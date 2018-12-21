Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
Украина получила транш от МВФ на сумму 1,4 миллиарда долларов. Совет ЕС продлил санкции против России. РосСМИ сообщили о переводе Сенцова из медчасти в отряд колонии. В Демократической Республике Конго упал самолет с российским экипажем на борту. Самой красивой елкой Европы стала "зеленая красавица" в Киеве. Такими были главные новости пятницы, 21 декабря, в Украине и мире.
Транш от МВФ
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Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.
Средства уже зачислены в международные валютные резервы.
Благодаря поступлению на сумму 1 миллиард специальных прав заимствований (около 1,4 мільярада долларов США от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиардов долларов США по состоянию на 21 декабря 2018 года,
— сообщают в НБУ.
Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимального за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.
По большому счету, транш МВФ – это перекредитация уже существующих долгов Украины. Речь идет об оптимизации выплат по тем кредитным обязательствам Украины, которые уже достаточно давно. По сути, новый транш, как придет, так и уйдет. Он не предусматривает никаких программ развития, благодаря которым заемные деньги шли бы напрямую в экономику", – пояснил представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу.
Он сравнил это с перекладыванием денег из одного кармана в другой.
"Это не вымоет деньги из нашего бюджета, не сделает нас беднее, а также не даст повода рынку недвижимости падать", – добавил эксперт.
Совет ЕС продлил санкции против России
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Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами. Они будут действовать еще полгода – до 31 июля 2019 года.
Решение приняли по письменной процедуре единогласно.
Учитывая то, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России,
– говорится в заявлении.
В сообщении также отмечается, что это решение основывается на обновленной информации. Ее озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне лидеров государств и правительств стран-членов ЕС относительно состояния выполнения Минских соглашений, которое состоялось 13 – 14 декабря.
РосСМИ заявили о переводе Сенцова
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Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, то есть в общие условия отбывания наказания.
Как информируют российские СМИ, в Федеральной службе исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу убеждают, что согласно рекомендациям врача, Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд для дальнейшего отбытия наказания.
Более того, состояние Олега Сенцова оценивают как удовлетворительное.
Осужденного Сенцова можно привлекать к труду согласно статьи 103 и статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
— добавили в службе.
В свою очередь, адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал, что не владеет точной информацией о переводе его подзащитного из медчасти в отряд колонии.
Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе Сенцова. Я буду у него аж в январе и узнаю об этом уже непосредственно на месте,
– отметил он.
Также правозащитник прокомментировал информацию ФСИН России о том, что заключенный режиссер уже "может привлекаться к труду".
"Он не собирается трудится и не желает быть привлеченным к никакому производству. Возможно он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это труд в библиотеке", – добавил адвокат.
За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.
Катастрофа самолета с россиянами в Конго
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В Демократической Республике Конго рухнул грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair, в результате чего шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. Предварительно, руководили авиасудном россияне.
Судно исчезло с радаров накануне, вечером 20 декабря, когда летели в столицу страны Киншасу. Самолет развозил материалы для грядущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншасы.
По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России. Так, трое российских пилотов погибли. Имена погибших пилотов пока уточняются.
Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг,
– заявил дипломат.
Пока неизвестно ни о причинах катастрофы, ни о состоянии других людей, находившихся на борту самолета.
К сожалению, 21 декабря произошел еще целый ряд трагических событий. Так, в австрийской столице, Вене, произошла стрельба, в результате которой погиб человек, а во французском Марселе с рельсов сошел поезд метро. А в Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом: минимум 5 человек погибли и 30 получили ранения.
Киевская елка – самая красивая в Европе
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Киевская елка возглавила рейтинг самых привлекательных праздничных деревьев. В список вошли 16 европейских городов, а рейтинг составляли на основе отзывов туристов со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские деревья.
Главная елка Украины, установленная на Софийской площади, заняла первое место среди европейских рождественских елок.
В пятерку наилучших также вошли главные праздничные деревья Вильнюса, Рима, Праги и Страсбурга.
Самая красивая елка Европы – в Киеве