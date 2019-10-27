Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"

Зброю, що перебувала у розпорядженні добровольців у Золотому вивезли після візиту Зеленського на передову. Президент заявив, що розведення військ на Донбасі необхідне для вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. Президент США повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави". Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль. Такими були головні новини неділі, 27 жовтня.

Найголовніші новини за сьогодні в Україні та світі:

Зеленський у Золотому: нові подробиці

До теми: У Зеленського показали повне відео діалогу із добровольцями: їхню зброю вже вивезли

Зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців у Золотому, вже вивезли 27 жовтня. Сталося це після візиту Володимира Зеленського на передову. Про це йшлося на відео, яке опублікували на фейсбук-сторінці Президента України Володимира Зеленського.

У Золотому-4, що на Луганщині, президент провів дві доби. Зокрема, зустрівся із добровольцями, які виступають проти розведення сил. В "підсумковому" відео скандальний діалог між главою держави та добровольцями показали детально.

Дивіться опубліковане президентом відео розмови із добровольцями

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що розведення сил у Золотому і Петровському необхідне для спроби вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Президент вважає, що цей шлях треба хоча б спробувати.

Він додав, що дипломатичний шлях передбачає спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним. Зауваження про те, що розмову з Росією потрібно вести з позиції сили, коли економіка стане сильнішою, Зеленський відкинув.

За його словами, поки стріляє зброя, економіки не буде.

Що відомо про добровольців у Золотому?

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте . Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.

ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте Зеленський пояснював, що йому розповіли місцеві жителі, нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

Що кажуть самі добровольці?

Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із золотого не підуть – залишатимуться там у бідь-якому разі.

До теми: Зеленський про розведення військ: будь-яка війна закінчується дипломатією, і у нас так буде

Що відомо про розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

на Луганщині. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте та заявили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал

Смерть лідера "Ісламської держави"

До теми: Підірвав себе і трьох своїх дітей, – Трамп оголосив про смерть лідера "Ісламської держави"

Президент США на спецконференції повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Операцію провели у сирійській провінції Ідліб неподалік від кордону з Туреччиною.



Абу Бакр аль-Багдаді / скріншот з відео

Дональд Трамп наголосив, що рештки тіла аль-Багдаді були розкидані у тунелі, куди він втік під час переслідування. Він також подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам.

Відзначимо, що в операції брали участь 8 гелікоптерів американської армії. За словами Трампа, сирійські курди допомогли успіху операції збором розвідувальної інформації.



Залишки будівель, знищених під час спецоперації / Getty Images

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.



Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

Це цікаво: Німецькі бойовики "Ісламської держави" будуть позбавлені громадянства Німеччини

Що відомо про Абу Бакра аль-Багдаді?

Народився він у Іраку. Свого часу був священнослужителем, проте згодом став активним учасником опору проти дій США на його Батьківщині, зокрема після повалення режиму лідера країни Саддама Хусейна.

У 2010 році аль-Багдаді очолив організацію "Ісламська Держава Іраку", яка після об’єднання з сирійським осередком "Аль-Каїди" стала "Ісламською Державою Іраку та Леванту". Сьогодні ж її знають як просто "Ісламську державу". Упродовж останніх п’яти років він переховувався. Відомо, що у травні 2017-го його було поранено внаслідок авіаудару. У лютому 2019 року російський віцеадмірал Ігор Костюков заявив, що аль-Багдаді переховується в Ідлібі.

Соратник Порошенка переїжджає в Ізраїль?

Актуально: Соратник Порошенка Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль, – ЗМІ

Екснардеп Володимир Грановський, якого називали "сірим кардиналом" БПП, отримав ізраїльську візу. Вона забезпечить йому отримання громадянства. Віза категорії "Алія" дає право на громадянство. Про те, що її отримав Гарновський, повідомив екснардеп Сергій Лещено у своєму телеграм-каналі із посиланням на власні дерела та видання KyivPost.



Грановський отримав візу для переїзду в Ізраїль / Главком

Візу Грановський отримав ще 18 серпня. Соратник п'ятого президента покинув Україну вже наступного дня, 19 серпня.

Сам Грановський не підтвердив і не спростував отримання ізраїльської імміграційної візи. Він зазначив, що не порушував українські закони.

Що це за віза?

Як тільки Грановський з'явиться в аеропорту у Тель-Авіві, то він автоматично отримує ізраїльське посвідчення особи згідно з імміграційними процедурами Ізраїлю. Його віза дозволяє йому іммігрувати до 17 січня 2020 року.

Хто такий Олександр Грановський?