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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського

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      Новини України сьогодні 19 травня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 19 травня / Колаж 24 каналу

      Репетиція інавгурації Зеленського. Прощання Порошенка. Зняття судимості зі скандального Лозінського. В Україні відзначили День пам'яті жертв політичних репресій. Такими були головні новини неділі, 19 травня, в Україні та світі.

      Підготовка до інавгурації

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      У Києві на повну триває підготовка до проведення церемонії інавгурації майбутнього президента країни Володимира Зеленського. Так, підготовка розпочалась близько 15:00 і може протривати цілу ніч.

      Площу між Маріїнським парком і Верховною Радою розділили блакитно-жовтим парканом. Десятки людей працюють над технічним забезпеченням: вони встановлюють камери та вже змонтували два великих екрани. Вже розстелена червона доріжка біля Маріїнського палацу. Технічні роботи відбувалися навіть на куполі ВРУ.



      Підготовка до інавгурації// фото – 24 каналу

      Станом на 19:00 робота була призупинена, адже сапери та кінологи з собаками перевіряли територію. До речі, коли на територію зайшли сапери, журналістів попросили вийти за рамки. По завершенню перевірок, представників ЗМІ назад не впустили.

      Вдень відбулася вже одна з репетицій зі статистом, а близько 20:00 поблизу парламенту з'явився сам Володимир Зеленський.

      Зеленський інавгурація репетиція
      Зеленського помітили біля Ради 19 травня у переддень інавгурації// фото – 24 каналу

      Раніше новообраний президент Володимир Зеленський запросив усіх охочих 20 травня прийти у Маріїнський парк, звідки він буде вирушати до Верховної Ради на інавгурацію. Проте журналістам 24 каналу вже повідомили, що людей не пустять навіть до огорожі, за всім, що відбувається вони зможуть спостерігати за декілька метрів від неї.

      Окрім того, вже відома програма заходів у день інавгурації Зеленського. Урочистості триватимуть від 10 ранку і, орієнтовно, до 17 вечора.

      Що та коли відбуватиметься 20 травня, у день інавгурації Володимира Зеленського:

      10:00 – 11:00 – участь Президента України Володимира Зеленського в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди складення присяги Українському народові;

      11:05 – 11:20 – участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного прапора України (захід пройде у Маріїнському палаці);

      11:20 – 11:50 – вітання з боку Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської очільників іноземних делегацій (захід пройде у Маріїнському палаці);

      12:00 – 13:30 – участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті очільників іноземних делегацій з нагоди інавгурації (захід пройде у Маріїнському палаці);

      14:30 – 17.00 (орієнтовно) – двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільниками іноземних делегацій (захід пройде в Адміністрації Президента).

      Прощання Порошенка

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      Тим часом ще поки чинний глава держави Петро Порошенко відвідав останній урочистий захід за своєї каденції разом із першою леді Мариною Порошенко. Останні заяви свого президентства Порошенко зробив на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

      Він зауважив, що зараз потрібно "гідно і без внутрішньополітичних потрясінь пройти період зміни влади" в Україні, який у своїх цинічних намірах намагається використати Росія.

      Ворог, не криючись, намагається використати цей період політичної турбулентності для того, щоб зруйнувати наші досягнення на шляху реформ та європейської інтеграції. Посіяти у нашому суспільстві розбрат, ворожнечу та хаос, протиставити народ і владу руками українців. Знищити українську державність,
      – наголосив гарант.

      Порошенко 19 травня також записав прощальне відеозвернення. У ньому він перелічив досягнення за час свого президентства, подякував українцям і зробив застереження новій владі.

      Прощальне відеозвернення Порошенка:

      Зняття судимості з Лозінського

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      Зі скандального екс-депутата від БЮТу Віктора Лозінського зняли судимість. Суд вважає, що він виправився.

      Спочатку у квітні екс-нардеп подав заяву, згідно з якою попросив зняти з нього судимість, вказавши, що "має право на це, оскільки положення статті ККУ "Зняття судимості до закінчення строків не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини", які погіршують його становище, на нього не розповсюджуються, оскільки не мають зворотної дії в часі.

      Дніпровський райсуд Києва розглянув цю заяву і виніс ухвалу. В ній мовиться про зняття судимості із Лозінського. На таке рішення повпливала, зокрема, позитивна характеристика екс-депутата. Так, сказано, що він зарекомендував себе винятково з позитивної сторони: допомагав у зоні АТО, надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним та дитячим закладам тощо.

      Зазначимо, що Лозінського у 2011 році засудили за умисне вбивство з обтяжуючими обставинами. У червні 2009 року екс-нардеп власноруч вистрілив у жителя Кіровоградської області Валерія Олійника з гвинтівки, а згодом наїхав на нього автівкою, аби той не втік. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. У Лозінського ще й були спільники. Більше про резонансну справу, гучне звільнення політика за "законом Савченко" і врешті скасування судимості – у матеріалі.

      День пам'яті

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      19 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. В цей день вшановують пам’ять жертв Великого терору – політичних репресій СРСР. Також згадують трагічні події в історії України, викликані насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

      Пам'ять жертв політичних репресій в Україні вшановується з 2007 року щорічно третьої неділі травня.

      Детально про День пам’яті жертв політичних репресій і що треба знати про терор – читайте тут.

      Про те, як вшанували цьогоріч пам’ять полеглих українські політики – тут.

      Про те, що довідались журналісти 24 каналу із архівів СБУ – тут.

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      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Петро Порошенко Жертви Справа Лозінського
      Джерело: 24 канал
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