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      Головні новини за 26 серпня: обстріл з гранатомета у Києва, деталі щодо роботи нової Ради

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      Новини України сьогодні 26 серпня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 26 серпня: у Києві з гранатомета стріляли в "Мостобуд", нові подробиці щодо роботи Верховної Ради / Колаж 24 каналу

      У центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю компанії "Мостобуд". Відбулося засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання, на якому обрані нардепи ухвалили низку гучних рішень. Елладська церква, що є частиною Грецької, збирається визнати новостворену Православну церкву України. Такими були головні новини 26 липня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

      З гранатомета обстріляли "Мостобуд" у Києві

      Уночі проти 26 липня у центрі Києва поблизу головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка пролунав вибух. Згодом стало відомим, що це невідомі з гранатомета обстріляли будівлю компанії "Мостобуд", що діє у країнах СНД і в Україні та займається будівництвом мостів, мостових споруд, естакад, тунелів та розв'язок.

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      Правоохоронці, що прибули на місце інциденту, неподалік виявили відстріляний тубус від гранатомета. Попередньо, стріляли зловмисники з РПГ-7.

      У підсумку снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкодило вікна на третьому та п’ятому поверхах. Зауважимо, що, окрім "Мостобуду", тут розташовуються офіси інших компаній. 

      Місце обстрілу будівлі компанії "Мостобуд" у центрі Києва 

      Крім того, вибух був настільки сильним, що його відчули жителі не лише сусідніх будинків, а й всього району. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Після пострілу зловмисники, за даними ЗМІ, зникли на мопеді у невідомому напрямку. Наразі їх розшукують правоохоронці, через що у Києві ввели план "Сирена". У поліції кажуть, що на пошук стрільців кинули весь особовий склад поліції столиці, також вони опрацьовують відео з камер спостереження. Водночас поліція відкрила кримінальне провадження, відповідно до якого стрільцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна.

      Дивіться сюжет 24 каналу про обстріл з гранатомета у центрі Києва 

      До речі, адвокату-антикорупціонеру погрожують: під двері принесли вінки, труну та сокиру 

      Якою буде нова Верховна Рада 

      Найімовірніше, коаліцію у новій Верховній Раді складатимуть президентська партія Слуга народу" разом із "Голосом" і "Батьківщиною". Як зауважив представник ЄС Артур Герасимов, наразі саме між цими політсилами відбувається найбільша співпраця.

      Щодо комітетів, за словами лідера «Слуги народу» Дмитра Разумкова, 4 з них запропонують очолити опозиції, щоправда, хто саме зараз перебуває в опозиції, він сказати не може. За інформацією кореспондентки 24 каналу, депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович вже повідомив, що їм запропонували очолити комітет з питань свободи слова.

      Також стало відомим, що комітет з євроінтеграції може очолити нинішня віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та новообрана депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе, а тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів – відома волонтерка Яна Зінкевич. Обидві обрані парламентарки представлятимуть «Європейську солідарність».

      Щодо перших законопроектів нової Ради, то вони стосуватимуться численних змін до Конституції, зокрема питань скорочення чисельності депутатів і зняття депутатської недоторканості. А одними з перших податкових ініціатив профільного комітету Верховної Ради можуть стати система "е-чек" та можливість так званого "кешбеку" за покупки для громадян.

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      ПЦУ визнають у світі 

      Елладська церква, що входить до складу Грецької, скликала Синод, на порядку денному якого стоятиме питання визнання Православної церкви України. Триватиме засідання духівництва три дні – до 28 серпня. Відтак, Елладська церква може стати першою після Вселенського патріархату, яка визнає автокефальну Православну церкву України.

      До слова, раніше питання визнання ПЦУ вже розглядали Болгарська, Грузинська, Румунська, Чеська, Словацька та Албанська церкви. Та через розбіжності серед тамтешнього духівництва згоди досі ще і не дійшли. Натомість Російська, Сербська та Польська православні церкви відмовилися визнавати українську автокефалію.

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      Друге весілля Зібрових 

      Знаменитий український співак Павло Зібров та його кохана Марина вдруге пішли до вівтаря. Так пара вирішила відзначити 25-річчя свого шлюбу, або ж срібне весілля.

      Дату для розкішної церемонії зіркове подружжя обрало не випадково. Обмінятись клятвами Павло Зібров з коханою вирішили у 60-ий день народження Марини – 25 серпня.

      Урочиста церемонія пройшла в одному з елітних ресторанів на Київщині. Павло Зібров прийшов на свято у розкішному світлому костюмі та бутоньєркою нареченого. А от Марина постала перед гостями у пишній весільній сукні без фати. Жінка, як і будь-яка наречена, тримала у руках ніжний букет з улюблених квітів, які їй подарував артист.

      Я дякую долі, що 25 років тому зустрів Марину. Думаю, що я саме тебе шукав, але все ж ти мене знайшла, взяла за шкірки та забрала у полон кохання. Дякую тобі за доньку, за те, що ти завжди поряд зі мною, терпиш мене. Дякую, що у нас все вдається, як в хорошій пісні: я з тобою в щасті і добрі живу,
      – зворушливо сказав Павло Зібров під час церемонії. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ЩАСЛИВІ РАЗОМ ️ #25

      A post shared by Павло Зібров (@pavlo_zibrov) on

       

      blog_ava
      У "Слузі народу" назвали перші податкові ініціативи нової Ради
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      Теги: Конфлікт у ПЦУ Верховна Рада Кримінальні новини Вибух Новини Києва Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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