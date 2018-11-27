В оккупированном Крыму арестовали 12 украинских моряков, захваченных Россией во время конфликта в Азовском море. Порошенко объяснил главные особенности введенного в Украине военного положения. Народного депутата без мандата, которую обвиняют в государственной измене, Надежду Савченко прооперировали. Такими были главные новости вторника, 27 ноября, в Украине и мире.

Судилище над украинскими моряками в оккупированном Крыму

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В аннексированном Крыму состоялся "суд" над пленными украинскими моряками. Для 12 задержанных уже избрали меру пресечения.

Так, Киевский районный суд в Симферополе арестовал до 25 января 2019 года 12 украинских моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.

Среди арестованных: Андрей Оприск, Сергей Цибизов, Юрий Будз, Владимир Терещенко, Виктор Безпальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

Всех арестованных подозревают в незаконном пересечении границы России.

"С 11:00 утра я с активистами находился под зданием Киевского районного суда Симферополя. С 14:00 часов начались судебные процессы. Ребята, которым уже избрали меру пресечения, сейчас находятся в разных городах. В частности, в Белогорском следственном изоляторе временного содержания", – сообщил в эфире 24 канала заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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По его словам, адвокаты заявили, что они будут перемещены в Симферопольский следственный изолятор, где сейчас находится очень много украинских политзаключенных.

Судебные процессы происходили очень быстро. Один из адвокатов сказал, что около 10 минут понадобилось судье, чтобы вынести решение. Кто-то из активистов общался с судьей, было понятно, что фактически они сами не принимают решения, а выполняют лишь указания ФСБ РФ,

– отметил представитель Меджлиса.

Заметим, что воинов Военно-Морских Сил "судят" по российскому законодательству.

Вместе с тем, как заявил командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук своему адвокату Эдему Семедляеву, украинские моряки, которые были задержаны Россией в районе Керченского пролива, не признают своей "вины" перед оккупантами.

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Мельничук рассказал своему адвокату, что когда их задерживали, то он "подвергся физическому воздействию, но сильно не били".

Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, затем на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю",

– сказал Мельничук адвокату, добавив, что понимает: "это – политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации".

Добавим также, что в СБУ подтвердили, что их сотрудники находились на борту одного из украинских судов, захваченных Россией в Азовском море.

Так, известно, что один из них – Василий Сорока получил тяжелые ранения и находится в одной из крымских больниц.

Отметим, что в сети появились фото последствий атаки российских военных по украинскому артиллерийскому катеру "Бердянск". На нем видно, что россияне имели целью попасть в личный состав.

Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям,

– отметил военный корреспондент Влад Волошин.

Пошкодження МБАК "Бердянськ".

Броня явно не рятує в наш час...

Детально хронологічний розбір інциденту в Керченській протоці читайте за посиланням - https://t.co/foJ9PAARyz pic.twitter.com/2aBrcE3hGU — Taras Chmut (@TarasChmut) 27 листопада 2018 р.

Военное положение в Украине: Порошенко объяснил главные условия

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью журналистам украинских телеканалам, в котором рассказал о главных особенностях военного положения в Украине.

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Так, Порошенко отметил, что военное положение в Украине вступило в силу 26 ноября. Поэтому срок действия военного положения в ряде областей закончится 26 декабря.

Согласно закону, срок действия (режима военного положения) будет прекращен двадцать, насколько я понимаю, шестого декабря. Когда я делал обращение, там была еще другая дата. А сейчас уже дата стояла 26-е, поэтому и вступил в силу режим военного времени с 26-го числа,

– сказал президент.

В этом же интервью Порошенко пояснил, что необходимость введения в Украине военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией. Это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.



Военное положение в Украине

Так, по словам главы государства, количество российских танков, которые располагаются вдоль российской границы, выросло втрое. Кроме того, по его словам, увеличилось количество российских военных подразделений, которые были развернуты вдоль всей границы.

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Также президент заявил, что в случае агрессии России против Украины объявлена частичная мобилизация резерва первой очереди.

"Если будет агрессия – будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди", – сказал Порошенко.

Он добавил, что в числе первых будут мобилизованы подготовленные воины с опытом участия в Антитеррористической операции на востоке Украины.



Военное состояние в Украине

Порошенко заверил, что во время военного положения полномочия президента не расширяются. Однако это решение позволяет руководителю государства в максимально сжатые сроки организовать защиту страны от потенциально возможной агрессии.

Отметим, что во время интервью Порошенко заявил, что собирался поговорить с Путиным после обстрела и захвата Россией украинских кораблей в Азовском море, однако его запрос в РФ проигнорировали. Поэтому ему пришлось просить посредничества у канцлера Германии Ангелы Меркель.

Савченко прооперировали

Народной депутату без мандата, которую обвиняют в государственной измене, Надежде Савченко сделали операцию на колене. Ранее политик неоднократно заявляла о проблеме с коленным суставом.

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Про саму операцию написала ее сестра Вера на своей странице в Facebook.

По ее словам, после операции Савченко должны были вернуть обратно в СИЗО.

"После операции! В тот же день!? Когда нужно хоть сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать", – подчеркнула она.

Также Вера Савченко отметила, что операция началась примерно в 10:00 на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и из "Феофании", и все сошлись на том, что оперировать нужно. Это травма одна старая, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска. Операцию делают, потому что боль стала невыносимой, мешает спать,

– отметила Вера Савченко.

По ее словам, послеоперационный период пока находится под вопросом, "потому что в следственном изоляторе это невозможно будет делать".

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"Нас тут четверо девушек, мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать ее освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, арест в клинике – чтобы нормально прошел реабилитационный период. Если будет нужно, то будем обращаться в Европейский суд", – добавила сестра нардепа.