суду. Цього разу претензії до неї має знову народний депутат від фракції "Радикальної партії", щоправда, вже не Ігор Мосійчук, а Олексій Ленський. Автоматизована система 15 лютого визначила головуючою суддю Любов Маруліну.

Заступник голови фракції Радикальної партії Андрій Лозовий пояснив, що позов Ленського стосується нібито незаконного призначення Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я.

Кабінет міністрів призначив Супрун на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я, хоча заступників повинен затверджувати сам міністр. Однак на той момент ця посада була вакантною. Таким чином, чинна влада витерла ноги об закон,

– розповів Лозовий.

Це не перший судовий позов проти Супрун. Раніше до суду її затягнув нардеп від тої ж таки "Радикальної партії" Ігор Мосійчук. Він вимагав заборонити Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я і суд частково задовольнив прохання політика. Супрун заборонили брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Проте вона надалі могла виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

Тернополян налякали небезпекою радіації

Читайте також: У Запоріжжі та Кривому Розі намагалися підпалити храми МП: фото

У Тернопільській області вранці 17 лютого помилково спрацювала сигналізація з оповіщення радіаційної небезпеки. Про ймовірну загрозу жителям регіону повідомили по проводовому радіо та у низці місцевих ЗМІ.

Так, тривожне повідомлення перервало ефір Українського радіо о 9:30 ранку. У ньому йшлося про те, що підвищений рівень радіації на Тернопільщині начебто зумовлений її витоком на одній із АЕС (у Рівненській чи Хмельницькій області).

Проте сповіщення про небезпеку фактично відразу спростували і у ДСНС, і в облдержадміністрації, і у ЗМІ.

Шановні мешканці Тернопільщини! У засобах масової інформації з'явилось повідомлення щодо радіаційної небезпеки. Ця інформація – фейк. Радіаційна ситуація в області в нормі. На АЕС Хмельницької та Рівненської областей без надзвичайних подій,

– спростував поширене тернопільськими ЗМІ повідомлення глава ДСНС на Тернопільщині Віктор Маслей.

Походження фейку ще мають з’ясувати й провести службове розслідування.



Спростування від "Суспільного радіо" у Тернополі

Появу фейкового повідомлення, яке не на жарт налякало людей, в управлінні з питань цивільного захисту населення пояснюють тим, що у програмному забезпеченні системи оповіщення Тернопільської області стався збій. Також там не виключають: це могло бути і зовнішнє втручання.

Українське радіо Тернопіль сьогодні не передавало ніякої інформації, яка стосується радіаційної небезпеки. Те, як такі повідомлення потрапили в ефір, наразі з'ясовують,

– написала у соцмережі продюсер обласного радіо Ірина Моргун.

Завершення Мюнхенської конференції: думки Клімкіна про подію

Читайте також: Потім буде занадто пізно, – депутат Бундестагу про "Північний потік-2", Україну та Путіна

Російську агресію проти України за кордоном досі сприймають як драматичне кіно, за яким комфортно спостерігати із дивану. Так само немає жодного конкретного рішення щодо країни-агресора, хоча з’являється все більше тих, хто усвідомлює: із Росією слід щось робити.