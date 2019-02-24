Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова

Пророссийские боевики обстреляли мирных жителей, российские мины разрывались прямо в домах. В России устроили массовые марши памяти Бориса Немцова. В Санкт-Петербурге произошло ДТП, похожее на харьковское. Близкие погибших в Карпатах туристов поделились воспоминаниями. Как реагировала Украина на победу Maruv в Нацотборе. Такими были главные новости воскресенья, 24 февраля, в Украине и Мире.

Минами российского производства враг уничтожал дома мирных украинцев

Пророссийские боевики прицельным огнем из минометов обстреляли мирные населенные пункты Золотое и Новоолександровку на Донбассе утром 24 февраля. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов – сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Житель Золотого Дмитрий рассказал, что его жена схватила трехлетнюю дочку и хотела выбежать: "Но следующим взрывом выбило дверь, и мы упали. После пережитого моя доченька перестала разговаривать. Что нам делать, я не знаю".



Разрушенный российскими минами дом



И он далеко не один такой



А от некоторых остались только стены

На месте обстрелов работают украинские правоохранители и представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации. Они собирают доказательства теракта против мирных жителей Украины.



Окупованные врагом территории Донбасса

Марш памяти Немцова и "Украина, мы с тобой"

В России в нескольких городах продолжались марши памяти Бориса Немцова – убитого оппозиционного политика. На акции 24 февраля в Москве участники скандировали "Всех не перестреляешь", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Также звучали требования освободить из российских тюрем украинских пленных.

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В Москве полиция разрешила митингующим принести с собой плакаты. Однако людей в специальной палатке осматривали правоохранители и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России. К демонстрантам в Москве присоединились известные политики – российский оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Upd В Марше памяти Бориса Немцова участвуют более 10 тысяч человек, сообщает "Белый счетчик". Видео нашего корреспондента с шествия в Москве https://t.co/BsV2CZdSAV pic.twitter.com/pthJxbDvIP — DW на русском (@dw_russian) 24 февраля 2019 г.

На акции в Санкт-Петербурге участники марша скандировали: "Герои не умирают", "Россия без Путина", "Нет войне" и "Путин – вор".

Анастасия: "Меня и сотни тысячх таких же как, он научил как надо. Как надо быть, как надо бороться за то, что важно. Верьте только себе. Делайте как Борис Немцов". pic.twitter.com/SwsXEACFTx — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 24 февраля 2019 г.

В некоторых городах России массовые марши отменили. В Нижнем Новгороде организаторы вынуждены были отказаться от акции из-за запрета властей на проведение публичных мероприятий в центре города. Акция в память о Немцова там пройдет в виде одиночных пикетов.

Смотрите видео, как проходил марш памяти Бориса Немцова в Москве:

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший Владимира Путина. Также он осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса. Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. Следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова.

Смертельная авария в Санкт-Петербурге

Смертельное ДТП произошло на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ночь на 24 февраля. Автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и протаранил группу людей на пешеходной зоне. Погибли два человека, мужчина и женщина. Еще 4 человека пострадали и попали в больницу.

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Очень похожая авария случилась в 2017 году в Украине – в Харькове на улице Сумской столкнулись два авто. За рулем одного из них была 20-летняя Елена Зайцева, и именно ее автомобиль влетел в группу людей на пешеходном переходе. Тогда погибли 6 человек.



Фото автомобиля-виновника ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге за рулем BMW X6 был нетрезвый 29-летний уроженец Азербайджана Мурад Касимов – сам он получил незначительные повреждения. Касимова задержали и выяснили, что водительских прав его лишили еще в 2018 году.

Смотрите видео ДТП на Невском в Петербурге (18+!):

Уже известны имена погибших: 38-летняя Евгения Корнеенкова из Москвы и 40-летний американец Тодд Эшли Кровел.

Близкие погибших в Карпатах туристов поделились воспоминаниями

22 февраля в поисково-спасательной группы на горе Поп Иван Черногорский обратились четверо туристов, которые сообщили, что их группе необходима срочная помощь. Вместе со спасателями группа отправилась к спасательному посту, трех лиц со значительными обморожениями туда транспортировали сотрудники ГСЧС. Двое туристов не подавали признаков жизни.

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Один из погибших – 26-летний путешественник из Коломыи Роман Беркещук. Парень был программистом, увлекался автомобилями и наибольшей его стихией был альпинизм. Роман покорил немало гор, высотой более четырех тысяч метров, в частности Монблан и Казбек. В мае 2019 года планировал снова отправиться во французские Альпы.



Роман Беркещук на Монблане, высота – 4 тысячи 810 метров

Близкая подруга Романа Лилия Ткачук в комментарии 24 каналу рассказала, что он был добрым и верующим человеком. Ранее возглавлял молодежную христианскую организацию "Дети света" в Коломые. По словам девушки, в зимние походы парень ходил очень часто, имел все соответствующее снаряжение, на которое никогда не жалел денег. Он был одним из самых подготовленных в команде, поднимавшейся на Поп Иван. Знаю, что руководителю, господину Павлу стало плохо. Поэтому Роман остался с ним, чтобы помогать. Они не дошли до обсерватории всего 500 метров,

– прокомментировала Лилия. И добавила, что когда пришли спасатели, парень еще был жив, а умер уже у них на руках.

Другой погибший – многолетний руководитель коломыйской Станции юных туристов 60-летний Павел Винтоняк. Информацию в Facebook подтвердила его дочь Ярина, женщина также от имени семьи выразила соболезнования семье Романа Беркещука.

"Папа, я видела, как Вы самоотверженно шли навстречу жизни. Как боролись и переживали за право детей получить те знания и возможности, которые открывают двери туризма. Знания, которые дают базу и опору в жизни, формируют стержень человека", – отметила Ярина Винтонюк.

Как реагировали соцсети на победу Maruv

Певица Maruv (Анна Корсун) победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей – от радости за певицу до разгромной критики. Ведь Maruv неоднократно гастролировала в России и имеет там запланированы концерты.

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Несмотря на победу Maruv, в результате возникшего вокруг нее скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять певицу на Евровидение-2019.

#Eurovision Maruv? Серйозно? Українці, ви іпанулись? От тепер я реально переживаю за майбутні вибори ((( — Лана (Світлана) (@lana777009) 24 февраля 2019 г.

Меня бомбило вчера от нацотбора на Евровидение, сегодня меня бомбит от последствий. Оставьте Maruv в покое, она заслуживает этого шанса!

P. S. Притула - мразотный хам, не пускайте его на сцену.

У меня все — Энджи (@FolIia) 24 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно "объединять страны".Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

Кстати, сегодня узнала, что Украину представляет Maruv

и я очень рада, услышав об этом

Удачи ей — Яочень (@Johny_ohdaddy) 24 февраля 2019 г.



Карикатура на Maruv

Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv Евровидении-2019?

Maruv победила в финале Нацотбора, однако немало украинцев высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины. Причина – Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами". При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Maruv подчеркнула, что хочет, "чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".