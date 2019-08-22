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      Главные новости 21 августа: когда объявят нового премьера, освобождение пленных, Путин в G8

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      Новости Украины сегодня 21 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 21 августа / Коллаж 24 канала

      Имя нового премьер-министра Украины объявят на первом заседании новой Верховной Рады. Россия может вскоре освободить пленных украинцев, сообщили российские СМИ. Владимира Путина пригласят к участию в саммите G7 в 2020 году. Правоохранители инсценировали убийство матери и дочери под Киевом. Такими были главные новости среды, 21 августа.

      Самые важные новости Украины и мира за среду, 21 августа.

      Новый премьер-министр

      Имя нового премьер-министра Украины объявят на первом заседании нового парламента 29 августа.

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      29-го числа страна ждет перемен. 29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много,
      заявил нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.

      Он добавил, что в новом правительстве не будет квот. Не важно, представителем какой партии будет министр, главное –​ чтобы профессионал. Правительство не будет политическим, взамен будет технократическим.

      В новом составе правительства "кто-то останется" из предыдущих министров, отметил Арахамия. Но кто именно –​ сказать отказался.

      Давид Арахамія Слуга народу
      Давид Арахамия 

       

      Освобождение пленных

      Между Украиной и Россией до конца августа состоится обмен задержанными и осужденными. Среди них будут и 24 украинских моряка, которых РФ незаконно захватила возле Керченского пролива, пишет российское издание "Коммерсант". По его данным, Украина и Россия вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемых лиц. Несмотря на это, конкретные списки пока уточняются.

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      В Украину точно вернутся 24 моряка, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива в ноябре 2018 года. Источник в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что договоренности об обмене пленными были достигнуты во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным.

      Кроме моряков, в Украину могут вернуться и другие политзаключенные Кремля. В СМИ фигурируют такие фамилии осужденных в РФ украинцев: Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко. Накануне их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

      Полонені українські моряки
      Пленные украинские моряки

      В свою очередь Украина может передать России главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он был арестован в 2018 году по обвинению в государственной измене.

      В то же время "Интерфакс-Украина" сообщил, что 5 граждан Украины, осужденные за различные преступления в России (Балух, Карпюк, Клих, Гриб, Кольченко и Роман Сущенко) могут быть выданы Украине для отбывания наказания. Сейчас в России обсуждают формат этой процедуры, сообщил анонимный собеседник информагентства.

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а терпеливо работать на результат.

      Так Лавров ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может состояться до конца августа.

      Для того, чтобы продвигать эту тему (обмен удерживаемыми), нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты,
      –​ сказал российский министр.

      Возвращение Путина в G7

      Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом США Дональдом Трампом разговаривали по телефону, и, не учитывая остальное, решили пригласить президента России Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превратит саммит "Большой семерки" на встречу "Большой восьмерки", чего не было уже 5 лет –​ с начала российской агрессии в Украине.

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      Инициатором идеи, якобы, был Макрон, а Трамп –​ поддержал, пишет CNN со ссылкой на источники в правительстве США. Но другие источники издания говорят, что наоборот –​ именно Макрон, несмотря на желание нормализовать отношения с Россией, препятствует намерениям Трампа безусловно вернуть Путина в формат G8.

      В любом случае –​ известно, что американский президент должен обсудить эту тему на встрече с лидерами G7, которая пройдет 24-26 августа во Франции.

      Решение Макрона и Трампа пригласить Путина к участию в саммите G7 в 2020 году говорит о том, что Россия остается важным игроком на мировой арене. Это игра Запада на умиротворение России. То есть никто не хочет воевать за Украину с Россией,
      –​ считает политолог Сергей Постоловский.

      Володимир Путін G7 G8 Макрон Трамп
      Путин может вернуться в G7 и "Большая семерка" превратится в G8

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      Отметим, что "Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 (с участием представителей Европейской комиссии) обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.

      После разрушения СССР Россию с 1991 года допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя, и так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").

      В 2014 году из-за военной агрессии России в отношении Украины государства саммит "Большой восьмерки" в Сочи, запланированный на июнь 2014 года, отменили.

      Инсценировка убийства матери и дочери

      17 августа Надежда Головач с дочерью Юлией Зайковой исчезли по дороге в Киев из Броваров, где проживали. Неподалеку от столицы в лесу нашли авто Toyota с документами женщин.

      В полиции сообщили, что мать с дочкой убили по заказу бывшего мужа Надежды Головач –​ Александра Головача. Исполнителем преступления был ранее судимый за убийства мужчина, которому Александр Головач заплатил 50 тысяч долларов.

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      Надія Головач Юлія Зайкова
      Надежда Головач и Юлия Зайкова

      Мотивы заказа убийства –​ совместный бизнес экс-супругов в Броварах: развлекательный комплекс с саунами, мотелем, автомойкой и рестораном. Юлия Зайкова –​ дочь Надежды от первого брака –​ совладелица этого бизнеса.

      Экс-супруги после развода в суде спорили из-за имущества. Александр Головач понимал, что решение суда будет в пользу его бывшей жены, поэтому заказал и заплатил за ее убийство. В планировании преступления ему помогала нынешняя жена.

      21 августа правоохранители сообщили, что инсценировали убийство пропавших матери и дочери, чтобы разоблачить и задержать заказчиков преступления. Обе женщины живы и здоровы. Так, задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства.

      Сколько стоит собрать ребенка в школу?

      Сейчас кроме традиционного набора для школьника: рюкзака, тетрадей, формы и т.д., родители должны позаботиться и о девайсах, которые пригодятся ученику во время обучения. Техно 24 подобрал минимальный и стандартный набор гаджетов, которые нужны будут школьнику.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Криминальные новости Украина – Россия Владимир Путин большая семерка Украинцы в плену РФ Обмен пленными Кабинет Министров Украины Украинские моряки в плену Заложники
      Источник: 24 канал
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