Главные новости 17 февраля: идея о патруле на Донбассе, план мира Сивохо и 40 дней трагедии МАУ

Озвученная в Мюнхене идея Владимира Зеленского о совместном патрулирование украинцами, ОБСЕ и оккупантами линии разграничения наделала шума – не замедлили с реакцией и в России. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объявил о запуске Национальной платформы примирения и единства. Прошло 40 дней после страшной трагедии с украинским самолетом МАУ в Иране. Такими были главные новости в Украине и мире.

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Идея о патрулях на Донбассе

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Ее Президент Владимир Зеленский озвучил во время своего выступления в рамках конференции в Мюнхене. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий".

В то же время глава государства не уточнял, говорится ли именно о боевиках.

В Кремле не замедлили с реакцией на такое заявление. Там считают, что "невозможно не учесть" мнение так называемых руководителей незаконных группировок относительно идеи совместного патрулирования линии разграничения на Донбассе.

Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно разговаривать,

– сказал прессекретарь Путина Дмитрий Песков.

Сейчас зону конфликта на Донбассе (как оккупированные, так и подконтрольные Киеву территории) мониторят наблюдатели ОБСЕ. В Мюнхене глава государства также подчеркнул, что Украина ни в коем случае не будет вести никаких переговоров с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Интересно. Такая идея уже много раз звучала и от представителей предыдущей украинской власти. Этот вопрос обсуждали во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

К слову, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал 24 каналу, что инициатива Зеленского вызвала нервную реакцию России. Это требует много согласований – и надо идти четко по хорватскому сценарию.

"С одной стороны, Зеленский дает пас России. В то же время президент подчеркивает, что Украина не сядет за стол переговоров с сепаратистами. Президент забросил идею, но очертил красную линию. Зеленский показывает договороспособность Украины. Но, если Россия не идет на компромиссы, мы оставляем за собой сценарий замораживания конфликта", – отмечает он.

Что еще сказал Зеленский о войне в Украине?

Президент Владимир Зеленский во время выступления подчеркнул, что не совсем корректно употреблять термин "война в Украине", нужно говорить "война в Европе". При этом Зеленский отметил, что "она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!" Президент подчеркнул, что его беспокоит уменьшение внимания к украинско-российскому конфликту.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского в Мюнхене

Сивохо представил новый план мира

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо объявил о запуске Национальной платформы примирения и единства – она стартует уже 19 февраля.

На вопрос, создали ли ее в рамках СНБО, Сивохо ответил, что это будет абсолютно новая структура.

Сивохо также опубликовал ролик с анонсом платформы на своей странице в фейсбук. В заметке он отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

Мы поможем людям с обеих сторон линии соприкосновения слушать и слышать. Уже много сделано. Но еще больше работы – впереди. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "навести мосты",

– отметил советник секретаря СНБО.

Сам ролик-анонс в основном состоит из выступления президента Владимира Зеленского. На кадрах он отмечает, что государство должно не только объяснять свои шаги. А оно должно найти правильные пути вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог.

"Мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза. Чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории", – подчеркнул Зеленский.

Больше об этом. Иван Толкачев, который представился членом "команды Сивохо", заявил, что платформу создали в рамках выполнения сформулированных президентом задач гуманитарной политики реинтеграции Донбасса. По его словам, эта платформа намерена "объединить под своим крылом и общественные инициативы и государственные программы".

Видео о Национальной платформе примирения и единства:

Что еще известно об этой Платформе примирения и единства?

О ней он впервые заявил в октябре 2019 года. Тогда говорилось о создании Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".



Сивохо подчеркивал, что многие критикуют президента Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он – президент мира и диалога".



Поэтому, отметил Сивохо, для возвращения в состав Украины Донбасса и людей, проживающих на оккупированных территориях, необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

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40 дней после трагедии МАУ

40 дней назад – 8 января – украинский лайнер сбили ракетами в небе над Тегераном. На его борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил. Случайное сбитие ракетами власти Ирана признали лишь 11 января.

Важно! Катастрофа самолета произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

На борту было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажиров.

Официальный список членов экипажа разбившегося самолета

Пилоты:

Наумкина Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Среди пассажиров также были две украинки:

Ольга Кобюк;

Елена Малахова.

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На борту МАУ было 11 украинцев / Фото: Getty Images

На месте авиакатастрофы лежат вещи пассажиров / Фото: Getty Images

Расследование причин трагедии продолжается. Вопросы с черными ящиками сбитого МАУ не решили – власти Ирана категорически отказывалась возвращать черные ящики Украине. Поскольку расследованием должно заниматься иранское Министерство дорог и городского развития.

Однако позже в Иране заявили, что готовы передать черные ящики Украине или другому государству, если сами не смогут их расшифровать.

Родственники погибших пассажиров и членов экипажа рейса до сих пор не получили компенсацию от иранской стороны. Сейчас точную ее сумму Украина согласовывает с властями Ирана. По предварительным данным, размер компенсации превысит 80 тысяч долларов на человека.

Глава МИД Вадим Пристайко в Мюнхене 15 февраля рассказал, что 80 тысяч – это стандартная выплата по законодательству Ирана. По его словам, в Тегеране соглашаются, чтобы сумма компенсации была выше.

Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, которые обеспечивают наши авиалинии,

– пояснил он.

Президент Владимир Зеленский также рассказывал, что иранцы сперва предлагали выплатить семье каждого погибшего 80 тысяч долларов, но Украина на такое не согласилась.

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Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Рабинович собрался в Москву на 9 мая

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. В "Голосе" предложили Рабиновичу там и остаться.

Так, на согласительном совете парламента Вадим Рабинович заявил, что "наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

Реакция на такую "идею" не замедлила. В частности, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал идею Рабиновича провокацией.

Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец,

– сказал он.

Он уверен, что если самостоятельная делегация ОПЗЖ останется в Кремле, то "они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича "позором" и попросила спикера останавливать такие речи.

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Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео