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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Головні новини 22 лютого: скандал із сестрами Опанасюк і мільйонний штраф Ryanair і Wizzair

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      Новини України сьогодні 22 лютого 2019 - новини України і світу
      Головні новини 22 лютого / колаж 24 каналу

      В Україні розгорівся потужний скандал довкола фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2019 сестер Опанасюк, що співають у дуеті ANNA MARIA. Справу про незаконне збагачення міністра Володимира Омеляна передали до суду. Італійський антимонопольний комітет оштрафував авіаперевізників Wizzair і Ryanair. Такими були головні новини п'ятниці, 22 лютого, в Україні та світі.

      Скандал довкола ANNA MARIA

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      Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму в ефірі телеканалу ATR.

      Сестри-близнючки Опанасюк, які походять з Криму і живуть зараз у Києві, відмовилися безпосередньо відповідати на запитання телеглядача "Чий Крим?". Співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина".

      Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим,
      – сказали співачки, не уточнивши, як саме це трапилося.

      "Україна втратила Крим. Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано", – додала одна з сестер Опанасюк.

      Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація Криму, який є частиною України.

      На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання,
      – сказали співачки.

      Сестри Опанасюк також відмовились розповідати про своїх батьків, які живуть в окупованому Криму. Проте відомо, що матір співачок Лариса Опанасюк працює заступником голови окупаційної "Ради міністрів Республіки Крим". Жінка була нагороджена медаллю Міноборони Росії "За повернення Криму". А батько артисток працював в окупованому Криму суддею, пішов у відставку 2 роки тому.

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      "У нас батьки давно живуть у Криму. Дуже давно. Вони люблять свою батьківщину, вони люблять Крим. Вони вже давно на цих посадах. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть у Криму", – сказали сестри Опанасюк.

      Після цих слів співачок один із телеглядачів зателефонував до студії та назвав Анну і Марію "російськими бл**ями".

      "Ці істоти – просто російські бл**і. Сенсу з ними розмовляти немає. Я прошу вибачення, що в прямому ефірі... З повагою до Вас і без поваги до цих істот", – сказав глядач.

      Дивіться відео: скандал із сестрами Опанасюк

      Справу щодо Омеляна відправили до суду

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      Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Солом'янського райсуду КиєваУ САП повідомили, що працюючи виключно на державній службі, Омелян не міг заощадити достатньо грошей, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум-класу за понад 1,4 мільйона гривень і зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро.


      Схема декларування неправдивої інформації Омеляном

      Щоб не декларувати придбане авто, міністр зареєстрував його на рідного брата. При цьому користувалися автомобілем обвинувачений і його дружина.

      Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, Омелян навмисне не задекларував право користування автомобілем, витрати на його покупку, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою.

      Інформація в деклараціях очільника Мінінфраструктури за вказані роки відрізняються від достовірних понад 8 мільйонів гривень.

      Сам Володимир Омелян вже встиг прокоментувати це рішення на своїй Facebook-сторінці. Направлення справи про його збагачення до суду міністр назвав "театром абсурду".

      Кошти, витрачені НАБУ на "справу Омеляна", перевищують те, що вони вважають "незаконним збагаченням", в рази. Хлопці, вас дійсно створювали і навчали заради того, щоб ви бігали в пошуках уявних злочинців замість того, щоб боротися із корупцією реальною? Ви можете дискредитувати мене особисто, але дискредитуєте НАБУ як інституцію набагато сильніше,
      – зазначив він.

      Ще 13 вересня 2018 року Національне антикорупційне бюро вручило Володимиру Омеляну повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. А наступного дня Солом’янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки.

      ДТП за участю російської військової техніки у Криму

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      Російська військова техніка вже настільки вільно роз'їжджає дорогами анексованого Криму, що стає учасницею ДТП. Так, 21 лютого сталася смертельна аварія на трасі Сімферополь – Керч. Легковий автомобіль Lada Largus зіткнувся з автомобілем КамАЗ, який перевозив російську артилерійську самохідну установку. 

      В результаті ДТП, за інформацією ЗМІ, загинула цивільна особа – водій легковика.


      Фото з місця аварії//Kerch.fm

      За даними окупаційної влади на півострові, ДТП начебто спровокував легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із військовою вантажівкою.

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      Відомо, що аварія трапилась надвечір 21 лютого. У російській адміністрації на анексованому півострові додають, що цивільний та військовий транспортні засоби зіткнулися поблизу села Ароматне.

      Зазначимо, що військова техніка на дорогах окупованого Криму – не новинка. У мережі часто з’являються фото цілих колон військової техніки, яку перекидають із одного кримського міста в інше. Також у 2019 році росіяни почали активно переправляти на територію анексованого півострова літаки-винищувачі. Окрім цього, окупанти анонсують та вже проводять багато військових навчань у Криму.

      Штраф для лоукостів RyanAir і WizzAir

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      Італійський антимонопольний комітет оштрафував авіаперевізників RyanAir і WizzAir на 3 і 1 мільйони євро за запровадження нових правил перевезення ручного багажу.

      Так, італійський антимонопольний комітет вважає, що поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту і її перевезення має бути дозволеним без додаткових витрат.

      Зазначимо, що Ryanair та Wizz Air суттєво змінили правила безкоштовного перевезення багажу не на користь пасажирів. Так, пасажирам, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, дозволено безкоштовно перевозити тільки 1 невеликий предмет ручної поклажі (розміром до 40×20×25 сантиметрів).

      Італійський регулятор визнав, що ці правила є неправильною торговельною практикою, яка вводить клієнтів в оману у питанні ціни квитка.

      Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди буде вищою, ніж тариф, представлений на початку процесу,
      – зазначили в антимонопольному комітеті.

      Регулятор вимагає, щоб компанії Ryanair та Wizz Air виконали рішення протягом 60 днів.

      Сніг у сонячній Каліфорнії

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      Вперше з 1962 року Каліфорнію засипало снігом. Зазвичай, зимою тут 10-15 градусів тепла. За даними метеорологів, у гірських районах штату товщина снігового покриву сягала п'ять сантиметрів. Синоптики ж попередили про наближення ще одного атмосферного фронту з Аляски, який принесе нові опади.

      Місцеві жителі активно поширювали відео зі снігопадом у соцмережах та жваво обговорювали погодні сюрпризи.

      Як на сніг відреагували мешканці сонячного регіону дивіться за посиланням.

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      Теги: Новини України Володимир Омелян Ryanair Wizz Air Анексія Криму Новини Криму Скандал Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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