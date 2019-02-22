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      Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair

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      Новости Украины сегодня 22 февраля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 22 февраля в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Украине разгорелся мощный скандал вокруг финалисток Нацотбора на Евровидение-2019 сестер Опанасюк, которые поют в дуэте ANNA MARIA. Дело о незаконном обогащении министра Владимира Омеляна передали в суд. Итальянский антимонопольный комитет оштрафовал авиаперевозчиков Wizzair и Ryanair. Такими были главные новости пятницы, 22 февраля, в Украине и мире.

      Скандал вокруг ANNA MARIA

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      Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма в эфире телеканала ATR.

      Сестры-близняшки Опанасюк, которые родом из Крыма и живут сейчас в Киеве, отказались прямо отвечать на вопрос телезрителя "Чей Крым?". Певицы сказали: "Крым – наш, наша родина".

      На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым,
      – сказали певицы, не уточнив, как именно это случилось.

      "Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", – добавила одна из сестер Опанасюк.

      Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

      На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы,
      – сказали певицы.

      Сестры Опанасюк также отказались рассказывать о своих родителях, которые живут в оккупированном Крыму. Однако известно, что мать певиц Лариса Опанасюк работает заместителем председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым". Женщина была награждена медалью Минобороны России "За возвращение Крыма". А отец артисток работал в оккупированном Крыму судьей, ушел в отставку 2 года назад.

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      "У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", – сказали сестры Опанасюк.

      После этих слов певиц один из телезрителей позвонил в студию и назвал Анну и Марию "русскими бл**ями".

      "Эти существа – просто русские бл**и. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире... С уважением к Вам и без уважения к этим существам", – сказал зритель.

      Смотрите видео: скандал с сестрами Опанасюк

      Дело в отношении Омеляна направили в суд

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      Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Соломенский райсуд Киева. В САП сообщили, что, работая исключительно на государственной службе, Омелян не мог сэкономить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум-класса за более чем 1,4 миллиона гривен и хранить наличными 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро.


      Схема декларирования неправдивой информации Омеляном

      Чтобы не декларировать приобретенное авто, министр зарегистрировал его на родного брата. При этом пользовались автомобилем обвиняемый и его жена.

      Кроме того, подавая декларации за 2015-2016 годы, Омелян умышленно не задекларировал право пользования автомобилем, затраты на его покупку, затраты на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

      Информация в декларациях главы Мининфраструктуры за указанные годы отличается от достоверной на более чем 8 миллионов гривен.

      Сам Владимир Омелян уже успел прокомментировать это решение на своей Facebook-странице. Направление дела о его обогащении в суд министр назвал "театром абсурда".

      Средства, потраченные НАБУ на" дело Омеляна", превышают то, что они считают "незаконным обогащением", в разы. Ребята, вас действительно создавали и обучали ради того, чтобы вы бегали в поисках мнимых преступников вместо того, чтобы бороться с реальной коррупцией? Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ, как институт, намного сильнее,
      – отметил он.

      Еще 13 сентября 2018 года Национальное антикоррупционное бюро вручило Владимиру Омеляну сообщение о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. А на следующий день Соломенский райсуд Киева отпустил министра на поруки.

      ДТП с участием российской военной техники в Крыму

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      Российская военная техника уже настолько свободно разъезжает по дорогам аннексированного Крыма, что становится участницей ДТП. Так, 21 февраля произошла смертельная авария на трассе Симферополь – Керчь. Легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с автомобилем КамАЗ, который перевозил российскую артиллерийскую самоходную установку.

      В результате ДТП, по информации СМИ, погибло гражданское лицо – водитель легковушки.


      Фото с места аварии//Kerch.fm

      По данным оккупационной власти на полуострове, ДТП якобы спровоцировал легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и столкнулся с военным грузовиком.

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      Известно, что авария произошла вечером 21 февраля. В российской администрации на аннексированном полуострове добавляют, что гражданский и военный транспортные средства столкнулись вблизи села Ароматное.

      Отметим, что военная техника на дорогах оккупированного Крыма – не новинка. В сети часто появляются фото целых колонн военной техники, которую перебрасывают из одного крымского города в другой. Также в 2019 году россияне начали активно переправлять на территорию аннексированного полуострова самолеты-истребители. Кроме этого, оккупанты анонсируют и уже проводят много военных учений в Крыму.

      Штраф для лоукостов RyanAir и WizzAir

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      Итальянский антимонопольный комитет оштрафовал авиаперевозчиков RyanAir и WizzAir на 3 и 1 миллион евро за введение новых правил перевозки ручного багажа.

      Так, итальянский антимонопольный комитет считает, что поклажа является важным элементом обслуживания воздушного транспорта и ее перевозка должна быть разрешена без дополнительных затрат.

      Отметим, что Ryanair и Wizz Air существенно изменили правила бесплатной перевозки багажа не в пользу пассажиров. Так, пассажирам, не оплатившим услугу приоритетной посадки, разрешено бесплатно перевозить только 1 небольшой предмет ручной клади (размером до 40×20×25 сантиметров).

      Итальянский регулятор признал, что эти правила являются неправильной торговой практикой, которая вводит клиентов в заблуждение в вопросе цены билета.

      Отсюда и обман для потребителей, поскольку цена, которая подлежит оплате в конце процесса бронирования, почти всегда будет выше, чем тариф, представленный в начале процесса,
      – отметили в антимонопольном комитете.

      Регулятор требует, чтобы компании Ryanair и Wizz Air исполнили решение в течение 60 дней.

      Снег в солнечной Калифорнии

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      Впервые с 1962 года Калифорнию засыпало снегом. Обычно, зимой здесь 10-15 градусов тепла. По данным метеорологов, в горных районах штата толщина снежного покрова достигала пяти сантиметров. Синоптики же предупредили о приближении еще одного атмосферного фронта с Аляски, который принесет новые осадки.

      Местные жители активно распространяли видео со снегопадом в соцсетях и живо обсуждали погодные сюрпризы.

      Как на снег отреагировали жители солнечного региона – смотрите по ссылке.

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      Скандал с сестрами Опанасюк: мать певиц оказалась приспешницей оккупантов в Крыму (фото)
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      Теги: Новости Украины Владимир Омелян Ryanair Wizz Air Аннексия Крыма Новости Крыма Скандал Новости политики
      Источник: 24 Канал
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