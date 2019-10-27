Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ

Оружие, что находилась в распоряжении добровольцев в Золотом вывезли после визита Зеленского на передовую. Президент заявил, что разведение войск на Донбассе необходимо для решения конфликта дипломатическим путем. Президент США сообщил о ликвидации лидера "Исламского государства". Грановский получил визу для переезда в Израиль. Такими были главные новости воскресенья, 27 октября.

Главные новости за сегодня в Украине и мире:

Зеленский в Золотом: новые подробности

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Оружие, находившееся в распоряжении добровольцев в Золотом, уже вывезли 27 октября. Произошло это после визита Владимира Зеленского на передовую. Об этом говорилось на видео, которое опубликовали на фейсбук-странице Президента Украины Владимира Зеленского.

В Золотом-4, что на Луганщине, президент провел двое суток. В частности, встретился с добровольцами, которые выступают против разведения сил. В "итоговом" видео скандальный диалог между главой государства и добровольцами показали подробно.

Смотрите опубликованное президентом видео разговора с добровольцами

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском необходимо для попытки решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Президент считает, что этот путь надо хотя бы попробовать.

Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным. Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг.

По его словам, пока стреляет оружие, экономики не будет.

Что известно о добровольцах в Золотом?

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.

Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей.

Однако в Командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.

Что говорят сами добровольцы?

После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их от туда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.

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Что известно о разведении сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также Боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения, украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое

и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвод войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал

Смерть лидера "Исламского государства"

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Президент США на спец-конференции сообщил о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Операцию провели в сирийской провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией.



Абу Бакр аль-Багдади / скриншот с видео

Дональд Трамп подчеркнул, что останки тела аль-Багдади были разбросаны в тоннеле, куда он сбежал во время преследования. Он также поблагодарил за помощь в операции Россию, Сирию, Турцию, Ирак и сирийских курдов.

Отметим, что в операции участвовали 8 вертолетов американской армии. По словам Трампа, сирийские курды помогли успеху операции сбором разведывательной информации.

Остатки зданий, уничтоженных во время спецоперации / Getty Images

Что такое "Исламское Государство"?

Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитский джихадизм. "ИГИЛ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского суннитского государства. Особенно, ИГИЛ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда.



Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.

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Что известно об Абу Бакра аль-Багдади?

Родился он в Ираке. В свое время был священнослужителем, однако впоследствии стал активным участником сопротивления против действий США на его Родине, в частности после свержения режима лидера страны Саддама Хусейна.

В 2010 году аль-Багдади возглавил организацию "Исламское Государство Ирака", которая после объединения с сирийским филиалом "Аль-Каиды" стала "Исламским Государством Ирака и Леванта". Сегодня же ее знают как просто "Исламское государство". На протяжении последних пяти лет он скрывался. Известно, что в мае 2017-го он был ранен в результате авиаудара. В феврале 2019 года российский вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади скрывается в Идлибе.

Соратник Порошенко переезжает в Израиль?

Актуально: Соратник Порошенко Грановский получил визу для переезда в Израиль, – СМИ

Экс-нардеп Владимир Грановский, которого называли "серым кардиналом" БПП, получил израильскую визу. Она обеспечит ему получение гражданства. Виза категории "Алия" дает право на гражданство. О том, что ее получил Грановский, сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники и издание KyivPost.

Грановский получил визу для переезда в Израиль / Главком

Визу Грановский получил еще 18 августа. Соратник пятого президента покинул Украину уже на следующий день, 19 августа.

Сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы. Он отметил, что не нарушал украинские законы.

Что это за виза?

Как только Грановский появится в аэропорту в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

Кто такой Александр Грановский?