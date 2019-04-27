Главные новости 27 апреля: скандал вокруг "паспортного указа" Путина, сошел Благодатный огонь

Президент РФ Путин собирается выдавать российские паспорта всем украинцам. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Украина готовит против России жесткий пакет санкций. Суд остановил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины. Почетный патриарх Филарет прокомментировал решение суда приостановить переименование УПЦ МП. Такими были главные новости субботы, 27 апреля, в Украине и мире.

Путин собрался выдавать паспорта РФ всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что думает над предоставлением российского гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а и всем украинцам. И назвал "страшилками" заявления о том, что упрощенная паспортизация оккупированного Донбасса будет дорого стоить российскому бюджету.

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"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", – сказал Путин на пресс-конференции. И добавил, что решение о гражданстве не было спонтанным.

Мы все посчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы считаем, может претендовать на наше гражданство,

– заявил Путин.

К тому же, руководитель России считает, что украинцы, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, смогут получать пенсии и в Украине, и в России. Мол, российские пенсионеры не будут считать это несправедливостью.



Путин намекнул, что будет приглашать всех украинцев получить российский паспорт

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. В Евросоюзе и США осудили решение Путина.

Украина готовит против России жесткий пакет санкций

Тем временем украинские дипломаты готовят против Российской Федерации пакет новых санкций из-за решения Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины.

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В интервью телеканалу "Интер" министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Киев потребует не персональных санкций, а более жестких – секторальных или экономических.



Климкин заявил, что санкции против России должны быть масштабнее

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России", – говорится в сообщении пресс-службы МИД в Twitter.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на #РФ, а також підготовкою додаткових УА санкцій проти Росії: секторальних та економічних", - @PavloKlimkin під час інтерв'ю на @InterTvUa. pic.twitter.com/8mlsRiKrB5 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 апреля 2019 г.

Однако пока не известны конкретные детали будущих санкций. "Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", – пояснил Климкин.

О скандальном указе и перспективах его воплощения – в видео 24 канала:

Суд остановил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева запретил конкурсной комиссии отбирать кандидатов в Европейский суд по правам человека от Украины.

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Суд выдал постановление из-за несоответствия процедуры международным стандартам. В частности, сроки проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Что известно о Европейском суде по правам человека?ЕСПЧ – это международный судебный орган, решения которого распространяются на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод. В ЕСПЧ входят 47 судей – по одному представителю от каждой страны.

Почему нужен новый судья от Украины в ЕСПЧ?

В июне 2019 истекают полномочия судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской. Поэтому Украина должна определить трех кандидатов на должность путем конкурса. После внутреннего конкурса кандидатов подают на рассмотрение парламентской ассамблеи Совета Европы.

Что означает определение суда?

Конкурсная комиссия после решения суда не может принимать документы от желающих стать судьями ЕСПЧ от Украины, проводить их тестирование, собеседования и отбирать кандидатов. Кроме того, председатель комиссии теперь не может подать список судей-кандидатов в Министерство иностранных дел и делать что-либо для проведения конкурса. Отметим, что постановление суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Кто подал иск в суд?

Истцом к конкурсной комиссии является директор Центра стратегических дел союза Михаил Тарахкало. Также Украинский Хельсинский союз по правам человека считает, что конкурс судьи в ЕСПЧ в Украине проводят с грубыми нарушением требований, которые устанавливает Совет Европы и законы Украины.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня тысячи верующих со всего мира стали свидетелями схождения Благодатного огня.

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Схождение произошло около 14:30 по киевскому времени. На событии присутствовали тысячи паломников со всего мира. Патриарх Иерусалимский Феофил находился в кувуклии один, а после появления Благодатного огня сразу передал его верующим.

Thousands taking part in the #HolyFire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in #Jerusalem's old city. pic.twitter.com/M3dytGgWqK — Israel ישראל (@Israel) 27 апреля 2019 г.

Сейчас на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, потому что в аэропорт отправляются сотни делегаций со всего мира.

Kolejny raz: Mamy to! :) Święty Ogień zszedł w Jerozolimie, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz dotrze do wszystkich stron świata od Baku do Toronto. Chrystus Zmartwychwstał, Jerozolima to pierwsze miejsce na świecie, gdzie słowa te zostały ogłoszone. pic.twitter.com/ItzHhh367C — Dariusz Płochocki (@DPPlochocki) 27 апреля 2019 г.

К слову, украинская делегация, которая состоит из 30 человек, также находится в Иерусалиме. Благодатный огонь доставят в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит настоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Что такое Благодатный огонь?Ежегодно в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме происходит одно из важнейших событий для христиан восточного обряда – схождение Благодатного огня. Чудо можно увидеть в храме Гроба Господня, где, согласно священным писаниям, воскрес Иисус Христос. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Филарет высказался о решении суда о переименовании УПЦ МП

Решение Окружного суда Киева о приостановлении процесса переименования УПЦ Московского патриархата – не на пользу украинскому государству и народу. Украинские суды нуждаются в реформе. Об этом сказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

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Таким образом суд удовлетворил иск УПЦ МП об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому она должна изменить официальное название до 26 апреля 2019 года. Комментируя это, Филарет отметил, что украинские суды, к большому сожалению, несправедливые.

И поэтому я не уверен, что это решение является справедливым и в интересах украинского государства и украинского народа. Наши суды надо реформировать, чтобы они были справедливыми судами, а не пристраивались к тем или иным политическим силам. Я верю в победу правды,

– сказал Почетный патриарх.

Отметим, согласно приказу Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года Киевская митрополия УПЦ МП и ряд других церквей должны внести изменения в свои названия. Однако в марте Киевская Митрополия УПЦ МП подала иск к Министерству культуры Украины, чтобы отменить это требование.