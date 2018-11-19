Главные новости 19 ноября: Украина из-за России может выйти из Интерпола, "Турецкий поток"
Самые большие шансы возглавить Интерпол у россиянина Александра Прокопчука, в связи с чем Украина сделала заявление о вероятном выходе. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли "Турецкий поток". Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста по всей Украине.Такими были главные новости понедельника, 19 ноября.
Россия может возглавить Интерпол: что известно
Среди главных претендентов на должность главы Интерпола оказался россиянин Александр Прокопчук, который сейчас является вице-президентом организации. До этого он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника бюро Интерпола в России.
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По информации СМИ, шансы Прокопчука возглавить Интерпол довольно высоки, и он является однозначным фаворитом.
На эту информацию отреагировали в Украине. В частности, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что "вероятное президентство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации".
В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization – Международная организация уголовной полиции или Интерпол – 24 канал),
– отметил чиновник.
Добавим, что подобным заявлением отличились и в Европейском союзе. В частности, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что если россиянин все же станет главой бюро, то страны ЕС должны выйти из состава Интерпола.
Что известно о вероятном главе Интерпола – представителе РФ Александре Прокопчуке: смотрите сюжет 24 канала
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Россия запустила новый поток
В понедельник, 19 ноября, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган запустили первую нитку газопровода "Турецкий поток", а значит теперь российский газ напрямую будет поставляться в Турцию.
Эрдоган со своей стороны заявил, что "с геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость" и поэтому надеется, что в 2019 году газопровод уже заработает.
Сейчас завершают строительство только части системы, которая пролегает под Черным морем. Вторую нитку газопровода – наземную – должны еще достроить. Общая мощность "Турецкого потока" составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
К слову, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
Что такое "Турецкий поток"?
Газопровод заменил другой проект – "Южный поток" мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год. Россия отказалась от последнего в 2014 году, потому что из проекта вышла Болгария. Убытки "Газпрома" составили несколько сотен миллионов евро. Через первую нитку "Турецкого потока" будут поставлять газ в Турцию, через вторую – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. С маршрутом еще не определились, но сейчас рассматривают два варианта: или через Болгарию в Сербию и Венгрию, или через Грецию в Южную Италию. Сейчас газ в Турцию Россия частично поставляет через "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров газа в год). Остальное идет по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию. Ранее от проекта "Турецкий поток" отказался Евросоюз.
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Протесты владельцев "еврономеров": новая волна
Во вторник, 20 ноября, владельцы авто на иностранных номерах начнут бессрочную акцию протеста в 46 городах Украины.
"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут происходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", – отметили в организации "Авто Евро Сила".
Акция планируют провести во всех областях Украины, кроме Луганской, Закарпатской и территории оккупированного Крыма.
Карта областей, в которых пройдет акция "неповиновение евробляхеров"
Чего требуют владельцы "еврономеров"?
С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и обладатели "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможки авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.
Что предусматривает закон об иностранных номерах: смотрите видео
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Отказ от алкоголя на месяц: какие процессы будут происходить в организме
Научные специалисты из Университетского колледжа Лондона представили подробную картину того, какие изменения возможны в человеческом организме при отказе от алкоголя сроком на месяц.
Так, специалисты собрали группу из 26 добровольцев, которых разделили на две группы. Представители одной продолжали употреблять алкоголь согласно своих привычек, тогда как в другой полностью отказались от спиртного ровно на месяц.
До и после эксперимента им провели полную проверку здоровья, артериальное давление, биологические показатели печени и химические вещества в крови, которые указывают на риск развития рака.
У всех, кто воздерживался от спиртного, улучшились анализы: снизился вес и уменьшился процент жировой ткани печени, улучшилось качество сна и способность к концентрации внимания,
– сообщили ученые.
В итоге самое значительное улучшение параметров работы организма произошло у людей, которые до эксперимента не злоупотребляли спиртным, выпивали не больше 3 литров пива или 0,9 литров вина в неделю.
Что касается участников, которые отдавали предпочтение более высоким дозам спиртного, то им эксперимент неожиданно помог начать пить меньше – через три недели после окончания испытания, вернувшись к привычному существованию, они стали употреблять спиртное на 70 процентов меньше.