Головні новини 21 серпня: коли оголосять нового прем’єра, звільнення полонених, Путін у G8

Ім’я нового Прем’єр-міністра України оголосять на першому засіданні нової Верховної Ради. Росія може невдовзі звільнити полонених українців, повідомили російські ЗМІ. Володимира Путіна запросять до участі у саміті G7 у 2020 році. Правоохоронці інсценували вбивство матері і доньки під Києвом. Такими були головні новини середи, 21 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новий прем’єр-міністр

Ім'я нового Прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня.

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29-го числа країна чекає змін. 29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато,

– заявив нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія.

Він додав, що в новому уряді не буде квот. Не важливо, представником якої партії буде міністр, головне – щоб професіонал. Уряд не буде політичним, натомість буде технократичним.

У новому складі уряду "хтось залишиться" із попередніх міністрів, зазначив Арахамія. Але хто саме – сказати відмовився.



Давид Арахамія

Звільнення полонених

Між Україною та Росією до кінця серпня відбудеться обмін затриманими та засудженими. Серед них будуть і 24 українські моряки, яких РФ незаконно захопила біля Керченської протоки, пише російське видання "Коммерсант". За його даними, Україна та Росія вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваних осіб. Попри це, конкретні списки поки уточнюються.

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В Україну точно повернуться 24 моряки, яких Росія незаконно обстріляла та захопила біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Джерело видання в Офісі Президента України Володимира Зеленського повідомило, що домовленості про обмін полоненими були досягнуті під час його розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Окрім моряків, в Україну можуть повернутися й інші політв'язні Кремля. У ЗМІ фігурують такі прізвища засуджених у РФ українців: Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Напередодні їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москву.



Полонені українські моряки

У свою чергу Україна може передати Росії головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Він був заарештований у 2018 році за звинуваченням у державній зраді.

Водночас "Інтерфакс-Україна" повідомило, що 5 громадян України, засуджених за різні злочини в Росії (Балух, Карпюк, Клих, Гриб, Кольченко та Роман Сущенко) можуть бути видані в Україну для відбування покарання. Наразі в Росії обговорюють формат цієї процедури, повідомив анонімний співрозмовник інформагентства.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не гнатися за сенсацією у питанні обміну утримуваними особами між РФ і Україною, а терпляче працювати на результат.

Так Лавров відповів на питання, чи відповідає дійсності інформація про те, що обмін утримуваними особами, в тому числі українськими моряками, може відбутися до кінця серпня.

Для того, щоб просувати цю тему (обмін утримуваними), потрібно домовлятися не тільки в принципі, але і погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти,

– сказав російський міністр.

Повернення Путіна в G7

Президент Франції Еммануель Макрон з президентом США Дональдом Трампом розмовляли телефоном, і, попри інше, вирішили запросити президента Росії Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році. Фактично це перетворюватиме саміт "Великої сімки" на зустріч "Великої вісімки", чого не було вже 5 років – з початку російської агресії в Україні.

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Ініціатором ідеї, начебто, був Макрон, а Трамп – підтримав, пише CNN з посиланням на джерела в уряді США. Та інші джерела видання кажуть, що навпаки – саме Макрон, попри бажання нормалізувати відносини з Росією, стоїть на перешкоді намірам Трампа безумовно повернути Путіна до формату G8.

У будь-якому випадку – відомо, що американський президент має обговорити цю тему на зустрічі з лідерами G7, яка відбуватиметься 24-26 серпня у Франції.

Рішення Макрона і Трампа запросити Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році говорить про те, що Росія залишається важливим гравцем на світовій арені. Це гра Заходу на умиротворення Росії. Тобто ніхто не хоче воювати за Україну з Росією,

– вважає політолог Сергій Постоловський.



Путін може повернутися в G7 і "Велика сімка" перетвориться на G8

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Зауважимо, що "Велика сімка" (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) сформувалася у 1976 році. На форумах лідерів країн G7 (за участю представників Європейської комісії) обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.

Після руйнування СРСР Росію з 1991 року допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача, і так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").

У 2014 через військову агресію Росії щодо України держави саміту "Великої вісімки" в Сочі, запланований на червень 2014 року, скасували.

Інсценування вбивства матері і доньки

17 серпня Надія Головач з донькою Юлією Зайковою зникли дорогою до Києва з Броварів, де проживали. Неподалік від столиці в лісі знайшли авто Toyota з документами жінок.

У поліції повідомили, що матір з донькою вбили на замовлення колишнього чоловіка Надії Головач – Олександра Головача. Виконавцем злочину був раніше судимий за вбивства чоловік, якому Олександр Головач заплатив 50 тисяч доларів.

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Надія Головач і Юлія Зайкова

Мотиви замовлення вбивства – спільний бізнес екс-подружжя у Броварах: розважальний комплекс із саунами, мотелем, автомийкою та рестораном. Юлія Зайкова – донька Надії від першого шлюбу – співвласниця цього бізнесу.

Екс-подружжя після розлучення у суді сперечалося за майно. Олександр Головач розумів, що рішення суду буде на користь його колишньої дружини, тому замовив та заплатив за її вбивство. У плануванні злочину йому допомагала теперішня дружина.

21 серпня правоохоронці повідомили, що інсценували вбивство зниклих матері і доньки, щоб викрити та затримати замовників злочину. Обоє жінок живі та здорові. Так, затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства.

Скільки коштує зібрати дитину до школи?

Нині окрім традиційного набору для школяра: рюкзака, зошитів, форми тощо, батьки повинні подбати і про девайси, які пригодяться учневі під час навчання. Техно 24 підібрав мінімальний та стандартний набір ґаджетів, які потрібні будуть для школяра.

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