Головні новини 27 квітня: скандал навколо "паспортного указу" Путіна, зійшов Благодатний вогонь

Президент РФ Путін збирається видавати російські паспорти усім українцям. У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Україна готує проти Росії жорсткий пакет санкцій. Суд зупинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України. Почесний патріарх Філарет прокоментував рішення суду призупинити перейменування УПЦ Московського патріархату. Такими були головні новини суботи, 27 квітня, в Україні та світі.

Путін зібрався видавати паспорти РФ усім українцям

Президент Росії Володимир Путін заявив, що думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, а й усім українцям. І назвав "страшилками" заяви про те, що спрощена паспортизація окупованого Донбасу дорого коштуватиме російському бюджету.

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"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", – сказав Путін на прес-конференції. І додав, що рішення про громадянство не було спонтанним.

Ми все порахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство,

– заявив Путін.

До того ж, керівник Росії вважає, що українці, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, зможуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії. Мовляв, російські пенсіонери не будуть вважати це несправедливістю.



Путін натякнув, що запрошуватиме всіх українців отримати російський паспорт

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. У Євросоюзі та США засудили рішення Путіна.

Україна готує проти Росії жорсткий пакет санкцій

Тим часом українські дипломати готують проти Російської Федерації пакет нових санкцій через рішення Володимира Путіна видавати російські паспорти жителям окупованих територій України.

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У інтерв'ю телеканалу "Інтер" міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Київ вимагатиме не персональних санкцій, а більш жорстких – секторальних або економічних.



Клімкін заявив, що санкції проти Росії повинні бути масштабнішими

"Зараз дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на Росію, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії", – йдеться у повідомлені прес-служби МЗС у Twitter.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на #РФ, а також підготовкою додаткових УА санкцій проти Росії: секторальних та економічних", - @PavloKlimkin під час інтерв'ю на @InterTvUa. pic.twitter.com/8mlsRiKrB5 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 апреля 2019 г.

Однак наразі не відомо про конкретні деталі майбутніх санкцій. "Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", – пояснив Клімкін.

Про скандальний указ і перспективи його втілення – у відео 24 каналу:

Суд зупинив конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Конкурсній комісії відбирати кандидатів до Європейського суду з прав людини від України.

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Суд видав ухвалу через невідповідність процедури міжнародним стандартам. Зокрема, терміни проведення конкурсу порушують рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

Що відомо про Європейський суд з прав людини?ЄСПЛ – це міжнародний судовий орган, рішення якого поширюються на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. До ЄСПЛ входять 47 суддів – по одному представнику від кожної країни.

Чому потрібен новий суддя від України до ЄСПЛ?

У червні 2019 спливають повноваження судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської. Тож Україна має визначити трьох кандидатів на посаду шляхом конкурсу. Після внутрішнього конкурсу кандидатів подають на розгляд Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Що означає ухвала суду?

Конкурсна комісія після рішення суду не може приймати документи від охочих стати суддями ЄСПЛ від України, проводити їхнє тестування, співбесіди та відбирати кандидатів. Крім того, голова комісії тепер не може подати список суддів-кандидатів до Міністерства закордонних справ та робити будь-що для проведення конкурсу. Зазначимо, що ухвала суду не є остаточною і може бути оскаржена.

Хто подав позов до суду?

Позивачем до Конкурсної комісії є директор Центру стратегічних справ спілки Михайло Тарахкало. Також Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає, що конкурс судді до ЄСПЛ в Україні проводять з грубими порушенням вимог, які встановлює Рада Європи та закони України.

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього тисячі вірян з усього світу стали свідками сходження Благодатного вогню.

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Сходження відбулося близько 14:30 за київським часом. На події були присутні тисячі паломників з усього світу. Патріарх Єрусалимський Феофіл перебував у кувуклії один, а після появи Благодатного вогню одразу передав його вірянам.

Thousands taking part in the #HolyFire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in #Jerusalem's old city. pic.twitter.com/M3dytGgWqK — Israel ישראל (@Israel) 27 апреля 2019 г.

Зараз на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо до аеропорту вирушають сотні делегацій з усього світу.

Kolejny raz: Mamy to! :) Święty Ogień zszedł w Jerozolimie, gdzie wszystko się zaczęło. Teraz dotrze do wszystkich stron świata od Baku do Toronto. Chrystus Zmartwychwstał, Jerozolima to pierwsze miejsce na świecie, gdzie słowa te zostały ogłoszone. pic.twitter.com/ItzHhh367C — Dariusz Płochocki (@DPPlochocki) 27 апреля 2019 г.

До слова, українська делегація, яка складається з 30 осіб, також перебуває в Єрусалимі. Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Що таке Благодатний вогонь?Щорічно в суботу напередодні православної Пасхи в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій для християн східного обряду – сходження Благодатного вогню. Чудо можна побачити у храмі Гробу Господнього, де, згідно зі Священним Писанням, воскрес Ісус Христос. Потім християни поширюють вогонь свічками і спеціальними лампами по всьому світу.

Філарет висловився про рішення суду щодо перейменування УПЦ МП

Рішення Окружного суду Києва щодо призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату – не на користь українській державі та народу. Українські суди потребують реформи. Про це сказав почесний патріарх Православної церкви України Філарет.