Главные новости 29 января: разрыв Британии и ЕС, увольнение Кравцова и наступление России в ПАСЕ

Это конец – Европарламент одобрил ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение об увольнении с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова. В ПАСЕ решили не накладывать санкции на делегатов России, которые голосовали за аннексию Крыма. Сегодня – день памяти Героев Крут. Такими были главные новости среды, 29 января.

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Разрыв Великобритании и ЕС

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На самом деле историческое событие – Европарламент одобрил ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Со своей стороны британцы ратифицировали соглашение еще на прошлой неделе. За соответствующее решение проголосовали 621 член Европарламента из 683.

Важно! Окончательно Великобритания выйдет из Европейского Союза в полночь 31 января. Эпопея с Brexit продолжается еще с лета 2016 года, когда было проведено меморандум относительно будущего государства. Тогда только больше половины британцев (51,9%) высказались за выход Объединенного Королевства из Европейского Союза.

Голосованию предшествовали дебаты, во время которых некоторые британские депутаты не могли сдержать слез. Часть политиков радовалась, что страна наконец оставит ЕС. Часть евродепутатов появились на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

Мы всегда будем любить тебя. Пусть живет Европа,

– заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ратификация соглашения о выходе является лишь первым шагом к новому партнерству между ЕС и Великобританией.

Что нужно знать о процессе Brexit?Политические игры вокруг выхода Великобритании из Европейского Союза тянулись в течение 3,5 лет до прихода к власти премьера Бориса Джонсона, который был одним из идеологов Brexit.



Он объявил внеочередные парламентские выборы в декабре 2019 года и пообещал, что в случае победы его партия завершит процесс выхода из ЕС до 31 января 2020-го.



Уже в первом месяце года соглашение о выходе Великобритании ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Евлизавета ІІ и сам Борис Джонсон.

Кравцова уволили с должности

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Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова. В Укрзализныце отметили, что на заседании совет рассматривал два варианта:

разрыв контракта Кравцова из-за перехода на должность заместителя министра инфраструктуры;

разрыв контракта по инициативе наблюдательного совета.

Об увольнении Кравцова сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге. Сам Кравцов также подтвердил информацию. К слову, еще 30 декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что прекращает свой контракт с Укрзализныцей и идет в публичное политическое пространство.

Важно! Заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры. Если же это заявление отклонят, то увольнение Кравцова наблюдательным советом будет стоить компенсации его годовой зарплаты, которая в 2018 году составила почти 10 миллионов гривен. В то же время Криклий подчеркнул, что Кравцов не будет работать в Мининфраструктуры.

Что известно об отставке Евгения Кравцова:

Евгений Кравцов работает в руководстве Укрзализныци с января 2015 года.

Он отметил, что нет никакого конфликта между руководством Укрзализныци и Министерства инфраструктуры.

Контракт Кравцова с Укрзализныцей официально должен был закончиться в 2021 году.

Кто такой Евгений Кравцов?До работы в Укрзализныци Евгений Кравцов работал консультантом Национального комитета Международной торговой палаты в Украине и юристом в одной из киевских фирм. Карьеру в национальном перевозчике начал в 2015 году, получив должность советника гендиректора Укрзализныци.



Примерно через месяц в 2016 году начал исполнять обязанности главы правления общества. Впоследствии перешел на работу в Министерство инфраструктуры. С августа 2016 года по август 2017 года был главой наблюдательного совета ПАО Укрзализныця.



И уже в августе 2017 года Евгений Кравцов снова вернулся в Укрзализныцю на должность исполняющего обязанности главы правления общества. Под руководством Кравцова было начато самое масштабное за время независимости Украины обновление подвижного состава.

Россия в ПАСЕ без санкций

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Регламентномий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Это решение закрыло рассмотрение жалобы, которую инициировала латвийская депутат Мария Голубева и поддержали депутаты от Украины и других государств.

Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;

в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, из-за чего находятся под международными санкциями.

Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены,

– сообщают в решении комитета.

Кроме того, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы все таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого. У нового вице-президента такого авторитетного органа довольно много скелетов в шкафу, связанных с антисемитизмом, шовинизмом и гомофобией. Более обо всем – по ссылке.

Смотрите видео о скандальном Толстом

Более того, российская делегация хочет сделать невозможным привлечение к ответственности стран-нарушителей. Так, странам, которые нарушают устав и правила Совета Европы, практически ничего за это не будет. В то же время украинская делегация на политическом комитете защищала правки по комплиментарной процедуре.

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Что стоит знать о российской делегации в ПАСЕ?Делегацию России выгнали из ассамблеи три года назад – после захвата Крыма и развязания войны на Донбассе. Однако вернули летом 2019 года. Тогда украинские парламентарии, представляющие еще прошлый созыв Рады, приостановили работу в ПАСЕ. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия.



Украинская делегация уже в новом составе также не принимала участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.



Украина все таки вернулась для участия в зимней сессии. В частности для того, чтобы противостоять поведению российской делегации в организации и предупредить распространение пропаганды.

День памяти Героев Крут

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года. Это памятное, однако трагическое для Украины событие – 5-часовой бой между четырёхтысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал от 400 до 800 воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятному кресту Героям Крут.

Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту Украины и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что совсем юные Герои Крут так же, как сегодня наши воины на Востоке Украины, служат достойным примером для будущих поколений украинцев.

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День в истории: бой под Крутами – смотрите видео