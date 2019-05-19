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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Главные новости 19 мая: репетиция инаугурации Зеленского и снятие судимости с Лозинского

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      Новости Украины сегодня 19 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 19 мая / Коллаж 24 канала

      Репетиция инаугурации Зеленского. Прощание Порошенко. Снятие судимости со скандального Лозинского. В Украине отметили День памяти жертв политических репрессий. Такими были главные новости воскресенья, 19 мая, в Украине и мире.

      Подготовка к инаугурации

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      В Киеве полным ходом идет подготовка к проведению церемонии инаугурации будущего президента страны Владимира Зеленского. Так, подготовка началась около 15:00 и может продлиться всю ночь.

      Площадь между Мариинским парком и Верховной Радой уже разделили желто-голубым забором. Десятки людей работают над техническим обеспечением: они устанавливают камеры и уже смонтировали два больших экрана. Уже расстелена красная дорожка возле Мариинского дворца. Технические работы проходили даже на куполе ВРУ.



      Подготовка к инаугурации// фото – 24 каналу

      По состоянию на 19:00 работа была приостановлена, так как саперы и кинологи с собаками проверяли территорию. Кстати, когда на территорию зашли саперы, журналистов попросили выйти за рамки. По завершению проверок, представителей СМИ обратно не впустили.

      Днем уже состоялась одна из репетиций со статистом, а около 20:00 возле парламента появился сам Владимир Зеленский.

      Зеленський інавгурація репетиція
      Зеленского заметили возле Рады 19 мая в канун инаугурации// фото – 24 каналу

      Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский пригласил всех желающих 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда он будет отправляться в Верховную Раду на инаугурацию. Однако журналистам 24 канала уже сообщили, что людей не пустят даже к ограде, за всем, что происходит, они смогут наблюдать в нескольких метров от нее.

      Кроме того, уже известна программа мероприятий в день инаугурации Зеленского. Торжества продлятся с 10 утра и, ориентировочно, до 17 вечера.

      Что и когда будет происходить 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского:

      10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

      11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      14:30 – 17:00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

      Прощание Порошенко

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      Между тем пока еще действующий глава государства Петр Порошенко посетил последнее торжественное мероприятие при своей каденции вместе с первой леди Мариной Порошенко. Последние заявления своего президентства Порошенко сделал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

      Он отметил, что сейчас нужно "достойно и без внутриполитических потрясений пройти период смены власти" в Украине, который в своих циничных намерениях пытается использовать Россия.

      Враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть руками украинцев. Уничтожить украинскую государственность,
      – подчеркнул гарант.

      Порошенко 19 мая также записал прощальное видеообращение. В нем он перечислил достижения за время своего президентства, поблагодарил украинцев и сделал предостережение новой власти.

      Прощальное видеообращение Порошенко:

      Снятие судимости с Лозинского

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      Со скандального экс-депутата от БЮТ Виктора Лозинского сняли судимость. Суд считает, что он исправился.

      Сначала в апреле экс-нардеп подал заявление, согласно которому попросил снять с него судимость, указав, что "имеет право на это, поскольку положения статьи УКУ "Снятие судимости до истечения сроков не допускается в случаях осуждения за умышленные тяжкие и особо тяжкие, а также коррупционные преступления", которые ухудшают его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени.

      Днепровский райсуд Киева рассмотрел это заявление и вынес постановление. В нем говорится о снятии судимости с Лозинского. На такое решение повлияла, в частности, положительная характеристика экс-депутата. Так, сказано, что он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: помогал в зоне АТО, оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям и тому подобное.

      Отметим, что Лозинского в 2011 году осудили за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. В июне 2009 года экс-нардеп собственноручно выстрелил в жителя Кировоградской области Валерия Олейника из винтовки, а затем наехал на него автомобилем, чтобы тот не убежал. От полученных травм мужчина умер в больнице. У Лозинского еще и были сообщники. Больше о резонансном деле, громком освобождении политика по "закону Савченко" и в итоге отмене судимости – читайте в материале.

      День памяти

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      19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день чтят память жертв Большого террора, политических репрессий СССР. Также вспоминают трагические события в истории Украины, вызванные насильственным внедрением коммунистической идеологии.

      Память жертв политических репрессий в Украине чтят с 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая.

      Подробно о Дне памяти жертв политических репрессий и что нужно знать о терроре – читайте здесь.

      О том, как в этом году почтили память павших украинские политики – здесь.

      О том, что узнали журналисты 24 канала из архивов СБУ – здесь.

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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Петр Порошенко Жертвы Дело Лозинского
      Источник: 24 канал
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