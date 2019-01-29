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      Главные новости 29 января: Порошенко снова идет в президенты и закрытие дела против Холодницкого

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      Новости Украины сегодня 29 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 29 января / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Петр Порошенко в конце концов объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. ГПУ так и не увидела криминального правонарушения в "аквариумном деле" против главы САП Назара Холодницкого. Состояние узника Кремля Павла Гриба является сверхкритическим. Сегодня – День памяти Героев Крут. Такими были главные новости вторника, 29 января, в Украине и мире.

      Порошенко признался – снова пойдет в президенты

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      Действующий президент Украины Петр Порошенко наконец-то официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. В грядущих выборах, запланированных на 31 марта, он будет участвовать как самовыдвиженец.

      Свое решение Порошенко объяснил "чувством ответственности". Нынешний гарант также попросил у избирателей мандат на то, чтобы "завершить построение сильного успешного государства".

      Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями побудило меня принять решение быть еще раз кандидатом на должность президента Украины,
      – сказал Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

      У Порошенко сегодня было людно. Среди гостей – глава ПЦУ Епифаний (напомним, что у Тимошенко был Филарет, который благодарил Порошенко), а еще – Виктор Ющенко. Пришли нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко", из группы "Воля народа", члены Кабмина – Гройсман, Супрун, Омелян, а также – Борис Филатов и Дмитрий Ярош.

      На форум пришел и издатель Иван Малкович, писатель Юрко Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд. Пел для них всех Тарас Чубай.

      Некоторые политики-сторонники действующего Президента порадовали присутствующих своими заявлениями. Так, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал свое выступление со слов, что Закон запрещает ему, как Генпрокурору, агитировать за кандидатов в президенты от какой-либо политической силы. Однако глава Генпрокуратуры сразу же объяснил свои слова любовью к Украине.

      "Законодательство запрещает мне агитировать за кандидатов в Президенты, и я этого делать не буду. Почему же я здесь? ... Главная причина – это то, что я люблю свою Украину", – сказал он.

      Не обошлось и без скандалов. Так, рэперша Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, заявила, что ее обманом заманили на форум.

      Мне позвонил глава Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моему саду. Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко,
      – рассказала певица.

      Кому нельзя агитировать за кандидатов на выборах? Согласно статье 64 закона "О выборах президента", участие в предвыборной агитации запрещается:
      1) лицам, не являющимся гражданами Украины;
      2) органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам;
      3) членам избирательных комиссий при исполнении обязанностей членов избирательных комиссий.

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      ГПУ закрыла дело против Холодницкого

      Генеральная прокуратура Украины закрыла так называемое "аквариумное дело" против главы САП Назара Холодницкого. Причина – "отсутствие события уголовного правонарушения" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

      Холодницький ГПУ
      ГПУ закрыла дело против Холодницкого

      "Аквариумное дело – какое оно? В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушивания. "Жучок" заложили в аквариум. Прослушку осуществляла ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство на Холодницкого. Скандал замяли, а глава Бюро Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий. НАБУ подозревало, что Холодницкий сливал информацию фигурнатам о ходе производств, предупреждал их об обысках, помогал избежать уголовной ответственности. Речь шла о пяти делах: попытка взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; два эпизода, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский; дело относительно автомобиля экс-главы НАПК Натальи Корчак и дело городского головы Одессы Геннадия Труханова. Тогда Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Тот с должности уходить не желал. Поэтому почти с инициативой ходил на допросы в ГПУ. В конце концов комиссия объявила Холодницкому только выговор, и он остался на посту. И вот теперь закрыли и само уголовное производство.

      Узник Кремля Гриб в критическом состоянии – необходима операция

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      Состояние здоровья украинского пленника Кремля Павла Гриба является сверхкритическим. Он нуждается в немедленной операции на сердце. Врачи диагностировали целый ряд серьезных проблем, сообщает украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

      Гражданин Украины Павел Гриб, который находится в российской тюрьме, – на грани жизни и смерти. 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, так как состояние его здоровья сверхкритическое,
      – подчеркнула она.

      Денисова также добавила, что парню не дают необходимые медикаменты, что способствует обострению имеющихся болезней. Она обратилась к ряду европейских правозащитников с просьбой посодействовать оказанию Грибу немедленной медицинской помощи.

      Кто такой Павел Гриб и в чем его обвиняют? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики. Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили. Отметим, что Павел Гриб имеет инвалидность с детства: без ежедневного приема лекарств его жизнь находится под угрозой. Ему неоднократно становилось плохо на судебных заседаниях. В частности, последний такой случай произошел 24 января: Павлу Грибу снова стало плохо. Ему вызвали "скорую", однако процесс не останавливали, судья фактически не обратил на ухудшение самочувствия украинца никакого внимания и продолжал рассмотрение дела.

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      День памяти героев Крут

      Сегодня Украина вспоминает героев Крут – боя, который состоялся 29 января 1918 года. Это памятное, однако трагическое для Украины событие – 5-часовой бой между 4-тысячным подразделением российской Красной гвардии под предводительством эсэра Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Вольного казачества", который в общем насчитывал от 400 до 800 воинов.

      История боя – это история невероятного мужества, которую следует знать.

      Теги: Новости России Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Украинцы в плену РФ История Герои Крут САП ГПУ Назар Холодницкий
      Источник: 24 Канал
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