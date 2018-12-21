23:59
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, сегодня
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго

      176 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 21 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 21 декабря / коллаж 24 канала

      Украина получила транш от МВФ на сумму 1,4 миллиарда долларов. Совет ЕС продлил санкции против России. РосСМИ сообщили о переводе Сенцова из медчасти в отряд колонии. В Демократической Республике Конго упал самолет с российским экипажем на борту. Самой красивой елкой Европы стала "зеленая красавица" в Киеве. Такими были главные новости пятницы, 21 декабря, в Украине и мире.

      Транш от МВФ

      Читайте также: Вспышка агрессии Кремля: в Минобороны заявили, что в Украину едут британские военные

      Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов.

      Средства уже зачислены в международные валютные резервы.

      Благодаря поступлению на сумму 1 миллиард специальных прав заимствований (около 1,4 мільярада долларов США от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиардов долларов США по состоянию на 21 декабря 2018 года,
      — сообщают в НБУ.

      Кроме того, благодаря перечислению транша МВФ объем международных валютных резервов Украины достиг максимального за последние 5 лет значения – 20,1 миллиарда долларов. Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

      По большому счету, транш МВФ – это перекредитация уже существующих долгов Украины. Речь идет об оптимизации выплат по тем кредитным обязательствам Украины, которые уже достаточно давно. По сути, новый транш, как придет, так и уйдет. Он не предусматривает никаких программ развития, благодаря которым заемные деньги шли бы напрямую в экономику", – пояснил представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу.

      Он сравнил это с перекладыванием денег из одного кармана в другой.

      "Это не вымоет деньги из нашего бюджета, не сделает нас беднее, а также не даст повода рынку недвижимости падать", – добавил эксперт.

      Совет ЕС продлил санкции против России

      Читайте также: Целыми днями об Украине из телевизора говорят, — военнопленный моряк о московском СИЗО

      Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами. Они будут действовать еще полгода – до 31 июля 2019 года.

      Решение приняли по письменной процедуре единогласно.

      Учитывая то, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России,
      – говорится в заявлении.

      В сообщении также отмечается, что это решение основывается на обновленной информации. Ее озвучили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании Европейского Совета на уровне лидеров государств и правительств стран-членов ЕС относительно состояния выполнения Минских соглашений, которое состоялось 13 – 14 декабря.

      РосСМИ заявили о переводе Сенцова

      Читайте также: Официально: Минская епархия БПЦ признала ПЦУ "раскольнической общиной"

      Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, то есть в общие условия отбывания наказания.

      Как информируют российские СМИ, в Федеральной службе исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу убеждают, что согласно рекомендациям врача, Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд для дальнейшего отбытия наказания.

      Более того, состояние Олега Сенцова оценивают как удовлетворительное.

      Осужденного Сенцова можно привлекать к труду согласно статьи 103 и статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
      — добавили в службе.

      В свою очередь, адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал, что не владеет точной информацией о переводе его подзащитного из медчасти в отряд колонии.

      Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе Сенцова. Я буду у него аж в январе и узнаю об этом уже непосредственно на месте,
      – отметил он.

      Также правозащитник прокомментировал информацию ФСИН России о том, что заключенный режиссер уже "может привлекаться к труду".

      "Он не собирается трудится и не желает быть привлеченным к никакому производству. Возможно он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это труд в библиотеке", – добавил адвокат.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Катастрофа самолета с россиянами в Конго

      Читайте также: Протест против Трампа: как министр обороны США Мєттис ушел в отставку

      В Демократической Республике Конго рухнул грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair, в результате чего шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. Предварительно, руководили авиасудном россияне.

      Судно исчезло с радаров накануне, вечером 20 декабря, когда летели в столицу страны Киншасу. Самолет развозил материалы для грядущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншасы.

       

      По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России. Так, трое российских пилотов погибли. Имена погибших пилотов пока уточняются.

      Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг,
      – заявил дипломат.

      Пока неизвестно ни о причинах катастрофы, ни о состоянии других людей, находившихся на борту самолета.

      К сожалению, 21 декабря произошел еще целый ряд трагических событий. Так, в австрийской столице, Вене, произошла стрельба, в результате которой погиб человек, а во французском Марселе с рельсов сошел поезд метро. А в Сербии поезд столкнулся со школьным автобусом: минимум 5 человек погибли и 30 получили ранения.

      Киевская елка – самая красивая в Европе

      Читайте также: На Винничине три прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ: подробности

      Киевская елка возглавила рейтинг самых привлекательных праздничных деревьев. В список вошли 16 европейских городов, а рейтинг составляли на основе отзывов туристов со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские деревья.

      Главная елка Украины, установленная на Софийской площади, заняла первое место среди европейских рождественских елок.

      В пятерку наилучших также вошли главные праздничные деревья Вильнюса, Рима, Праги и Страсбурга.

      ялинка Київ головна ялинка 2019
      Самая красивая елка Европы – в Киеве

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Транш МВФ МВФ авиация Катастрофа Олег Сенцов Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      сегодня , 22:35 Главные новости 21 декабря: МВФ перечислил Украине транш и катастрофа Ан-26 с россиянами в Конго
      173
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      сегодня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 830
      Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      230
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября , 22:44 1
      Порошенко официально освободил родственников погибших участников АТО от призыва
       21 июня 2016 , 15:34
      Садовый в Запорожье назвал Брыля "политическим мусором", - СМИ
       22 мая 2017 , 14:26
      Завтра в Киеве форум о будущем молодежи начнется с пробежки с Садовым
       14 декабря , 15:06
      Подкупает, шантажирует, запугивает: куда простирается рука Кремля в объединенной Европе
       сегодня , 23:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук