Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу

В Україні з 1 травня на 300 гривень впаде ціна на газ для населення. Росія спростила видачу своїх паспортів для жителів окупованого Донбасу. "Самопоміч" підготувала законопроект про президента, його зараз вивчає команда Володимира Зеленського. Екс-президент Віктор Янукович подумує над поверненням в Україну. Такими були головні новини 24 квітня в Україні та світі.

Газ подешевшає

"Нафтогаз України" з 1 травня знижує ціну на газ для населення, а саме – на 300 гривень за 1 тисячу кубометрів. Тож українці платитимуть 8,25 гривні за кубометр газу.

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Чому тарифи на газ подешевшають?

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше висунув ультиматум голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву – якщо той не знизить вартість газу до 24 квітня, то може забути про свою посаду. На думку глави уряду, ціна на блакитне паливо в Україні є вищою за ринкову ціну, тому має бути нижчою, ніж 8,55 гривні за кубометр. Тож 22 квітня "Нафтогаз" все ж погодився на ультиматум Гройсмана.



Ціна на газ впаде з 1 травня

Паспорти для жителів Донбасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій українського Донбасу. Тепер заяву на видачу громадянства Росії від жителів окупованого Донбасу повинні розглядати не довше трьох місяців. Указ вже набув чинності.

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Щоб отримати російське громадянство, українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати низку документів. Для цього не потрібні обов'язкові іспити чи обов’язково проживати в Росії понад 5 років. Головними умовами будуть "паспорти" "ЛНР" і "ДНР" та здача українського паспорта.

Путін назвав свій указ питанням суто гуманітарного характеру і запевнив, що Росія не хоче створювати жодних проблем Україні та майбутньому президенту Володимирові Зеленському, який переміг на виборах.

Терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території "Донецької та Луганської республік", взагалі позбавлені якихось цивільних прав, – це переходить усі межі з погляду прав людини. Це питання суто гуманітарного характеру,

– сказав Путін.



В МЗС України закликають жителів Донбасу не брати російські паспорти

Як відреагувала Україна?

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Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через указ Путіна, повідомив постійний представник України при Організації Володимир Єльченко.

"За дорученням Порошенка вже звернулися до Ради безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою безпеки мінським домовленостям!" – написав постпред в Twitter.

Радбез ООН збере 25 квітня засідання через указ Путіна про паспорти Росії для жителів окупованого Донбасу. Засідання стартує о 22:00 за київським часом.

Скандальний указ господаря Кремля також засудила низка країн світу: Литва, Латвія та США.