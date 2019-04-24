Главные новости 24 апреля: удешевление газа в Украине, паспорта России для жителей Донбасса

В Украине с 1 мая на 300 гривен упадет цена на газ для населения. Россия упростила выдачу своих паспортов для жителей оккупированного Донбасса. "Самопомич" подготовила законопроект о президенте, его сейчас изучает команда Владимира Зеленского. Экс-президент Виктор Янукович подумывает над возвращением в Украину. Такими были главные новости 24 апреля в Украине и мире.

Газ подешевеет

"Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает цену на газ для населения, а именно – на 300 гривен за 1 тысячу кубометров. Поэтому украинцы будут платить 8,25 гривны за кубометр газа.

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Почему тарифы на газ подешевеют?

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее выдвинул ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву – если тот не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о свей должности. По мнению главы правительства, цена на голубое топливо в Украине выше рыночной цены, поэтому должна быть ниже, чем 8,55 гривны за кубометр. Поэтому 22 апреля "Нафтогаз" все же согласился на ультиматум Гройсмана.



Цена на газ упадет с 1 мая

Паспорта для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий украинского Донбасса. Теперь заявление на выдачу гражданства России от жителей оккупированного Донбасса должны рассматривать не дольше трех месяцев. Указ уже вступил в силу.

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Чтобы получить российское гражданство, украинцы, проживающие на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать ряд документов. Для этого не нужны обязательные экзамены или обязательно проживать в России более 5 лет. Главными условиями будут "паспорта" "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

Путин назвал свой указ вопросом сугубо гуманитарного характера и заверил, что Россия не хочет создавать никаких проблем Украине и будущему президенту Владимиру Зеленскому, который победил на выборах.

Терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории "Донецкой и Луганской республик", вообще лишены каких-либо гражданских прав, – это переходит все границы с точки зрения прав человека. Это вопрос сугубо гуманитарного характера,

– сказал Путин.



В МИД Украины призывают жителей Донбасса не брать российские паспорта

Как отреагировала Украина?

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Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа Путина, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности минским договоренностям!" – написал постпред в Twitter.

Совбез ООН соберет 25 апреля заседание из-за указа Путина о паспортах России для жителей оккупированного Донбасса. Заседание стартует в 22:00 по киевскому времени.

Скандальный указ хозяина Кремля также осудил ряд стран мира: Литва, Латвия и США.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ НА УКАЗ ПУТИНА ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ:​ 18:58 Кремль готовит аннексию Донбасса, – Порошенко о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

19:05 У Зеленского прокомментировали указ Путина о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса Проект закона о президенте Парламентская фракция "Самопомич" подготовила законопроект "О президенте". Новоизбранный президент Украины вместе с парламентом должен решить, как будет урегулирована деятельность главы государства. Депутат от фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что Украина уже 28 лет сначала выбирает президентов, любит их, а потом выгоняет, а некоторых даже бесславно. Читайте также: "Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно А все потому, что президент в Украине как институт является неурегулированным. Это выгодно не президентам, не государству, не людям, а олигархической клетке, которая руководит страной 28 лет,

– заявил политик. По словам Березюка, команда Зеленского сейчас очень тщательно изучает этот законопроект. У них уже есть десятки замечаний по этому поводу. "Это означает, что они (штаб Зеленского, – 24 канал) серьезно к этому относятся", – подчеркнул Березюк. Что предусматривает законопроект "О президенте"? Президент не может предлагать своих людей на должность премьер-министра.

Президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложению коалиции депутатских фракций. Он не может указывать в своем представлении других кандидатов, кроме тех, которых предложила коалиция.

Президент не имеет права назначать директора НАБУ и главу Госбюро расследований.

Из подчинения президента предлагают забрать Службу безопасности и передать ее премьер-министру. Янукович возвращается? Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Украину – и его юристы активно над этим работают. Однако они говорят, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского с желанием Януковича не связана. Читайте также: Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах: реакция штаба кандидата Янукович будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный судебный приговор, рассказал его адвокат Виталий Сердюк. Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же, как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться,

– утверждает адвокат.