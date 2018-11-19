Самые большие шансы возглавить Интерпол у россиянина Александра Прокопчука, в связи с чем Украина сделала заявление о вероятном выходе. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли "Турецкий поток". Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста по всей Украине.Такими были главные новости понедельника, 19 ноября.

Россия может возглавить Интерпол: что известно

Среди главных претендентов на должность главы Интерпола оказался россиянин Александр Прокопчук, который сейчас является вице-президентом организации. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.

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По информации СМИ, шансы Прокопчука возглавить Интерпол довольно высоки, и он является однозначным фаворитом.

На эту информацию отреагировали в Украине. В частности, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".

В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Международная организация уголовной полиции или Интерпол – 24 канал),

– отметил чиновник.

Добавим, что подобным заявлением отличились и в Европейском союзе. В частности, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что если россиянин все же станет главой бюро, то страны ЕС должны выйти из состава Интерпола.

Что известно о вероятном главе Интерпола – представителе РФ Александре Прокопчуке: смотрите сюжет 24 канала

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Россия запустила новый поток

В понедельник, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток", а значит теперь российский газ напрямую будет поставляться в Турцию.

Эрдоган со своей стороны заявил, что "с геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость" и поэтому надеется, что в 2019 году газопровод уже заработает.

Сейчас завершают строительство только части системы, которая пролегает под Черным морем. Вторую нитку газопровода – наземную – должны еще достроить. Общая мощность "Турецкого потока" составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

К слову, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Что такое "Турецкий поток"?

Газопровод заменил другой проект – "Южный поток" мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" составили несколько сотен миллионов евро. Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но сейчас рассматривают два варианта: или через Болгарию в Сербию и Венгрию, или через Грецию в Южную Италию. Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Ранее от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.

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