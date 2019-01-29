Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького

Президент України Петро Порошенко врешті оголосив свої наміри брати участь у майбутніх президентських виборах. ГПУ так і не побачила кримінального правопорушення у "акваріумній справі" проти очільника САП Назара Холодницького. Стан в'язня Кремля Павла Гриба є надкритичним. Сьогодні – День пам'яті Героїв Крут. Такими були головні новини вівторка, 29 січня, в Україні та світі

Порошенко зізнався – знову піде у президенти

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Чинний президент України Петро Порошенко нарешті офіційно оголосив про свій намір балотуватися на другий термін. У прийдешніх виборах, запланованих на 31 березня, він братиме участь як самовисуванець.

Своє рішення Порошенко пояснив "почуттям відповідальності". Нинішній гарант також попросив у виборців мандат на те, аби "завершити побудову сильної успішної держави2.

Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукало мене ухвалити рішення кандидувати ще раз на посаду президента України,

– сказав Порошенко на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

У Порошенка сьогодні було людно. Серед гостей – глава ПЦУ Епіфаній (нагадаємо, що Тимошенко був Філарет, який дякував Порошенкові), а ще – Віктор Ющенко. Завітали нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", з групи "Воля народу", члени Кабміну – Гройсман, Супрун, Омелян, а також – Борис Філатов та Дмитро Ярош.

На форум прийшов і видавець Іван Малкович, письменник Юрко Винничук, акторка Ірма Вітовськ, художник Олександр Ройтбурд. Співав для них усіх Тарас Чубай.

Деякі політики-прихильники чинного Президента потішили присутніх своїми заявами. Так, генеральний прокурор України Юрій Луценко почав свій виступ зі слів, що Закон забороняє йому як Генпрокурору агітувати за кандидатів у президенти від будь-якої політичної сили. Однак очільник Гепрокуратури відразу ж пояснив свої слова любов’ю до України.

"Законодавство забороняє мені агітувати за кандидатів у Президенти і я цього робити не буду. Чому ж я тут? ... Головна причина – це те, що я люблю свою Україну", – сказав він.

Не обійшлося і без скандалів. Так, реперка Альона Савраненко, більш відома під своїм псевдонімом Alyona Alyona, заявила, що її обманом заманили на форум.

Мені зателефонував голова Баришівської районної адміністрації та запропонував взяти участь у конференції, в якій будуть задіяні педагоги, благодійники, активісти та меценати з метою допомогти благодійністю моєму садочку. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка,

– розповіла співачка.

Кому не можна агітувати за кандидатів на виборах?Згідно зі статтею 64 закону "Про вибори президента", участь у передвиборній агітації забороняється:

1) особам, які не є громадянами України;

2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;

3) членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів виборчих комісій.

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ГПУ закрила справу проти Холодницького

Генеральна прокуратура України закрила так звану "акваріумну справу" проти очільника САП Назара Холодницького. Причина – "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".



ГПУ закрила справу проти Холодницького

"Акваріумна справа" – яка вона?У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування. "Жучок" заклали в акваріум. Прослушку здійснювала ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження на Холодницького. Скандал зам’яли, а голова Бюро Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій. НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурнатам про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності. Йшлося про п'ять справ: спроба хабаря в.о. міністерки охорони здоров'я Уляні Супрун; два епізоди, де може фігурувати депутат з "Народного фронту" Георгій Логвінський; справа щодо автівки екс-очільниці НАЗК Наталії Корчак та справа міського голови Одеси Геннадія Труханова. Тоді Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького. Той з посади йти не бажав. Тож майже з ініціативою ходив на допити у ГПУ. Зрештою комісія оголосила Холодницькому лише догану, і на посаді він залишився. І от тепер закрили і саме кримінальне провадження.

В’язень Кремля Гриб у критичному стані – необхідна операція

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Стан здоров'я українського бранця Кремля Павла Гриба є надкритичним. Він потребує негайної операції на серці. Лікарі діагностували цілу низку серйозних проблем, повідомляє українська омбудсвумен Людмила Денісова.

Громадянин України Павло Гриб, який перебуває у російській катівні, – на межі життя і смерті. 20-річний політв'язень потребує негайної операції на серці, адже стан його здоров'я надкритичний,



– наголосила вона.

Денісова також додала, що хлопцеві не дають необхідних медикаментів, що сприяє загостренню наявних хвороб. Вона звернулась до низки європейських правозахисників із проханням посприяти наданню Грибу негайної медичної допомоги.

Хто такий Павло Гриб і у чому його звинувачують?Український політв'язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики. Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили. Зазначимо, що Павло Гриб має інвалідність з дитинства: без щоденного прийому ліків його життя перебуває під загрозою. Йому неодноразово ставало погано на судових засіданнях. Зокрема, востаннє такий випадок трапився 24 січня: Павлу Грибу знову стало погано. До нього викликали "швидку", проте процес не зупиняли, суддя фактично не звернув на погіршення самопочуття українця жодної уваги і продовжував розгляд справи.

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День пам’яті героїв Крут

Сьогодні Україна згадує героїв Крут – бою, що відбувся 29 січня 1918 року. Це пам'ятна, однак трагічна для України подія – 5-годинний бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків "Вільного козацтва", що загалом нараховував від 400 до 800 вояків.

Історія бою – історія неймовірної мужності, яку необхідно знати.