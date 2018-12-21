Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго

Україна отримала транш від МВФ на суму 1,4 мільярда доларів. Рада ЄС продовжила санкції проти Росії. РосЗМІ повідомили про переведення Сенцова із медчастини у загін колонії. У Демократичній Республіці Конго впав літак із російським екіпажем на борту. Найкрасивішою ялинкою Європи стала "зелена красуня" у Києві. Такими були головні новини п'ятниці, 21 грудня, в Україні та світі.

Транш від МВФ

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Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Кошти уже зараховані до міжнародних валютних резервів.

Завдяки надходженню на суму 1 мільярд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 мільярада доларів США) від Фонду міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярдів доларів США станом на 21 грудня 2018 року,

— повідомляють у НБУ.

Крім того, завдяки перерахуванню траншу МВФ обсяг міжнародних валютних резервів України досяг максимальнгого за останні 5 років значення – 20,1 мільярда доларів. Востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

За великим рахунком, транш МВФ – це перекредитація вже існуючих боргів України. Мова йде про оптимізацію виплат за тими кредитними зобов’язаннями України, які вже є достатньо давно. По суті, новий транш, як прийде, так і піде. Він не передбачає жодних програм розвитку, завдяки яким позичені гроші йшли б напряму в економіку", – пояснив представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас в коментарі 24 каналу.

Він порівняв, це з перекладанням грошей з однієї кишені в іншу.

"Це не вимиє гроші з нашого бюджету, не зробить нас біднішими, а також не дасть приводу ринку нерухомості падати", – додав експерт.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

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Рада Євросоюзу подовжила антиросійські санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Вони матимуть силу ще півроку – ще до 31 липня 2019 року.

Рішення прийняли за письмовою процедурою одноголосно.

З огляду на те, що жодного прогресу досягнуто не було, Європейський рада ухвалила політичне рішення подовжити економічні санкції проти Росії,

– мовиться у заяві.

У повідомленні також зазначається, що це рішення ґрунтується на оновленій інформації. Її озвучили президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів держав та урядів країн-членів ЄС щодо стану виконання Мінських угод, яке відбулося 13 – 14 грудня.

РосЗМІ заявили про переведення Сенцова

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Українського політв'язня та режисера Олега Сенцова перевели з медичної частини до загону колонії, тобто в загальні умови відбуття покарання.

Як інформують російські ЗМІ, у Федеральній службі виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу переконують, що відповідно до рекомендацій лікаря, Олега Сенцова перевели з медичної частини до загону для подальшого відбуття покарання.

Більше того, стан Олега Сенцова оцінюють як задовільний.

Засудженого Сенцова можна залучати до праці відповідно до статті 103 та статті 106 Кримінально-виконавчого кодексу РФ,

— додали у службі.

Своєю чергою, адвокат українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, розповів, що не володіє точною інформацією про переведення його підзахисного із медчастини до загону колонії.

Зараз я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію про переведення Сенцова. Я буду в нього аж у січні і дізнаюся про це вже безпосередньо на місці,

– зазначив він. Також правозахисник прокоментував інформацію ФСВП Росії про те, що ув'язнений режисер вже "може залучатися до праці". "Він не збирається трудиться і не бажає бути притягнутим до ніякого виробництва. Може він і може залучатися до праці, але це поняття відносне: легка, важка праця. Може, це праця в бібліотеці", – додав адвокат.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Катастрофа літака із росіянами у Конго

У Демократичній Республіці Конго впав вантажний літак Ан-26 авіакомпанії Gomair, внаслідок чого шість осіб загинули: п’ять членів екіпажу та один пасажир. Попередньо, керували авіасудном росіяни.