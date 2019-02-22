Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair

В Украине разгорелся мощный скандал вокруг финалисток Нацотбора на Евровидение-2019 сестер Опанасюк, которые поют в дуэте ANNA MARIA. Дело о незаконном обогащении министра Владимира Омеляна передали в суд. Итальянский антимонопольный комитет оштрафовал авиаперевозчиков Wizzair и Ryanair. Такими были главные новости пятницы, 22 февраля, в Украине и мире.

Скандал вокруг ANNA MARIA

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Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма в эфире телеканала ATR.

Сестры-близняшки Опанасюк, которые родом из Крыма и живут сейчас в Киеве, отказались прямо отвечать на вопрос телезрителя "Чей Крым?". Певицы сказали: "Крым – наш, наша родина".

На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым,

– сказали певицы, не уточнив, как именно это случилось.

"Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", – добавила одна из сестер Опанасюк.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы,

– сказали певицы.

Сестры Опанасюк также отказались рассказывать о своих родителях, которые живут в оккупированном Крыму. Однако известно, что мать певиц Лариса Опанасюк работает заместителем председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым". Женщина была награждена медалью Минобороны России "За возвращение Крыма". А отец артисток работал в оккупированном Крыму судьей, ушел в отставку 2 года назад.

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"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", – сказали сестры Опанасюк.

После этих слов певиц один из телезрителей позвонил в студию и назвал Анну и Марию "русскими бл**ями".

"Эти существа – просто русские бл**и. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире... С уважением к Вам и без уважения к этим существам", – сказал зритель.

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