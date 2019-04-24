23:37
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса

      457 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 24 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 24 апреля в Украине и мире / Коллаж 24 канал

      В Украине с 1 мая на 300 гривен упадет цена на газ для населения. Россия упростила выдачу своих паспортов для жителей оккупированного Донбасса. "Самопомич" подготовила законопроект о президенте, его сейчас изучает команда Владимира Зеленского. Экс-президент Виктор Янукович подумывает над возвращением в Украину. Такими были главные новости 24 апреля в Украине и мире.

      Газ подешевеет

      "Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает цену на газ для населения, а именно – на 300 гривен за 1 тысячу кубометров. Поэтому украинцы будут платить 8,25 гривны за кубометр газа.

      Читайте также: Новая цена газа: ждать ли подешевения с новым президентом

      Почему тарифы на газ подешевеют?

      Премьер-министр Владимир Гройсман ранее выдвинул ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву – если тот не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о свей должности. По мнению главы правительства, цена на голубое топливо в Украине выше рыночной цены, поэтому должна быть ниже, чем 8,55 гривны за кубометр. Поэтому 22 апреля "Нафтогаз" все же согласился на ультиматум Гройсмана.

      ціна на газ щменшення 1 травня Україна населення
      Цена на газ упадет с 1 мая

      Паспорта для жителей Донбасса

      Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий украинского Донбасса. Теперь заявление на выдачу гражданства России от жителей оккупированного Донбасса должны рассматривать не дольше трех месяцев. Указ уже вступил в силу.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      Чтобы получить российское гражданство, украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать ряд документов. Для этого не нужны обязательные экзамены или обязательно проживать в России более 5 лет. Главными условиями будут "паспорта" "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

      Путин назвал свой указ вопросом сугубо гуманитарного характера и заверил, что Россия не хочет создавать никаких проблем Украине и будущему президенту Владимиру Зеленскому, который победил на выборах.

      Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории "Донецкой и Луганской республик", вообще лишены каких-либо гражданских прав, – это переходит все границы с точки зрения прав человека. Это вопрос сугубо гуманитарного характера,
      – сказал Путин.

      російські паспорти жителі окупованого Донбасу указ Путін
      В МИД Украины призывают жителей Донбасса не брать российские паспорта

      Как отреагировала Украина?

      Читайте также: РФ посягает на ваше будущее, – Климкин призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта

      Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа Путина, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

      "По поручению Порошенко уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности минским договоренностям!" – написал постпред в Twitter.

      Совбез ООН соберет 25 апреля заседание из-за указа Путина о паспортах России для жителей оккупированного Донбасса. Заседание стартует в 22:00 по киевскому времени.

      Скандальный указ хозяина Кремля также осудил ряд стран мира: Литва, Латвия и США.

      КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ НА УКАЗ ПУТИНА ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ:​

      Проект закона о президенте

      Парламентская фракция "Самопомич" подготовила законопроект "О президенте". Новоизбранный президент Украины вместе с парламентом должен решить, как будет урегулирована деятельность главы государства.

      Депутат от фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что Украина уже 28 лет сначала выбирает президентов, любит их, а потом выгоняет, а некоторых даже бесславно.

      Читайте также: "Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно

      А все потому, что президент в Украине как институт является неурегулированным. Это выгодно не президентам, не государству, не людям, а олигархической клетке, которая руководит страной 28 лет,
      – заявил политик.

      По словам Березюка, команда Зеленского сейчас очень тщательно изучает этот законопроект. У них уже есть десятки замечаний по этому поводу.

      "Это означает, что они (штаб Зеленского, – 24 канал) серьезно к этому относятся", – подчеркнул Березюк.

      Что предусматривает законопроект "О президенте"?

      • Президент не может предлагать своих людей на должность премьер-министра.
      • Президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. Он не может указывать в своем представлении других кандидатов, кроме тех, которых предложила коалиция.
      • Президент не имеет права назначать директора НАБУ и главу Госбюро расследований.
      • Из подчинения президента предлагают забрать Службу безопасности и передать ее премьер-министру.

      Янукович возвращается?

      Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Украину – и его юристы активно над этим работают. Однако они говорят, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского с желанием Януковича не связана.

      Читайте также: Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах: реакция штаба кандидата

      Янукович будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный судебный приговор, рассказал его адвокат Виталий Сердюк.

      Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же, как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться,
      – утверждает адвокат.

      Віктор Унукович Україна повернення
      Янукович хочет вернуться в Украину, однако точной даты не называет

      Адвокат Януковича также заявил, что тот "на территории России находится временно и вынужденно". По его словам, "защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер".

      При этом Сердюк отметил, что после смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Януковича перестанет быть политизированным.

      В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители готовы встретить Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.

      Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками, – написал он.

      blog_ava
      Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донбасса: как отреагировали Украина и мир
      сегодня
      2985
      Теги: Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Виктор Янукович Президент Украины Законодательство Самопомич Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      сегодня , 22:14 Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса
      456
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      сегодня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 338
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      сегодня , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 488
      "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      сегодня , 20:35 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в чемпионате Украины
      212
      Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      сегодня , 19:30 Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле на сегодня
      Світлана Попова 812
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Какие кроссоверы выбирают украинцы: топ-10
       17 августа 2018 , 17:45
      Tesla установит зарядные станции в Киеве в 2019 году
       27 декабря 2018 , 11:55
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук