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      Главные новости 31 декабря: зарегистрированы первые кандидаты в президенты, взрыв дома в России

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      Новости Украины сегодня 31 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 31 декабря в Украине и мире

      В понедельник, 31 декабря, Центральная избирательная комиссия начала регистрировать первых желающих стать президентом Украины. В многоэтажке в российском Магнитогорске произошел взрыв газа, есть жертвы. Бойцы Вооруженных сил трогательно поздравили украинцев с Новым годом. Такими были главные новости 31 декабря в Украине и мире.

      Первые кандидаты в президенты

      31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. С этого дня по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

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      Первым свои документы для участия в выборах как кандидат на пост президента Украины подал экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

      Во время регистрации Шевченко заявил, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд. Он также рассказал, почему решил пойти в президенты Украины и где взял такие деньги (2,5 миллиона гривен).

      Я решил идти в президенты потому, что имею достаточные знания, хорошее образование, в частности и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я имею большие связи за рубежом. Это мои личные средства от недвижимости, которые отражаются в декларации,
      – подчеркнул Шевченко.

       

      Вторым регистрироваться в ЦИК прибыл правозащитнык из Броваров Владимир Ратуш. По его словам, с большими партиями не связан. Откуда 2,5 миллиона гривен на залог – не ответил, сказал лишь, что с грязными деньгами не связан.

      Я юрист и экономист, не ворую, заработал честным путем. До этого был в партии "Народно-трудовой союз украинцев". Президентство – это цель каждого здорового украинца, но жизненные обстоятельства позволяют не каждому,
      – рассказал Ратуш.

      Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Взрыв в Магнитогорске

      В городе Магнитогорске в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Сначала было известно о 3 погибших: 2 взрослых и 1 ребенке, однако потом количество жертв возросло до 4 человек. Всего под завалами могут быть до 35 человек.

      По данным чрезвычайщиков, в десятиэтажном доме повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек.

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      По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

      Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва. Зоной ЧС определена улица Карла Маркса в Магнитогорске.

      Вибух газ Магнітогорськ Росія жертви
      Фото с места обрушения дома в Магнитогорске в результате взрыва газа

      Тем временем служба газораспределения сообщила о технической исправности газовых сетей в магнитогорском доме, где взорвался газ.

      Из-за взрыва в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. Он встретился с пострадавшими от взрыва и руководством региона.

      Списки жителей, которые опубликовали российские СМИ, свидетельствуют, что в результате взрыва могла пострадать, или даже погибнуть украинка. Сейчас с женщиной вообще нет связи.

      Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

      Поздравление бойцов ВСУ с Новым годом

      Украинские защитники записали трогательное поздравление для украинцев с Новым годом. Видео было снято на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

      Украинские защитники из разных подразделений прочитали трогательное стихотворение из окопов и на блокпосту. Слова военных звучали под рождественскую мелодию украинсего композитора Николая Леонтовича "Щедрик".

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      Военные трогательно поздравили украинцев с Новым годом: смотрите видео

      Еще одно трогательное поздравление опубликовали бойцы 10-й горно-штурмовой бригады. На кадрах видно, как бойцы едут на боевой машине, а она украшена яркими гирляндами. Один из защитников обращается к украинцам в одежде Святого Николая, поверх которой надет бронежилет.

      Смотрите видеопоздравление бойцов ВСУ с Новым годом:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Жертвы Выборы Президента 2019 Вооруженные силы Украины Взрыв ЦИК
      Источник: 24 канал
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