Главные новости 31 января: Покушения на Порошенко, "защита" Путина, увольнение Зураба Аласании

На президента Украины Петра Порошенко готовили 11 покушений в течение 2018 года. Глава Кремля Владимир Путин в очередной раз отметился циничным заявлением о "защите" украинцев со стороны России. Главу Общественного телевидения Зураба Аласанию внезапно уволили с работы. Такими были главные новости четверга, 31 января, в Украине и мире.

Попытки покушений на Порошенко

В 2018 году Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины Петра Порошенко. Для этого работники УГО всегда сотрудничают с СБУ, полицией и разведкой. Такое сотрудничество всех правоохранителей происходит во время подготовки к мероприятиям с участием большого количества людей, особенно там, где находятся охраняемые лица, заявил руководитель УГО Валерий Гелетей.

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"Перед тем, как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", – рассказал Гелетей.

Однако официально про все 11 покушений обществу не сообщали. Остается верить руководителю УДО.

Что известно о покушениях, которые готовили на Петра Порошенко?

Первое покушение на президента, о котором сообщили источники в СБУ, планировали совершить 22 августа 2017 года во время визита Порошенко на Харьковщину. Тогда о том, что планируется такое преступление, в СБУ по телефону сообщил аноним. Обнаружить местонахождение анонима спецслужбы не сумели. Правоохранители начали расследовать уголовное дело как "Покушение на жизнь государственного деятеля".



О подготовке второго покушения на президента стало известно в марте 2018 года. Тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан планировал убить Порошенко из винтовки "Топаз", которую изготавливают только пророссийские боевики на Донбассе. Свои планы Рубан обсуждал еще в декабре 2017 года с нардепом Надеждой Савченко. Вместе они испытали соответствующее оружие на полигоне. На сегодняшний день оба находятся под арестом по делу о покушении на президента, подготовке терактов в Киеве и подготовке вооруженного захвата парламента. "Защита" Путина Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что создание ПЦУ не имеет никакого отношения к вере. Добавив, что инициаторы "нового церковного проекта в Украине" грубо вмешиваются в церковную жизнь. Поэтому Россия готова "защищать" украинских верующих. Читайте также: Кирилл назвал процесс предоставления Томоса для Украины "судом Божьим" Президент РФ цинично назвал создание Православной церкви Украины "проектом, который не имеет отношения к вере, а насквозь фальшивый и связан с борьбой за власть". А еще говорит, что ему очень грустно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. Инициаторы (закона – 24 канал) словно учились у безбожников прошлого века, которые выгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Москва оставляет за собой право реагировать на нарушения религиозных прав, и делать все для защиты прав человека,

– бросил Путин. Вероятно, слово "защита" в России имеет иную трактовку, чем у остального мира. Вот только вспомнить этих "защитников" в контексте событий 2014 года на Донбассе. Тогда Владимир Путин тоже заявлял о "защите" русскоязычных украинцев в уже оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму. С того времени не одна сотня украинских военных погибли, еще больше получили ранения, а тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома. Согласно данным ООН, более четырех миллионов человек, в том числе более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, страдают от непосредственных последствий вооруженного конфликта. Если взять данные за последние два месяца (чтобы проиллюстрировать, что несмотря на отсутствие активных боевых действий война продолжается, и люди продолжают гибнуть и на шестой год вооруженного конфликта), то с декабря 2018 года 14 гражданских лиц погибло, 36 было ранено. Путин так "защищал" Донбасс, что превратил его в руины Но возвращаемся к ПЦУ. Пока Кремль разбрасывается "защитой", которая в Украине никому не нужна (скорее, нужна защита от самого Путина), Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало как религиозную организацию Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Произошло это 30 января 2019 года. Предлагаем вспомнить, как Украина получала Томос в ярких кадрах. Что бы там не говорили в России, объявление независимости Украинской церкви является не просто важным событием для нашей страны, а историческим. Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео Увольнения Зураба Аласании Главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласанию уволили с должности. Увольнение произошло несмотря на то, что у Аласании еще не закончился контракт. "Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против", – сообщила член Наблюдательного совета Общественного телевидения Светлана Остапа. Читайте также: Как изменилось украинское общественное вещание за год существования Согласно источникам 24 канала, инициатором увольнения Зураба Аласании является украинский журналист и член "Радикальной партии Олега Ляшко" Вячеслав Козак. Сам Зураб Аласания сообщил, что о причинах его внезапного увольнения с должности не знает.