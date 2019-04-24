Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
В Україні з 1 травня на 300 гривень впаде ціна на газ для населення. Росія спростила видачу своїх паспортів для жителів окупованого Донбасу. "Самопоміч" підготувала законопроект про президента, його зараз вивчає команда Володимира Зеленського. Екс-президент Віктор Янукович подумує над поверненням в Україну. Такими були головні новини 24 квітня в Україні та світі.
Газ подешевшає
"Нафтогаз України" з 1 травня знижує ціну на газ для населення, а саме – на 300 гривень за 1 тисячу кубометрів. Тож українці платитимуть 8,25 гривні за кубометр газу.
Читайте також: Нова ціна газу: чи чекати подешевшання з новим президентом
Чому тарифи на газ подешевшають?
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше висунув ультиматум голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо той не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. На думку глави уряду, ціна на блакитне паливо в Україні є вищою за ринкову ціну, тому має бути нижчою, ніж 8,55 гривні за кубометр. Тож 22 квітня "Нафтогаз" все ж погодився на ультиматум Гройсмана.
Ціна на газ впаде з 1 травня
Паспорти для жителів Донбасу
Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій українського Донбасу. Тепер заяву на видачу громадянства Росії від жителів окупованого Донбасу повинні розглядати не довше трьох місяців. Указ вже набув чинності.
Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
Щоб отримати російське громадянство, українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати низку документів. Для цього не потрібні обов'язкові іспити чи обов’язково проживати в Росії понад 5 років. Головними умовами будуть "паспорти" "ЛНР" і "ДНР" та здача українського паспорта.
Путін назвав свій указ питанням суто гуманітарного характеру і запевнив, що Росія не хоче створювати жодних проблем Україні та майбутньому президенту Володимирові Зеленському, який переміг на виборах.
Терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території "Донецької та Луганської республік", взагалі позбавлені якихось цивільних прав, – це переходить усі межі з погляду прав людини. Це питання суто гуманітарного характеру,
– сказав Путін.
В МЗС України закликають жителів Донбасу не брати російські паспорти
Як відреагувала Україна?
Читайте також: РФ зазіхає на ваше майбутнє, – Клімкін закликав жителів Донбасу не приймати російські паспорти
Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через указ Путіна, повідомив постійний представник України при Організації Володимир Єльченко.
"За дорученням Порошенка вже звернулися до Ради безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою безпеки мінським домовленостям!" – написав постпред в Twitter.
Радбез ООН збере 25 квітня засідання через указ Путіна про паспорти Росії для жителів окупованого Донбасу. Засідання стартує о 22:00 за київським часом.
Скандальний указ господаря Кремля також засудила низка країн світу: Литва, Латвія та США.
Проект закону про президента
Парламентська фракція "Самопоміч" підготувала законопроект "Про президента". Новообраний президент України разом з парламентом має вирішити, як буде врегульована діяльність глави держави.
Депутат від фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів, що Україна вже 28 років спершу вибирає президентів, любить їх, а потім виганяє, а деяких навіть безславно.
Читайте також: "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо
А все тому, що президент в Україні як інституція є неврегульованою. Це вигідно не президентам, не державі, не людям, а олігархічній клітці, яка керує країною 28 років,
– заявив політик.
За словами Березюка, команда Зеленського зараз дуже ретельно вивчає цей законопроект. У них вже є десятки зауважень щодо цього.
"Це означає, що вони (штаб Зеленського, – 24 канал) серйозно до цього ставляться", – наголосив Березюк.
Що передбачає законопроект "Про президента"?
- Президент не може пропонувати своїх людей на посаду прем'єр-міністра.
- Президент вносить подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. Він не може вказувати у своєму поданні інших кандидатів, окрім тих, яких запропонувала коаліція.
- Президент не має права призначати директора НАБУ та голову Держбюро розслідувань.
- З підпорядкування президента пропонують забрати Службу безпеки та передати її прем'єр-міністру.
Янукович повертається?
Екс-президент України Віктор Янукович хоче повернутися в Україну – і його юристи активно над цим працюють. Однак вони кажуть, що перемога на президентських виборах Володимира Зеленського із бажанням Януковича не пов’язана.
Читайте також: Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах: реакція штабу кандидата
Янукович домагатиметься зняття всіх звинувачень і оскаржить вже винесений судовий вирок, розповів його адвокат Віталій Сердюк.
Справді, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Віктора Януковича. Так само, як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і будемо боротися,
– стверджує адвокат.
Янукович хоче повернутися в Україну, проте точної дати не називає
Адвокат Януковича також заявив, що той "на території Росії перебуває тимчасово і вимушено". За його словами, "захист робить усе, щоб відновити його права і довести, що всі звинувачення мали політичний, а не правовий характер".
При цьому Сердюк зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.
У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці готові зустріти Януковича в Україні з судовим вироком і обвинуваченням в організації розстрілів євромайданівців у 2014 році.
Тому чекаємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками, – написав він.