Головні новини 17 лютого: ідея про патрулі на Донбасі, план миру Сивохо та 40 днів трагедії МАУ

Озвучена в Мюнхені Ідея Володимира Зеленського про спільне питрулювання українцями, ОБСЄ та окупантами лінії розмежування наробила галасу – із реакцією не забарились і в Росії. Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо повідомив про запуск Національної платформи примирення та єдності. Минуло 40 днів після страшної трагедії з українським літаком МАУ в Ірані. Такими були головні новини в Україні та світі.

Найважливіші новини в україні та світі за сьогодні

Ідея про патрулі на Донбасі

Цікаво: Спільне патрулювання та вибори на Донбасі: експерт оцінив ініціативи Зеленського

Її Президент України Володимир Зеленський озвучив під час свого виступу у межах конференції у Мюнхені. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій".

Водночас глава держави не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

В Кремлі не забарилися із реакцією на таку заяву. Там вважають, що "неможливо не врахувати" думку так званих керівників незаконних угруповань щодо ідеї спільного патрулювання лінії розмежування на Донбасі.

Це нова ініціатива. Для того щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних республік, розуміти їхню позицію, тобто потрібно розмовляти,

– сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зараз зону конфлікту на Донбасі (як окуповані, так і підконтрольні Києву території) моніторять спостерігачі ОБСЄ. В Мюнхені глава держави також наголосив, що Україна в жодному разі не буде вести ніяких переговорів із проросійськими бойовиками на Донбасі.

Цікаво. Така ідея вже багато разів лунала і від представників попередньої української влади. Це питання обговорювали під час останнього нормандського саміту, який пройшов у Парижі 9 грудня. Також воно стоїть на порядку денному Тристоронньої контактної групи в Мінську.

До слова, співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів 24 каналу, що ініціатива Зеленського викликала нервову реакцію Росії. Це вимагає багато узгоджень – і треба йти чітко за хорватським сценарієм.

"З одного боку, Зеленський дає пас Росії. Водночас президент наголошує, що Україна не сяде за стіл переговорів із сепаратистами. Президент закинув ідею, але окреслив червону лінію. Зеленський показує договороспроможність України. Але, якщо Росія не йде на компроміси, ми залишаємо за собою сценарій замороження конфлікту", – наголошує він.

Що ще сказав Зеленський про війну в Україні?Президент Володимир Зеленський під час виступу наголосив, що не зовсім коректно вживати термін "війна в Україні", натомість потрібно казати "війна у Європі". При цьому Зеленський зазначив, що "вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі!" Президент наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту.

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського в Мюнхені

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Сивохо представив новий план миру

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо повідомив про запуск Національної платформи примирення та єдності – вона стартує вже 19 лютого.

На питання, чи створили її у межах РНБО, Сивохо відповів, що це буде абсолютно нова структура.

Сивохо також опублікував ролик із анонсом платформи на своїй фейсбук-сторінці. У дописі він наголосив, що будь-який мирний процес починається з діалогу.

Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати та чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи – попереду. 19 лютого – старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання – "навести мости",

– зауважив радник секретаря РНБО.

Сам ролик-анонс здебільшого складається з виступу президента Володимира Зеленського. На кадрах він наголошує, що держава повинна не лише пояснювати свої кроки. А вона має знайти правильні шляхи разом із громадським суспільством ініціювати масштабний національний діалог.

"Ми маємо вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі. Щоб припинити війну та повернути наші українські території", – підкреслив Зеленський.

Більше про це. Іван Толкачов, який представився членом "команди Сивохо", заявив, що платформу створили у межах виконання сформульованих президентом завдань із гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. За його словами, ця платформа має намір "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

Відео про Національну платформа примирення та єдності:

Що ще відомо про цю платформу примирення та єдності?Про неї він уперше заявив у жовтні 2019 року. Тоді мовилося про створення Національної платформи примирення та єдності для "пошуку діалогу на шляху до миру".



Сивохо підкреслював, що багато хто критикує президента Зеленського за "недостатню жорсткість і категоричність, але він – президент миру та діалогу".



Тому, зауважив Сивохо, для повернення до складу України Донбасу та людей, що проживають на окупованих територіях, необхідно, як у сім'ї, навчитися "розуміти, прощати та просити вибачення".

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40 днів після трагедії МАУ

40 днів тому – 8 січня – український лайнер збили ракетами в небі над Тегераном. На його борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив. Випадкове збиття ракетами влада Ірану визнала лише 11 січня.

Важливо! Катастрофа літака сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

На борту було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів.

Офіційний список членів екіпажу розбитого літака

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)

Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)

Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна

Серед пасажирів також були дві українки:

Ольга Кобюк;

Олена Малахова.

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На борту МАУ було 11 українців / Фото: Getty Images



На місці авіакатастрофи лежать речі пасажирів / Фото: Getty Images

Наразі розслідування причин трагедії триває. Питання із чорними скриньками збитого МАУ не вирішили – влада Ірану категорично відмовлялася повертати чорні скриньки Україні. Оскільки розслідуванням має займатися іранське Міністерство доріг та міського розвитку.

Однак пізніше в Ірані заявили, що готові передати чорні скриньки Україні або іншій державі, якщо самі не зможуть їх розшифрувати.

Родичі загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу досі не отримали компенсацію від іранської сторони. Наразі точну її суму Україна узгоджує з владою Ірану. За попередніми даними, розмір компенсації перевищить 80 тисяч доларів на особу.

Глава МЗС Вадим Пристайко у Мюнхені 15 лютого розповів, що 80 тисяч – це стандартна виплата за законодавством Ірану. За його словами, у Тегерані погоджуються, щоб сума компенсації була вищою.

Це насправді зовсім інші механізми і зовсім інші суми, починаючи від виплат, які забезпечуються страховими компаніями, також виплат, які забезпечують наші авіалінії,

– пояснив він.

Президент Володимир Зеленський також розповідав, що іранці спершу пропонували виплатити сім'ї кожного загиблого 80 тисяч доларів, але Україна на таке не погодилася.

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Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Рабінович зібрався у Москву на 9 травня

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. У "Голосі" запропонували Рабіновичу там і залишитися.

Так, на погоджувальній раді парламенту Вадим Рабінович заявив, що "наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

Реакція на таку "ідею" не забарилася. Зокрема, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав ідею Рабіновича провокацією.

Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець,

– сказав він.

Він впевнений, що якщо самостійна делегація ОПЗЖ залишаться в Кремлі, то "вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

Окрім того, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала заяву Рабіновича "ганьбою" і попросила спікера зупиняти такі промови.

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Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео