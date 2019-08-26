Главные новости за 26 августа: обстрел из гранатомета в Киеве, подробности о работе новой Рады

В центре Киева из гранатомета обстреляли здание компании "Мостострой". Состоялось заседание подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ІХ созыва, на котором избранные нардепы приняли ряд громких решений. Элладская церковь, являющаяся частью Греческой, собирается признать новообразованную Православную церковь Украины. Такими были главные новости 26 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Из гранатомета обстреляли "Мостобуд" в Киеве

В ночь на 26 августа в центре Киева возле главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что это неизвестные из гранатомета обстреляли здание компании "Мостобуд", которая действует в странах СНГ и в Украине и занимается строительством мостов, мостовых сооружений, эстакад, тоннелей и развязок.

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Правоохранители, прибывшие на место инцидента, неподалеку обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета. Предварительно, стреляли злоумышленники из РПГ-7.

В итоге снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Отметим, что, кроме "Мостобуда", здесь располагаются офисы других компаний.

Место обстрела здания компании "Мостобуд" в центре Киева

Кроме того, взрыв был настолько сильным, что его почувствовали жители не только соседних домов, но и всего района. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

После выстрела злоумышленники, по данным СМИ, скрылись на мопеде в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают правоохранители, из-за чего в Киеве ввели план "Сирена". В полиции говорят, что на поиск стрелков бросили весь личный состав полиции столицы, также они обрабатывают видео с камер наблюдения. В то же время полиция открыла уголовное производство, согласно которому стрелкам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Смотрите сюжет 24 канала об обстреле из гранатомета в центре Киева

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Какой будет новая Верховная Рада

Скорее всего, коалицию в новой Верховной Раде будут составлять президентская партия "Слуга народа" вместе с "Голосом" и "Батькивщиной". Как отметил представитель ЕС Артур Герасимов, сейчас именно между этими политсилами происходит наибольшее сотрудничество.

Что касается комитетов, по словам лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, 4 из них предложат возглавить оппозиции, правда, кто именно сейчас находится в оппозиции, он сказать не может. По информации корреспондента 24 канала, депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович уже сообщил, что им предложили возглавить комитет по вопросам свободы слова.

Также стало известно, что комитет евроинтеграции может возглавить нынешний вице-премьер-министер по вопросам евроинтеграции и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, а временную специальную комиссию по вопросам ветеранов – известная волонтер Яна Зинкевич. Обе выбранные парламентарши будут представлять "Европейскую солидарность".

Что касается первых законопроектов новой Рады, то они будут касаться многочисленных изменений в Конституцию, в частности вопросов сокращения численности депутатов и снятия депутатской неприкосновенности. А одними из первых налоговых инициатив профильного комитета Верховной Рады могут стать система "е-чек" и возможность так называемого "кэшбека" за покупки для граждан.

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ПЦУ признают в мире

Элладская церковь, входящая в состав Греческой, созвала Синод, на повестке дня которого будет стоять вопрос признания Православной церкви Украины. Продлится заседание духовенства три дня – до 28 августа. Соответственно, Элладская церковь может стать первой после Вселенского патриархата, которая признает автокефальную православную церковь Украины.

К слову, ранее вопрос признания ПЦУ уже рассматривали Болгарская, Грузинская, Румынская, Чешская, Словацкая и Албанский церкви. Но из-за разногласий среди тамошнего духовенства к согласию до сих пор и не пришли. Взамен Русская, Сербская и Польская православные церкви отказались признавать украинскую автокефалию.

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Вторая свадьба Зибровых

Знаменитый украинский певец Павел Зибров и его возлюбленная Марина во второй раз пошли к алтарю. Так пара решила отметить 25-летие своего брака, или же серебряную свадьбу.

Дату для роскошной церемонии звездные супруги выбрали не случайно. Обменяться клятвами Павел Зибров с любимой решили в 60-й день рождения Марины – 25 августа.

Торжественная церемония прошла в одном из элитных ресторанов на Киевщине. Павел Зибров пришел на праздник в роскошном светлом костюме и бутоньеркой жениха. А вот Марина предстала перед гостями в пышном свадебном платье без фаты. Женщина, как и любая невеста, держала в руках нежный букет из любимых цветов, которые ей подарил артист.

Я благодарю судьбу, что 25 лет назад встретил Марину. Думаю, что я именно тебя искал, но все же ты меня нашла, взяла за шиворот и забрала в плен любви. Спасибо тебе за дочку, за то, что ты всегда рядом со мной, терпишь меня. Спасибо, что у нас все получается, как в хорошей песни: я с тобой в счастье и добре живу,

– трогательно сказал Павел Зибров во время церемонии.