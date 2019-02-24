У Санкт-Петербурзі на Невському сталась ДТП, як у Харкові з Зайцевою: фото і відео 18+

Смертельна ДТП сталась на Невському проспекті у Санкт-Петербурзі у ніч проти 24 лютого. Там автомобіль BMW X6 вилетів на тротуар і протаранив групу людей на пішохідній зоні.

Внаслідок аварії загинули 2 людей (чоловік та жінка). Ще 4 осіб постраждали і потрапили до лікарні.

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Дуже схожа аварія трапилася у 2017 році у Харкові, коли на вулиці Сумській зіткнулися два авто. Одне з авто, яким керувала 20-річна Олена Зайцева, влетіло у групу людей на пішохідному переході. Внаслідок цієї ДТП загинули 6 людей.

За кермом авто перебував нетверезий 29-річний уродженець Азербайджану Мурад Касимов, який зазнав незначних ушкоджень. Його вже затримали і поліція відкрила справу. Касимов був позбавлений водійських прав ще у 2018 році.



Мурад Касимов, який влетів на авто у натовп людей

"Їхали паралельно йому, коли він вже вилетів на пішохідну зону, збив людей 6 начебто. Вони навіть не встигли зрозуміти, що сталося. На місце одразу прибули співробітники поліції", – написав у соцмережах один зі свідків аварії.

За версією слідства, Касимов у нетверезому вигляді керував автомобілем BMW X6. Рухаючись по Невському проспекту, він врізався в Mercedes E200 і Skoda Octavia, після чого вилетів на тротуар і збив 5 людей.



Розтрощене після аварії авто

Двоє з них – 38-річна Євгенія Корнеєнкова з Москви і 40-річний американець Тодд Ешлі Кровел – загинули на місці. Аксьонов А. з із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм лівої сідниці перебуває в задовільному стані, Трещев П. з із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і переломом правої гомілки – у стані середньої тяжкості, його дружина Трещева Е. із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і закритою травмою живота перебуває у важкому стані.



Фото з місця ДТП на Невському проспекті у Петербурзі

Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли на Невському проспекті автомобіль збив групу людей на тротуарі.

Дивіться відео ДТП на Невському в Петербурзі:

Дивіться відео з місця аварії в Санкт-Петербузні на Невському проспекті: