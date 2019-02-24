Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова

Проросійські бойовики обстріляли мирних мешканців, російські міни розривалися просто в будинках. У Росії влаштували масові марші пам'яті Бориса Нємцова. У Санкт-Петербурзі трапилася ДТП, схожа на харківську з Зайцевою. Близькі загиблих у Карпатах туристів поділилися спогадами. Як реагувала Україна на перемогу Maruv у Нацвідборі. Такими були головні новини неділі, 24 лютого, в Україні та світі.

Мінами російського виробництва ворог нищив будинки мирних українців

Проросійські бойовики прицільним вогнем з мінометів обстріляли мирні населені пункти Золоте та Новоолександрівку на Донбасі вранці 24 лютого. Налякані люди ледь встигали ховатись від вибухів – повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Житель Золотого Дмитро розповів, що його дружина схопила трирічну доньку і хотіла вибігти: "Але наступним вибухом вибило двері і ми впали. Через пережите моя донечка перестала розмовляти. Що нам робити, я не знаю".



Зруйнований російськими мінами будинок



І він далеко не один такий



А від деяких залишилися тільки стіни

На місці обстрілів працюють українські правоохоронці та представники української сторони Спільного центру контролю та координації. Вони збирають докази теракту проти мирних жителів України.



Окуповані ворогом території Донбасу

Марш пам'яті Нємцова і "Україно, ми з тобою"

У Росії в кількох містах тривали марші пам'яті Бориса Нємцова – вбитого опозиційного політика. На акції 24 лютого у Москві учасники скандували "Всіх не перестріляєш", "Росія буде вільною", та "Україно, ми з тобою". Також лунали вимоги звільнити з російських в'язниць українських полонених.

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У Москві поліція дозволила мітингувальникам принести з собою плакати. Проте людей у спеціальному наметі оглядали правоохоронці та працівники управління з протидії екстремізму МВС Росії. До демонстрантів у Москві приєдналися відомі політики – російський опозиціонер Олексій Навальний та екс-кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак.

Upd В Марше памяти Бориса Немцова участвуют более 10 тысяч человек, сообщает "Белый счетчик". Видео нашего корреспондента с шествия в Москве https://t.co/BsV2CZdSAV pic.twitter.com/pthJxbDvIP — DW на русском (@dw_russian) 24 февраля 2019 г.

На акції у Санкт-Петербурзі учасники маршу скандували: "Герої не вмирають", "Росія без Путіна", "Ні – війні" та "Путін – злодій".

Анастасия: "Меня и сотни тысячх таких же как, он научил как надо. Как надо быть, как надо бороться за то, что важно. Верьте только себе. Делайте как Борис Немцов". pic.twitter.com/SwsXEACFTx — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 24 февраля 2019 г.

У деяких містах Росії масові марші скасували. У Нижньому Новгороді організатори змушені були відмовитися від акції через заборону влади на проведення публічних заходів у центрі міста. Акція у пам'ять про Нємцова там відбудеться у вигляді одиночних пікетів.

Дивіться відео, як відбувався марш пам'яті Бориса Нємцова у Москві:

Хто такий Борис Нємцов? Відомий російський політик-опозиціонер, який критикував Володимира Путіна. Також він засуджував анексію Криму та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити підтримку прихильникам окупаційної влади Донбасу. Нємцова вбили 27 лютого 2015 року у центрі Москви пострілами у спину. Слідство так і не дало відповіді, хто замовив убивство Нємцова.

Смертельна аварія у Санкт-Петербурзі

Смертельна ДТП сталась на Невському проспекті у Санкт-Петербурзі у ніч проти 24 лютого. Автомобіль BMW X6 вилетів на тротуар і протаранив групу людей на пішохідній зоні. Загинули двоє людей, чоловік та жінка. Ще 4 осіб постраждали і потрапили до лікарні.

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Дуже схожа аварія трапилася у 2017 році в Україні – у Харкові на вулиці Сумській зіткнулися два авто. За кермом одного з них була 20-річна Олена Зайцева, і саме її автомобіль влетів у групу людей на пішохідному переході. Тоді загинули 6 людей.



Фото автомобіля-винуватця ДТП у Петербурзі

У Санкт-Петербурзі за кермом BMW X6 був нетверезий 29-річний уродженець Азербайджану Мурад Касимов – сам він зазнав незначних ушкоджень. Касимова затримали і з'ясували, що водійських прав його позбавили ще у 2018 році.

Дивіться відео ДТП на Невському в Петербурзі (18+!):

Вже відомі імена загиблих: 38-річна Євгенія Корнеєнкова з Москви і 40-річний американець Тодд Ешлі Кровел.

Близькі загиблих у Карпатах туристів поділилися спогадами

22 лютого до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів, які повідомили, що їх групі необхідна термінова допомога. Разом з рятувальниками група вирушила до рятувального посту, трьох осіб зі значними обмороженнями туди транспортували працівники ДСНС. Двоє туристів не подавали ознак життя.

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Один із загиблих – 26-річний мандрівник з Коломиї Роман Беркещук. Хлопець був програмістом, захоплювався автомобілями та найбільшою його стихією був альпінізм. Роман підкорив чимало гір, висотою понад чотири тисячі метрів, зокрема Монблан та Казбек. У травні 2019 року планував знову відправитися у французькі Альпи



Роман Беркещук на Монблані, висота – 4 тисячі 810 метрів

Близька подруга Романа Лілія Ткачук у коментарі 24 каналу розповіла, що він був доброю та віруючою людиною. Раніше очолював молодіжну християнську організацію "Діти світла" у Коломиї. За словами дівчини, у зимові походи хлопець ходив дуже часто, мав усе відповідне спорядження, на яке ніколи не шкодував грошей.

Він був одним із найбільш підготовлених у команді, що піднімалася на Піп Іван. Знаю, що керівнику, пану Павлу, стало погано. Тож Роман залишився з ним, щоб допомагати. Вони не дійшли до обсерваторії всього 500 метрів,

– прокоментувала Лілія.

Й додала, що коли прийшли рятувальники, хлопець ще був живий, а помер вже у них на руках.

Інший загиблий – багаторічний керівник коломийської Станції юних туристів 60-річний Павло Вінтоняк. Інформацію у Facebook підтвердила його донька Ярина, жінка також від імені сім'ї висловила співчуття родині Романа Беркещука.

"Тату, я бачила, як Ви самовіддано йшли назустріч життю. Як боролися й переживали за право дітей одержати ті знання та можливості, які відкривають двері туризму. Знання, які дають базу й опору в житті, формують стрижень людини", – зазначила Ярина Вінтонюк.

Як реагували соцмережі на перемогу Maruv

Співачка Maruv (Анна Корсун) перемогла в українському національному відборі на Євробачення-2019. Це викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж – від радості за співачку до нищівної критики. Адже Maruv неодноразово гастролювала в Росії і має заплановані там концерти.

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Попри перемогу Maruv, через виниклий довкола неї скандал Національна суспільна телерадіокомпанія ще остаточно не вирішила, чи відправляти співачку на Євробачення-2019.

#Eurovision Maruv? Серйозно? Українці, ви іпанулись? От тепер я реально переживаю за майбутні вибори ((( — Лана (Світлана) (@lana777009) 24 февраля 2019 г.

Меня бомбило вчера от нацотбора на Евровидение, сегодня меня бомбит от последствий. Оставьте Maruv в покое, она заслуживает этого шанса!

P. S. Притула - мразотный хам, не пускайте его на сцену.

У меня все — Энджи (@FolIia) 24 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно "объединять страны".Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

Кстати, сегодня узнала, что Украину представляет Maruv

и я очень рада, услышав об этом

Удачи ей — Яочень (@Johny_ohdaddy) 24 февраля 2019 г.



Карикатура на Maruv

Чому розгорівся скандал довкола участі Maruvу Євробаченні-2019? Maruv перемогла у фіналі Нацвідбору, проте чимало українців висловлюються проти виступу артистки на конкурсі від України. Причина – Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти в Росії аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами". При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Maruv наголосила, що хоче, "аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".