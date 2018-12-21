Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго

Украина получила транш от МВФ на сумму 1,4 миллиарда долларов. Совет ЕС продлил санкции против России. РосСМИ сообщили о переводе Сенцова из медчасти в отряд колонии. В Демократической Республике Конго упал самолет с российским экипажем на борту. Самой красивой елкой Европы стала "зеленая красавица" в Киеве. Такими были главные новости пятницы, 21 декабря, в Украине и мире.

Транш от МВФ

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Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

Средства уже зачислены в международные валютные резервы.

Благодаря поступлению на сумму 1 миллиард специальных прав заимствований (около 1,4 мільярада долларов США от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиардов долларов США по состоянию на 21 декабря 2018 года,

— сообщают в НБУ.

Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимального за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

По большому счету, транш МВФ – это перекредитация уже существующих долгов Украины. Речь идет об оптимизации выплат по тем кредитным обязательствам Украины, которые уже достаточно давно. По сути, новый транш, как придет, так и уйдет. Он не предусматривает никаких программ развития, благодаря которым заемные деньги шли бы напрямую в экономику", – пояснил представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу.

Он сравнил это с перекладыванием денег из одного кармана в другой.

"Это не вымоет деньги из нашего бюджета, не сделает нас беднее, а также не даст повода рынку недвижимости падать", – добавил эксперт.

Совет ЕС продлил санкции против России

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Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами. Они будут действовать еще полгода – до 31 июля 2019 года.

Решение приняли по письменной процедуре единогласно.

Учитывая то, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России,

– говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что это решение основывается на обновленной информации. Ее озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне лидеров государств и правительств стран-членов ЕС относительно состояния выполнения Минских соглашений, которое состоялось 13 – 14 декабря.

РосСМИ заявили о переводе Сенцова

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Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, то есть в общие условия отбывания наказания.

Как информируют российские СМИ, в Федеральной службе исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу убеждают, что согласно рекомендациям врача, Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд для дальнейшего отбытия наказания.

Более того, состояние Олега Сенцова оценивают как удовлетворительное.

Осужденного Сенцова можно привлекать к труду согласно статьи 103 и статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,

— добавили в службе.

В свою очередь, адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал, что не владеет точной информацией о переводе его подзащитного из медчасти в отряд колонии.

Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе Сенцова. Я буду у него аж в январе и узнаю об этом уже непосредственно на месте,

– отметил он.

Также правозащитник прокомментировал информацию ФСИН России о том, что заключенный режиссер уже "может привлекаться к труду".

"Он не собирается трудится и не желает быть привлеченным к никакому производству. Возможно он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это труд в библиотеке", – добавил адвокат.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Катастрофа самолета с россиянами в Конго

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В Демократической Республике Конго рухнул грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair, в результате чего шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. Предварительно, руководили авиасудном россияне.

Судно исчезло с радаров накануне, вечером 20 декабря, когда летели в столицу страны Киншасу. Самолет развозил материалы для грядущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншасы.