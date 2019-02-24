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      В Санкт-Петербурге на Невском произошло ДТП, как в Харькове с Зайцевой: фото и видео 18+

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      ДТП в Санкт-Петербурге на Невском - авто сбило 5 человек: фото и видео 18+
      ДТП на Невском в Петербурге / Gazeta.ru

      Смертельное ДТП произошло на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ночь на 24 февраля. Там автомобиль BMW X6 вылетел на тротуар и протаранил группу людей в пешеходной зоне.

      В результате аварии погибли 2 человека (мужчина и женщина). Еще 4 человека пострадали и были госпитализированы.

      Читайте также: Смертельное ДТП на Сумской в ​​Харькове: Зайцева признала вину

      Очень похожая авария случилась в 2017 году в Харькове, когда на улице Сумской столкнулись два автомобиля. Один из автомобилей, которым управляла 20-летняя Алена Зайцева, влетел в группу людей на пешеходном переходе. В результате этого ДТП погибли 6 человек.

      За рулем автомобиля находился нетрезвый 29-летний уроженец Азербайджана Мурад Касимов, который получил незначительные повреждения. Его уже задержали и полиция открыла дело. Касимов был лишен водительских прав еще в 2018 году.

      ДТП на Невському Петербург Мурад Касимов
      Мурад Касимов, который влетел на автомобиле в толпу людей

      "Ехали параллельно с ним, когда он уже вылетел на пешеходную зону, сбил людей, 6 вроде. Они даже не успели понять, что произошло. На место сразу прибыли сотрудники полиции", – написал в соцсетях один из свидетелей аварии.

      По версии следствия, Касимов в нетрезвом виде управлял автомобилем BMW X6. Двигаясь по Невскому проспекту, он врезался в Mercedes E200 и Skoda Octavia, после чего вылетел на тротуар и сбил 5 человек.

      ДТП Невський Петербург
      Разбитый после аварии автомобиль

      Двое из них – 38-летняя Евгения Корнеенкова из Москвы и 40-летний американец Тодд Эшли Кровел – погибли на месте. Аксенов А. с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом левой ягодицы находится в удовлетворительном состоянии, Трещев П. с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом правой голени – в состоянии средней тяжести, его жена Трещева Е. с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытой травмой живота находится в тяжелом состоянии.

      Фото ДТП Невський проспект Санкт-Петербург
      Фото с места ДТП на Невском проспекте в Петербурге

      Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда на Невском проспекте автомобиль сбил группу людей на тротуаре.

      Смотрите видео ДТП на Невском в Петербурге:

      Смотрите видео с места аварии в Санкт-Петербурге на Невском проспекте:

       

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      Теги: Новости России Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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