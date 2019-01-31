Головні новини 31 січня: замахи на Порошенка, "захист" Путіна і звільнення голови Суспільного

У 2018 році Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України Петра Порошенка. Задля цього працівники УДО завжди співпрацюють із СБУ, поліцією та розвідкою. Така співпраця усіх правоохоронців відбувається під час підготовки до заходів за участю великої кількості людей, особливо там, де перебувають особи, які охороняються, заявив керівник УДО Валерій Гелетей.

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"Перед тим, як безпосередньо розпочати захід, ми вже маємо інформацію про те, що нас там очікує, і які заходи мають бути. Ми встановлюємо рамки, металошукачі, через які проходять люди, аби виявити небезпечні та заборонені предмети. Також працюють кінологічні групи", – розповів Гелетей.

Однак офіційно про усі 11 замахів суспільству не повідомляли. Залишається вірити керівнику УДО.

Що відомо про замахи, які готували на Петра Порошенка?Перший замах, про який сповістили джерела в СБУ, на президента планували скоїти 22 серпня 2017 року під час візиту Порошенка на Харківщину. Тоді про те, що планується такий злочин, до СБУ телефоном сповістив анонім. Виявити місцеперебування аноніма спецслужби не зуміли. Правоохоронці почали розслідувати кримінальну справу як "Замах на життя державного діяча".



Про підготовку другого замаху на президента стало відомо у березні 2018 року. Тоді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-переговірник щодо обміну полоненими Володимир Рубан планував убити Порошенка із гвинтівки "Топаз", яку виготовляють тільки проросійські бойовики на Донбасі. Свої плани Рубан обговорював ще у грудні 2017 року із нардепом Надією Савченко. Разом вони і випробували відповідну зброю на полігоні. На сьогодні обоє перебувають під арештом у справі про замах на президента, підготовку терактів у Києві та підготовку збройного захоплення парламенту.

"Захист" Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що створення ПЦУ не має ніякого стосунку до віри. Додавши, що ініціатори "нового церковного проекту в Україні" грубо втручаються у церковне життя. Відтак Росія готова "захищати" українських вірян.